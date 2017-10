A un año de alcanzar la gloria

Una postal de aquel sueño. Foto:Web

Hace exactamente un año, aquel 1 de octubre del 2016 la Selección Nacional tocaba el cielo con las manos y el escenario testigo fue el Coliseo del Pueblo en la ciudad de Cali, Colombia. El partido no fue nada sencillo para los dirigidos por Diego Giustozzi, en muchos trayectos fue superado ante un rival de jerarquía y experiencia a nivel mundial y con figura de Eder Lima con sus tres conquistas.

Los Albicelestes tienen que agradecer a su arquero Nicolás Sarmiento, con varias intervenciones para mantener viva la ilusión de conseguir el gran objetivo, propuesto por este grupo de jugadores y su cuerpo técnico. El minuto pedido por Giustozzi vino bien, para poder poner en el encuentro a sus muchachos, quienes se encontraban superado por el adversario en muchos trayectos del juego.

Toda la alegría de Argentina luego del final del cotejo. Foto:Web

Los goles en aquella tarde soñada fueron convertidos por Alamiro Vaporaki (16m. PT), Juan Cuzzolino (19m. PT) de tiro libre, Alan Brandi (2m. y 3m. ST) y Constantino Vaporaki (18m. ST), mientras para los rusos obras de Eder Lima (15m. PT, 2m. ST y 19m. ST) y Dmitry Lyskov (19m. ST). A lo largo del mundial se destacó Fernando Wilhelm, quien fue nominado por la organización como el mejor jugador de la competición y por lo tanto Nicolás Sarmiento quedó como el mejor portero del certamen.

Fernando Wilhelm (medio) con su bota de oro, nominado el mejor jugador del mundial. Foto:Web

En la fase de grupos finalizó líder, empató un partido y ganó dos; y desde octavos de final venció a todos los rivales (1-0 vs. Ucrania, 5-0 vs. Egipto y 5-2 vs. Portugal), fue el camino en búsqueda la hazaña y convirtió once goles a su favor y recibió solamente dos en contra.

Además fue la primera Selección campeona mundial, en las anteriores siete ediciones en quedarse con la gloria fueron España y Brasil. Los mundiales pasados: 1989 (Brasil), 1992 (Brasil), 1996 (Brasil), 2000 (España), 2004 (España), 2008 (Brasil), 2012 (Brasil) y 2016 (Argentina).

Los ídolos nacionales son: Nicolás Sarmiento; Fernando Wilhelm, Cristian Borruto; Alan Brandi; Pablo Taborda (fi). Matías Quevedo, Guido Mosenson, Damián Stazzone, Alamiro Vaporaki, Gerardo Battistoni, Maximiliano Rescia, Santiago Basile y Constantino Vaporaki. DT: Diego Giustozzi; fueron los encargados de llevar la bandera del país a lo más alto.

Y sí, hace un año el elenco celeste y blanco tocaba por primera vez el cielo con la mano, hoy por hoy el futsal en nivel general está en crecimiento y en perfil bajo se quiere posicionar en los primeros planos.