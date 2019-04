Guía VAVEL LHD 2016: Lanús: Micaela Barresi

Micaela Barresi, que entrena con el seleccionado nacional, sueña con un Lanús protagonista en el Apertura de la Liga de Honor de Damas. A pesar de ser el reciente ascendido, su objetivo no está en mantenerse en la máxima categoría del handball femenino, sino en luchar para estar en los primeros planos.

Acá te dejamos la interesante entrevista a la pivot granate.

-¿Qué esperas para el equipo en esta temporada después del ascenso? ¿Cuál es el objetivo propuesto?

-Por suerte logramos el ascenso que tanto habíamos esperado y sinceramente el equipo está muy preparado para competir en la máxima categoría. Después del buen desempeño que tuvimos durante el 2015, nuestro objetivo principal es ubicarnos en la mitad de tabla, si bien sabemos que no es la misma exigencia Primera División que Liga de Honor, nos tenemos mucha confianza.



-¿Y tu objetivo personal? ¿Qué te propones?

-Mi objetivo personal para este año, a nivel club, es seguir mejorando en una posición que para mí es nueva (pivot), ganar experiencia y roce en la misma. Mejorar el estado físico también para competir mejor, ya que nuestro fuerte es la defensa y para defender de dos o de tres tenés que prepararte físicamente.



-Decís que el fuerte es la defensa, partiendo de ahí ¿cómo caracterizas al equipo? ¿Cómo lo definirías?

-Somos un equipo bastante fuerte, que nunca damos una pelota por perdida. Nos ayudamos y nos alentamos entre nosotras.



-Y vos como jugadora ¿cómo te describirías?

-Uh, qué difícil (risas)... Creo que una de mis virtudes es que siempre voy para adelante, tirarme de cabeza a cada pelota y jugar como si fuese mi último partido. No soy muy talentosa eso está claro, soy bastante cabeza dura y un caballito que va para delante, así me lleve todo puesto, pero eso es lo que me llevó a lograr grandes cosas en mi vida. Siempre busco superarme y no darme por vencida, aunque a veces eso me juega en contra porque soy muy autoexigente y si algo no me sale me bajoneo; pero bueno, para eso se entrena también.