El Chino ganó con corazón y cerebro

Fue en contra de todos los pronósticos y los rompió. Opacó a la nueva figurita estadounidense en la noche que más tendría que haber brillado. Le arruinó el negocio a más de uno demostrándoles que su tan preciado producto todavía no está listo para ocupar ningún trono. Callado, de bajo pefil, humilde y trabajador, Marcos El Chino Maidana castigó duramente al engreído y soberbio Adrien The Problem Broner, el mimado de los poderosos, convirtiéndose por decisión unánime en el nuevo campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora, el cinturón está en manos de un boxeador que crece pelea a pelea y anoche le gritó al mundo que está para medirse con los mejores. Las tarjetas lo decretaron ganador por 117-109, 115-109 y 115-110. Para VAVEL fue 117-109.



A sus 30 años, Maidana cosechó 35 victorias, 31 por KO, y 3 derrotas.

Maidana había dejado en claro que la de anoche era la pelea más importante de su carrera y afirmó sus declaraciones haciendo, quizás, la mejor actuación de todas sus presentaciones. Cuando la situación lo ameritó, el Chino demostró que no solo es un pegador con una potencia descomunal, sino que aprendió a serenarse, a no buscar ciegamente el nocaut, a boxear en frío cuando la cosa se calienta y además mejoró técnicamente, usando cada vez más la mano izquierda (punto clave anoche) y rotando la cintura. Así, Broner se encontró desde los primeros asaltos con un boxeador que no era lo que esperaba y visitó la lona en el segundo asalto, tras haberla pasado mal en el primero.

El dominio del santafesino se prolongó durante algunos rounds. El local estaba desconcertado. Sus típicas habladurías en la previa del combate daban la sensación de que estaba confiado en ganar fácil. Pero en frente estaba Marcos Maidana, un púgil con una de las mejores pegadas del momento (35 victorias, 31 por KO) y que aprendió mucho de la mano de su entrenador Robert García.



Broner, con 24 años, perdió su invicto en su pelea número 28.

Promediando la pelea, el argentino bajó un poco el ritmo, algo común en él, pero Broner no pudo crecer hasta el punto de ser un claro dominador. Estuvo más atento para contragolpear y su velocidad supera ampliamente a la del santafesino, no obstante le costó complicarlo. El actual campeón también demostró que no se iba a quedar atrás en las artimañas que le jugó el moreno. Ambos metieron el codo, ambos tiraron golpes bajos y el árbitro decidió descontarle un punto al Chino por meter la cabeza en el octavo, cuando el local había caído por segunda vez.

En la recta final de la pelea, Broner se vio obligado a salir a buscar el KO, plan que no se había imaginado. Sin embargo su rival también guapeó, se prendió y en la mayoría de los cruces salió ganando. Pero el verdadero ganador fue el público presente, que fue testigo de una pelea dramática de principio a fin, pero que encontró en el Chino Maidana a un claro dominador, potente, inteligente y con mucho corazón. Broner se retiró rápido del cuadrilátero, con la cara visiblemene lastimada y con una no muy prometedora visita al hospital por delante.

El triunfo y la coronación del púgil nacido en Margarita sirve como broche de oro para un año en el que el boxeo argentino volvió a ocupar un espacio en el primer nivel mundial. En lo personal, el campeón coronó un 2013 impecable y se encuentra en el mejor momento de su carrera, sonando fuerte en una categoría repleta de apellidos importantes, codeándose con los mejores y siendo respetado por todos. Dejó su huella en la historia grande del deporte nacional con una actuación para el recuerdo.

Marcos El Chino Maidana, un merecido campeón, con todas las letras.



Video de Showtime.