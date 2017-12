Anuario Vélez Sarsfield VAVEL 2017: Matías Pérez Acuña, un regreso que fue decreciendo

Google Plus

Pérez Acuña pasó a ser uno de los prescindibles tras la llegada de Heinze | Foto: Prensa Vélez Sarsfield

Así como se marcharon varios jugadores a mitad de este año, también llegaron otros como refuerzos para disputar el último semestre con la camiseta de Vélez Sarsfield. Además, de estos casos mencionados anteriormente están los otros jugadores, los que regresaron de sus préstamos como Matías Pérez Acuña.

El jugador había arribado a Quilmes en condición de préstamo y tras el descenso del Cervecero en el Torneo de 30 equipos, el santafesino volvió al club de Liniers para realizar la pretemporada previa a la Superliga.

Una vez arribado al Fortín y con el comienzo de la pretemporada, en los amistosos que se dieron con clubes como Villa San Carlos y Temperley, Omar De Felippe puso a Pérez Acuña en la posición de volante por derecha donde a la hora de defender colaboraba con el experimentado Fabián Cubero.

Todo indicaba que el ex Quilmes iba a ser de la partida en el debut del nuevo campeonato ya que en la formación que se daba en los amistosos era frecuente su presencia. Sin embargo, De Felippe recurrió a Gastón Díaz, otro de los refuerzos en el último mercado de pases.

La sumatoria de minutos se dio al siguiente partido frente a Atlético Tucumán pero desde el banco de suplentes. En los primeros minutos del segundo tiempo, reemplazó a Díaz y durante los próximos tres partidos jugó como volante o defensor, siempre por la banda derecha.

Luego llegaría el partido por Copa Argentina ante Huracán y no sería convocado. A partir de allí, Matías no volvió a jugar para el Fortín hasta el final de las competencias agregado a la lesión que lo mantuvo un tiempo afuera de las canchas. Si bien, dijo presente en algunos partidos de Reserva, la continuidad no fue la esperada para Pérez Acuña.