Pablo Cavallero: "Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que venga Mauro"

Cavallero garantizó que necesitarán un jugador por línea para el armado del nuevo plantel | Foto: Olé

Con el correr de los días van llegando nuevas caras a Vélez. Ayer por la tarde fue presentado Gabriel Heinze como el nuevo entrenador del Fortín y hace unas semanas, Sergio Rapisarda asumió como el sucesor de Raúl Gámez en la presidencia velezana. Otro de los nuevos integrantes es Pablo Cavallero quien tiene el rol de mánager en la institución.

Justamente, el ex arquero del club de Liniers dialogó con Sportia y tocó varios temas. En primera instancia habló sobre la llegada del Gringo: “Vélez necesita en este momento porque deportivamente está en una situación de la cual no está acostumbrado y donde tiene un plantel conformado por jóvenes. Necesitaba un cambio de entrenador, una persona que dedique mucho tiempo, que tenga mucha vocación y ese aire de docencia para formar a todos los chicos que quizás no tienen toda la experiencia pero sí, un futuro importante. Gabriel nos da la oportunidad de trabajar con todos ellos, de potenciarlos y de llevar al club al lugar que se merece".

Con el cierre del año, el objetivo estará ahora en el mercado de pases para reforzar al plantel. Sobre ello, comentó: "Vamos a necesitar un jugador por línea como mínimo, creo que en los fichajes tenemos que hacer hincapié en elegir lo mejor posible dentro de las posibilidades económicas que tenga el club. No me gusta hablar de la cantidad porque nos podría llegar a condicionar, hay que ir viendo cómo ocupar los huecos que pensamos que tenemos que reforzar".

Uno de los nombres que siempre suena para el club en los periodos de transferencias es Mauro Zárate. Actualmente, se encuentra en los Emiratos Árabes y ante la posibilidad de su retorno, declaró: "La posibilidad de que venga depende un poco de las ganas de él, de la actitud de que venga a colaborar en un momento especial. Siempre que se lo nombra, despierta una expectativa muy grande en el hincha de Vélez. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que Mauro venga, se sienta importante y contento y nos dé ese plus que hoy estamos necesitando".

“Nosotros en principio íbamos a volver el 2 de enero. Cuando empezamos a proyectar el calendario de entrenamientos, el técnico decidió adelantarse unos días para tratar de tomar la primera vista con el jugador y hacer los estudios cuanto antes. Los días de vacaciones son los mismos, al jugador le hace ilusión venir de vuelta mas allá que no se pierde ningún dia, pero venir de vuelta y donde está la posibilidad y la ilusión para aquel que no está jugando, tener la oportunidad de competir por un puesto”, cerró Cavallero hablando sobre la próxima pretemporada.