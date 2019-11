Al Mouras en busca de la Corona

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se llevará a cabo la última fecha de las categorías escuela del TC Pista. Sin duda, para los pilotos que pelean el campeonato, los entrenamientos del día viernes serán importantes de cara a lo que vendrá. En Vavel.com te contamos quienes son los tres con más chances matemáticas en el TC Mouras y como se desarrollará la actividad.

La Copa de Oro tiene como lider a Gentile que a 20 unidades lo separan de Muchuit. Este último en la fecha anterior no pudo sumar los puntos necesarios para afianzarse a la corona debido al pinchazo de un neumático. El campeonato está así hasta el momento:

1. Pedro Gentile (Chevrolet) 160.5 puntos

2. Marcos Muchiut (Ford) 140.5 puntos

3. Aldo Ortíz (Dodge) 125.5 puntos

4. Matías Funes (Chevrolet) 116.5 puntos

5. Emmanuel Tufaro (Chevrolet) 106.5 puntos

6. Augusto Carinelli (Chevrolet) 101 puntos

7. Juan Ronconi (Chevrolet) 98.5 puntos

8. Joel Gassman (Ford) 98.5 puntos

9. Sebastián Peluso (Dodge) 98 puntos

10. Alvaro Perlo (Dodge) 95.5 puntos

11. Nicolás Ottati (Chevrolet) 85.5 puntos

12. José Manuel Urcera (Chevrolet) 82.5 puntos

Pedro Gentile

Nacido en Banfield y con 24 años, el piloto del JP Racing ya sabe lo que es ser campeón en la categoría. Luego de pasar por la Fórmula Renault, Super Renault y Copa Megane, debutó en 2008 en el TC Mouras. Dos años más tarde, mientras daba sus primeros pasos en el TC Pista, obtuvo el campeonato en la categoría a bordo de un Chevorlet alistado por el Firestone JP Racing. Del 2011 hasta el año pasado sólo participó en la telonera del Turismo Carretera y este año retomó en el Mouras donde va en busca de un nuevo título con cuatro carreras ganadas.

Marcos Muchiut

El piloto de Guadalupe Norte, Santa Fé comenzó en el 2010 a correr en la Fórmula Renault en el equipo Gabriel Werner Competición. Su llegada al TC Mouras, también con el mismo equipo y arriba de un Ford, fue en el 2013. Este fin de semana será su presentación número 28 en la categoría, está segundo en la tabla y es el único Ford Falcon emplazado en los primeros siete lugares de la Copa Coronación. A los 22 años de edad, y con dos victorias en esta temporada, llega a la última fecha para dar todo y superar a Gentile.

Aldo Ortiz

Este año el piloto de Lomas de Zamora puedo obtener su primera victoria en el TC Mouras. De esta manera se colocó en el tercer lugar de la tabla y tiene chances de poder alcanzar el título; todo dependerá de cómo funcione su Dodge del Alifraco Sport y como salgan Muchiut y Gentile.

Estos son los tres pilotos que más cerca están de obtener la Copa de Oro, la cual fue instaurada en el 2010. La lista de inscriptos al TC Mouras es:

ORDEN N * PILOTO Marca

1 7 MUCHIUT MARCOS F

2 10 ORTIZ ALDO D

3 11 CANDELA KEVIN F

4 13 TUFARO EMMANUEL C H

5 14 GASSMANN JOEL F

6 15 VIDELE, ROBERTO F

7 17 LOPEZ MAXIMILIANO F

8 20 FUNES MATIAS C H

9 22 OTTATI NICOLAS C H

10 45 VAZQUEZ MARTIN F

11 46 LYNN FEDERICO F

12 51 PELUSO SEBASTIAN D

13 69 GENTILE PEDRO C H

14 77 CARINELLI AUGUSTO C H

15 91 RONCONI JUAN C H

16 98 DI PALMA JUAN CRUZ C H

17 102 PERLO ALVARO D

18 125 ROSSI GASTON C H

19 129 NOVILLO GABRIEL C H

20 136 SUAREZ JUAN JOSE F

21 144 BOCCANERA BRUNO F

Quien no estará presente será Gabriel Novillo. Federico Lynn tendrá su retorno oficial al automovilismo, para estrenar el Ford construido a nuevo que pondrá en pista para cerrar luego la temporada de TC Pista en Buenos Aires, y ya apuntar con todo al 2015.

Otra de las novedades es que Alvaro Perlo va con cambio de motores . El piloto de Pilar, llevará en esta ocasión los motores de Claudio Bisceglia, tras una serie de diferencias con su anterior preparador del cual se ha desvinculado.

En la jornada de hoy el TC Mouras tendrá tres tandas de Entrenamientos: 12:40 a 13:05 hs. la primera, luego de 15:50 a 16:15 hs. y la última de 18:35 a 19:00 hs. En cuanto al día sábado, luego de los entrenamientos de la mañana, la tanda clasificatoria dará inicio a las 15:15hs. Ya para el domingo las series comenzarán a las 9:00hs, y finalizada la final del TCP Mouras, el cierre de la competencia será a las 13:00hs trasmitida por la TV Pública.

Lo que refiere al TCP Mouras muchos son los posibles pilotos para obtener la Copa de Plata.

1 103 RAMOS, Christian 132

2 88 VAZQUEZ, Jonathan 131

3 8 NEFA, Daniel 98

4 69 DI NOTO RAMA, Claudio 98

5 2 BELHART, Guillermo 78

6 115 ALONSO, Lucas 74

7 84 TRAPPA, Luciano 74

8 10 ETCHEBEST, Alonso 74

9 114 BAVA, Juan 71

10 55 CHAGAS, Matías 62

11 15 ANDREOLI, Santiago 41

12 101 CICARELLI, Andrés 5,00

Con 34 inscriptos retornarán a la categoría Jorge Mileo, Luis Garcia, Sebastian Catellani y Stefano Di Palma. Y entre los ausentes tenemos a Javier Frontani, Lucas Gonzalez, Juan Manuel Guardia y Franco Ercoli, que ya tiene casi todo listo para salta al TC Mouras en el 2015.

Fuente: ACTC