Anuario Vélez Sarsfield VAVEL 2017: Maximiliano Romero, de Vélez al fútbol holandés

Romero contra Newells l Fuente Vélez Sarsfield Oficial

Inició su carrera con apenas 6 años cuando comenzó a participar en los infantiles de Vélez. Con su corta edad su potencial ya era evidente, mientras transcurrió su primer año en las inferiores de la AFA convirtió 17 goles, una gran cifra para su edad. Con Miguel Ángel Russo como director técnico, su carrera profesional daba sus primeros pasos en el campeonato de Primera División de 2015.

Este año, con Omar de Felippe al mando, no se puede negar que Romero era el arma principal de Vélez. Durante el segundo semestre, no hubo partido alguno en donde no haya resaltado su nombre.

En la Superliga, contra Tigre en la primera fecha, anotó 2 de 3 goles que le darían al Fortín la primera victoria del torneo. Lo mismo ocurrió la fecha siguiente, convirtió 2 goles sumando la segunda victoria de los de Liniers.

Luego, a lo largo del torneo, si bien no cometió más goles, su óptimo rendimiento se notaba en cada partido, destreza, velocidad y un entendimiento con sus compañeros que muy pocos jugadores suelen tener y menos a tan corta edad.

Con estos resultados y sumado a que por Copa Argentina no anotó, Romero lidera el podio de goleadores en el primer lugar seguido por Bergessio y Andrada.

Por último, en lo que fue esta primera mitad de la Superliga, el joven delantero acumuló 886 minutos de juego, esto junto con su historial llamó rápidamente la atención del exterior y a partir de la próxima temporada el Fortín no contará más con su diamante en bruto debido a que Romero emigrara al futbol holandés. Específicamente, fue transferido al PSV de Holanda por 10,5 millones de euros.