Argentina clasificada a las semis de la Copa América de Futsal Femenino

Primer partido: Paraguay vs Venezuela.

Un primer partido muy parejo ya que Paraguay ganó sus dos primeros partidos y está a un paso de la clasificación a la fase final, mientras que Venezuela ganó su primer encuentro con Bolivia pero perdió el segundo contra Brasil.

El comiendo del juego fue para Venezuela, que presionaba alto y recuperaba la pelota rápidamente, con Francheska Palencia distribuyendo el poderío ofensivo de la vino tinto, fruto de eso al minuto 7 del primer tiempo llego el primer gol para Venezuela de la mano de Carla Crespo, con un derechazo que la arquera paraguaya no pudo frenar y entró sobre el palo superior derecho. Rápidamente llegó el segundo tanto, vino de la mano de Francheska Palencia, pero a los 40 segundos descontó Paraguay, para el 2 a 1. Finalmente irían al descanso 3 a 1 para Venezuela, Génesis Vegas convirtió el tercer gol.

Ya sobre la segunda mitad, la presión de Venezuela daba sus frutos y hacía que Paraguay tenga que retroceder, en uno de esos retrocesos llegaría el cuarto tanto, nuevamente de Francheska Palencia. Pero parece que la albirroja reaccionó y empató el partido en 2 minutos. A esta instancia estaban 4 a 4 a falta de 5 minutos para el final, con un partido muy trabado y jugado desde lo físico. Pero tan solo 2 minutos después llegaría el gol de la ventaja para la vino tinto que desde una pelota parada logró hacer un gol más y antes de que termine el partido liquidó el juego con el sexto tanto por parte de Francy Rodríguez. Contundente victoria para Venezuela que le deja un puesto en las semifinales con dos victorias y una derrota.

Las jugadoras venezolanas festejando el gol ante Paraguay. Fuente: Conmebol.

Segundo partido: Bolivia vs Brasil.

Un encuentro el cual prácticamente ya se sabe el resultado, pero que Bolivia creyó en la remontada e ir contra corriente todo el encuentro, desde el lado de la verdeamarelha con la confianza al tope ya que en sus dos primeros partidos fueron dos goleadas y tienen una diferencia a favor de 19 goles. Teniendo 20 goles a favor y uno solo en contra.

Desde el inicio del encuentro se notó la superioridad técnica de Brasil, anotando sus dos primeros goles al minuto y medio de partido. Amandinha y Emilly hicieron los goles respectivamente. Ya para los 10 minutos de juego el partido iba 4 a 0, se teme una goleada por encima de los 10 goles de diferencia. Es notoria la diferencia de calidad técnica entre ambas naciones.

Al descanso el partido se fue 8 a 0, los goles los convirtieron Amandinha, Emilly, Tampa por duplicado, Dinha, Luciléia por duplicado y Camila. Desde el lado de Bolivia se encuentran descolocadas y no pueden ser encontrar la forma de poder llegarle a una Brasil llena de figuras y completamente volcada al ataque.

Sobre los 10 minutos del segundo tiempo, la disputa era mayormente por qué jugadora iba a hacer más goles en el día, pareciera que esa carrera se la iba a llevar Tampa ya que volvió a marcar e iba 3 goles en su cuenta personal. Pero Camila también anotó e iba dos.

Y Brasil al no frenar el ataque terminó el partido con 14 goles contra 0 de Bolivia, una goleada con todas las letras la cuál podría decirse que no es por falta de juego de Bolivia sino de una superioridad total de la amarelha.

Brasil nuevamente clasificada a las instancias finales del certamen, ya es normal en ellas ya que ganaron 6 de las últimas 7 Copas Américas de Futsal Femenino. Pero aun así le va a tocar enfrentarse a Colombia o a Uruguay probablemente en lo que va a ser un duelo muy difícil para cualquiera de las selecciones.

Tercer partido: Colombia vs Chile.

El tercer encuentro se daba de una manera peculiar ya que Chile tenía que ganar si o si para tener chances de clasificar, pero desde el lado de la cafetera estaba más tranquila ya que ganó sus dos primeros juegos y era la favorita para llevarse el encuentro.

El encuentro fue muy cerrado en un primer momento, cómo se acostumbra, Chile defendió muy bien y con una marca de 1 a 1 que cuando recibía rápidamente le hacían el 2 a 1 para que fuerce el toque hacía atrás o pierdan la pelota. En una de estás jugadas no le salió de la mejor manera ya que dejaron sola a Angely Camargo la cuál disparó con potencia, la arquera reaccionó rápido pero no pudo frenar el disparo y terminó por entrar la pelota suavemente la línea final y puso el 1 a 0.

El empate de Chile llegó rápidamente y pudieron aguantar así hasta el descanso, que necesitaban para poder pensar un poco en frío y ver que les convendría hacer para poder superar el partido ya que venía siendo jugado de manera muy intensiva y se estaba “picando” un poco.

Luego del primer tiempo, sobre los 10 minutos de la segunda mitad llegaría el gol de la victoria para Colombia, Danna Rodríguez puso el 2 a 1 con un remate desde el costado derecho del campo, con un remate cruzado y potente pondría la victoria final de la cafetera. Aunque Chile intentó de todas las maneras posibles el tanto no pudo llegar y el partido finalmente acabaría de esa manera. Otra victoria para Colombia que ya está clasificada mientras que Chile se despide de la competición. Mira el resumen acá

Colombia clasificó a semis. Fuente: Conmebol.

Cuarto partido: Argentina vs Uruguay.

Luego de hacerse desear bastante, la albiceleste vuelve a jugar y esta vez tiene enfrente a un Uruguay muy fuerte, que va a tratar de buscar la victoria cómo sea para evitar de que Argentina sea la primera de grupo junto a Colombia.

El primer tiempo fue muy parejo y muy tenso también, cada cosa que se cobraba se discutía con alma y vida, más se vivió cuando sobre los 12 minutos de juego Luciana Allera contuvo un remate de Silvera en un mano a mano notable, salvando a la albiceleste del primer tanto uruguayo. Sobre el final del primer tiempo Argentina llegaría al gol de la mano de *, con una jugada preparada cómo acostumbran que entraría por el palo derecho de la arquera celeste.

Y para el segundo tiempo. La cara cambiaría para Argentina que apenas comenzó la segunda parte del partido llegó el segundo tanto de la albiceleste por parte de Karina Núñez. A los dos minutos volvería a llegar el gol de Argentina, esta vez lo hiso Silvina Nava y con el 3 a 0 parcial ya se jugaba mucho más relajado.

Desde el lado uruguayo el partido fue muy cuesta arriba ya que no podían lograr entrarle a la defensa argentina que era muy cerrada y fuerte desde lo físico. Ya casi sobre el final del partido. Argentina liquidó el encuentro con el 4 a 0 definitivo y selló su lugar dentro de las cuatro mejores del continente.

Argentina ya clasificada a semis. Fuente: Conmebol.

Recordemos que mañana se van a jugar cuatro partidos: Bolivia vs Ecuador a las 14:00h, Brasil vs Paraguay desde las 16:00h, Uruguay y Perú a las 18:00h y a las 20:00h la Selección Argentina se medirá con Colombia para definir quién será la primera y segunda.