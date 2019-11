Dady Gallardo: "Hoy los Gladiadores son una marca registrada"

Caía una fría tarde en Buenos Aires, más precisamente en el Estadio Antonio Vespuccio Liberti conocido como el “Monumental” y sede del Club Atlético River Plate, ahí se encontraba el director técnico de la Selección Nacional de Handball masculino esperando en la puerta de la confitería con su camperon del club que lo hacía no sufrir el frío que acechaba la capital. Muy cortés, atento y distendido arrancamos la entrevista en la confitería “La Máquina” en el famoso anillo de la cancha riverplatense.

P: ¿Cómo arrancaste y por qué elegiste empezar a jugar y luego dirigir?

R: Empecé de grande, a los 16 años cuando era cadete en segundo año. En realidad empecé porque yo jugaba al fútbol en el colegio, siempre fui socio de River y venía al club a hacer actividades, y cuando estaba en cuarto año no hacia más que jugar al fútbol en el colegio y mi viejo un sábado me dijo: “Mirá, no te quiero mas un sábado a la tarde acá en casa, busca alguna actividad para hacer”. Elegí handball, que en ese momento no me pareció tan complicado, vine a River, me probé y así empecé a jugar.

P: ¿Cómo surgió después empezar a dirigir?

R: Cuando estaba en el cuarto año jugaba poco, en quinto año tuve una precarditis y estuve 8 meses parado. Empecé a entrenar y un entrenador que se llama Ricobelli me sube a un partido con primera, muy accesible para el club y ahí fue que me enganche de nuevo. Cuando terminé quinto año empecé el profesorado de educación física (en el año 87) y se produjo una vacante en el club porque el entrenador se había ido a jugar a Italia y empezamos a colaborar con Daniel Dottori. Se hizo un sorteo, que gané, y quedé oficialmente. Así fue que empecé a dirigir en la escuelita mientras hacía el profesorado y después me fui perfeccionando cada vez más. Fui subiendo de categoría, empecé a dirigir menores y cadetes, después juveniles y a los 25 años, era bastante malo como jugador, y como habíamos hecho un gran trabajo en las categorías de chicos me ofrecieron la primera, River había descendido en ese momento, y a fines del 95 agarré y empecé la carrera como entrenador.

P: ¿Cómo fue llegar a la Selección? ¿Cómo fue el proceso?

R: Lo que hice fue prepararme mucho en toda mi etapa de entrenador, tanto en las categorías formativas como cuando empecé con la primera siendo muy joven. Me capacité, compraba material en el exterior y lo traía o viajaba yo a Suecia, Dinamarca, Brasil, Francia. En Francia hice un curso de nivel 5 y estuve un mes en un centro de alto rendimiento mientras trabajaba acá. Siempre tuve la aspiración de poder dirigir la selección. Recién en el 2005 me llaman como coordinador de la FEMEBAL. A partir del 2006 me salió la posibilidad de la Selección Juvenil donde me fue muy bien, ganamos un Panamericano y llegamos a las semifinales del mundial. Entre esos logros y la selección que no había clasificado a los Juegos Olímpicos de Beijing, con un escándalo en la final con Brasil en Río que termina a las piñas, volvemos del mundial juvenil y me ofrecen la Selección mayor y ahí acepto pero con un proceso de cuatro años para lograr la clasificación a Londres con mi equipos de trabajo que era lo que yo quería.

P: Yendo a los recientes Juegos Panamericanos en Toronto, ¿cómo fue volver a vivir una clasificación?

R: Nosotros sabíamos que en Guadalajara nos jugábamos la posibilidad de dos Juegos Olímpicos. Al no estar Brasil las posibilidades son muchas más. Así que de la segunda clasificación, hoy todavía tenemos un sabor entre bueno y malo porque si bien conseguimos el objetivo más importante que era estar por segunda vez en un Juego Olímpico, nos quedó un poco de bronca por no haber conseguido el oro. Pero bueno, cuando pase el tiempo lo vamos a ver como algo totalmente positivo porque hace 5 años atrás hablar de Argentina en un JJOO era imposible y tener esa posibilidad de tener dos Juegos Olímpicos es más que positivo.

P: ¿Cómo ves el proceso del Handball en Argentina al punto que hoy estamos disfrutando que tanto la selección masculina como la femenina están disfrutando un Juego Olímpico?

R: Yo creo que hubo un trabajo dirigencial muy bueno, de lo que nos respecta a nosotros el bancarnos en los momentos que nos fue mal y ellos creyeron en un proyecto a largo plazo y después nos fue bien y creo que con la aparición de los Gladiadores, allá por el 2011, en definitiva lo que tuvo fue mucha mayor difusión el deporte y muchísima gente se acercó al Handball. Como en su momento aparecieron Las Leonas o Los Pumas, creo que hoy los Gladiadores son una marca registrada que antes solamente conocía la gente allegada al deporte. Lo que transmite el grupo es fantástico y es lo que ha hecho explotar el deporte.

P: Y a pesar de eso que decís que pudo "explotar" el deporte, ¿sentís que el Handball sigue siendo amateur y que en algún momento va a llegar a profesionalizarse?

