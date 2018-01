Mauro Zárate: "Siempre dije que si el club me necesitaba iba a estar"

Zárate fue recibido por una multitud en su regreso al país | Foto: Marcelo Carroll

Vélez Sarsfield tiene uno de los semestres más importantes de los últimos años y en la pretemporada que comenzó a fines de diciembre se fueron incorporando de a poco los refuerzos. Una de las grandes noticias para el club es la incorporación de Mauro Zárate quien regresó por seis meses y en su vuelta al país fue recibido por cientos de hinchas.

Este mediodía, el delantero brindó una entrevista a TyC Sports y dialogó sobre su retorno al club de sus amores en este presente tan particular: "Yo soy hincha de Vélez y siempre dije que si el club me necesitaba iba a estar. River me quiso pero siempre con respeto les dije que solamente iba a jugar en Vélez porque soy hincha de este club, amo Vélez y no pretendo jugar en otro club".

Zárate tuvo su último paso por los Emiratos Árabes y con su llegada al Fortín, habló sobre las negociaciones que se realizaron: "Hablé con los dirigentes y no estaba tan fácil. El Watford no tenía ganas de prestarme de vuelta pero les explicamos el deseo de volver y lo entendieron. Mi idea de ir a Dubai era para jugar, recuperarme de la lesión y sumar minutos. La pretemporada me va a venir bien de todas formas".

Por la tarde-noche de ayer, Mauro fue recibido en el aeropuerto por una multitud de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza. Sobre este hecho, confesó: "Fue increíble, muy emocionante. La verdad que no me lo esperaba, estaba en contacto con la gente por las redes sociales pero el cariño de la gente fue increíble. Ellos saben que soy hincha de Vélez, lo demuestro en cada momento y lo valoran muchísimo".

Una vez realizados los estudios médicos correspondientes, el menor de los Zárate se unió a la pretemporada en Parque Leloir. Hay que destacar que la presentación oficial del delantero se realizará el miércoles a las 19 Hs en el José Amalfitani, y para este evento se abrirá la Platea Norte Baja para socios y no socios.