R: Yo creo que creció hasta un punto muy alto para la realidad que tenemos, creo que todavía la selección tiene un poco más para crecer, pero si el deporte no es profesional mucho más de a donde llegamos no vamos a llegar. En definitiva están jugando en un equipo donde la mitad es profesional y la mitad amateur, pero el mayor problema es que toda la formación de los chicos que van a ir creciendo está en una estructura totalmente amateur. Si vos tenes una estructura amateur, los jugadores se van a criar como amateur y lo que vos les podes dar a los jugadores es de amateur. Creo que si vos ves cómo trabajan con las categorías formativas los países profesionales y los países amateurs, hay muchísima diferencia y eso cuando llegan arriba se nota. Hasta que no se mejore la estructura del deporte llegar más arriba de donde llegamos va a ser realmente muy complicado.

P: Sacando la estructura de deporte. ¿Pensás que a jugadores tanto jóvenes como mayores les hace bien estar un tiempo en Europa sea en el equipo que sea?

R: Es muy importante que vayan a Europa si van a clubes buenos, a clubes donde se trabaje bien. Acá hay como cincuenta jugadores jugando en Italia y no están en al selección. Creo que acá la selección trabaja muy bien. Federico Fernández, Federico Pizarro, Juampi Fernández, los Portela, son jugadores que están acá y vos los ves y no hay diferencias entre ellos y los europeos. Si van a clubes buenos de todas formas esta muy bueno porque no tanto quizás el entrenamiento, si no la parte competitiva es diferencial. Acá están equilibrados en lo que es el nivel físico, técnico pero en el momento de competencia no es lo mismo.

P: Y decís que se acortó la diferencia de nivel debido a los últimos resultados en el mundial, haciéndole frente a potencias como Dinamarca o Alemania, ¿cómo ves eso a futuro en la competencia más cercana que son los Juegos Olímpicos?

R: Yo conozco al grupo porque lo trabajo desde que eran juveniles y la gran parte fueron formados como nosotros queríamos, en lo técnico, lo táctico, el manejo de grupo, en la importancia que se le da al sentido de pertenencia que es fundamental y en definitiva nos dio buenos resultados cuando eran juveniles y muy buenos resultados cuando eran junior. Creo que las camadas también te las dan los resultados. La camada previa a la nuestra era un muy buen equipo, pero no obtuvieron buenos resultados entonces de ese grupo no se habla como una camada diferente.

P: Hace dos años dijiste que en 2015-2016 iba a ser el pico máximo de esta selección, ¿sentís que puede dar un golpe en los Juegos Olímpicos?

R: El objetivo principal nuestro es pasar de ronda y después, si pasamos, redireccionaremos el objetivo y el equipo aspirará a más. Pero nos ponemos un objetivo que va a depender mucho de la zona que nos toque. En el torneo hay 12 equipos y 8 son de Europa de los importantes y son muy exigentes y llegan con una buena preparación. Acá tienen casi dos meses para preparar al equipo. Pero si, como dije en el 2011, el mejor momento de Argentina va a ser el 2016 por el momento de maduración de los jugadores. Y en este mundial lo demostramos; nos tocó la zona de la muerte y empatamos con Dinamarca, le ganamos a Rusia, con Polonia perdimos por uno y con Alemania jugamos un partido excelente pero con un gran nivel del arquero alemán.

P: ¿Cómo encarás la preparación para los Juegos?

R: Hay un gran compromiso de los jugadores y tenemos previo el Panamericano acá en Argentina, clasificatoria al mundial de Francia, lo cual no es tan bueno. Pero lo bueno con respecto a lo que fue el JJOO anterior es que acá tenemos el Panamericano y después un tiempo de descanso para los jugadores y un mes para prepararlos. La preparación va a ser en Buenos Aires, con una concentración de una semana en algún lugar del interior del país, y después viene Francia acá a hacer la preparación para los Juegos Olímpicos la última semana así que esta realmente bien pensado.

P: Volviendo a los Juegos Panamericanos, ¿nos contás cómo es vivir en la Villa?

R: Es fantástico, el clima que hay es diferente. La parte social o la posibilidad de compartir con gente que quizás ves en la tele y te parece inalcanzable estando ahí son como nosotros. Quizás se noto mas en los Juegos Olímpicos que había gente mas grosa, todas mega estrellas, tanto nuestras como de otros países. Y bajar con Ginobili en el asensor hablando es realmente increíble. Pero eso, en la parte competitiva cada uno hace lo suyo.

P: Sacando un poquito lo deportivo, ¿cómo surgió la idea de volver a grabar un tema y que el video sea tan viral?

R: Nuestro grupo es muy especial en lo que es su manejo, y son de hacer eso. Cuando hicieron el primero, en el mundial de Qatar, nosotros no sabíamos que estaban haciendo el video, los veíamos filmando y nosotros siempre registramos todo lo que hacemos. Después nos llamaron y querían poner el video, lo vimos y nos pareció una buena idea para el momento, porque es una forma de descomprimir mas allá de que es muy serio su trabajo, y nuestro espíritu es así, la pasamos bien. Y en este ya sabíamos que lo iban a hacer, eso lo manejan los jugadores, y participaron todos por este tema de la convivencia en la villa e invitaron a otros deportistas. Creo que esta bueno que se pueda mostrar para el afuera el espíritu que tiene el equipo y que no es solamente jugar el partido, cuando estas concentrado tenes momentos para dispersarte y este es uno de ellos.

