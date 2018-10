Guía VAVEL Gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

Los Juegos Olímpicos de la Juventud están a punto de comenzar y en esta guía te traemos otro de los grandes deportes que se hará presente: la gimnasia artística. Esta disciplina está desde los inicios de los JJ.OO modernos allá por 1896 en Atenas (Grecia).

Para este año, habrá tres categorías disponibles: la gimnasia rítmica, la gimnasia artística y la gimnasia en trampolín. En esta disciplina se puede participar de dos maneras. La primera es el evento multidisciplinario por equipo: Gimnastas de todas las disciplinas (artística, rítmica, trampolín y acrobática) serán mezclados en 12 equipos de 13 gimnastas cada uno. Los gimnastas competirán como un equipo multinacional y multidisciplinario. Cada equipo estará conformado de la siguiente manera: en acrobática participará 1 pareja, en artística lo harán 3 hombres y 3 mujeres; en rítmica serán 3 mujeres y en trampolín participarán 1 hombre y 1 mujer. Habrá una etapa clasificatoria de cada disciplina. Los resultados finales se calcularán al sumar la posición en la clasificación por cada gimnasta/pareja dentro de su disciplina. El ganador será el equipo con menor puntuación total (por ejemplo: al que finaliza primero en la prueba, le otorgarán un punto. Si salís segundo, dos puntos). La segunda es a través de disciplinas all around (individual general / por especialidad): En la gimnasia artística, hombres y mujeres compiten por separado. Los hombres compiten en seis aparatos: suelo, arzones, anillas, salto de potro, barras paralelas y barra fija. Las mujeres compiten en cuatro aparatos: salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo. Habrá finales por especialidad (los ocho mejores de la clasificación participarán en la final) y all around (los mejores 18 equipos de la clasificación en cada rama participarán de la final). En la gimnasia trampolín, los atletas deben realizar saltos acrobáticos en el aire. Competirán, individualmente, 12 varones y 12 mujeres. Los ocho mejores de la clasificación participarán de la final por las medallas. En la gimnasia acrobática se compite en tres ejercicios: ejercicio de equilibrio, ejercicio dinámico y ejercicio combinado. Competirán 12 parejas mixtas y las ocho mejores de la clasificación participarán de la final por las medallas.

Esta competencia se desarrollará desde el 7 de octubre hasta el 16 del corriente mes de la siguiente manera:

El 7 se llevará a cabo los eventos multidisciplinario de equipo en gimnasia artística y acrobática. Los hombres competirán en caballo con arco y en ejercicios de suelo, dinámico y de equilibrio. Las mujeres, en cambio, harán las mismas actividades. El 8 la rama femenina irá a hacer gimnasia en trampolín y salto de potro. Por otra parte, los hombres participarán en gimnasia en trampolín, anillas y salto de potro.

El 9 será el turno del aro y de las barras asimétricas por el género femenino; y las barras paralelas y la pelota en el sexo masculino. Para el 10 será el momento de las mazas y las barras de equilibrio para las damas; mientras que los hombres harán cinta y barra fija.

El 11 será la prueba múltiple individual de los hombres, mientras que el 12 las mujeres competirán en las finales de la misma categoría. El 13 habrá finales de salto de potro y barras asimétricas en las mujeres; y en los hombres buscarán la medalla de oro en caballo con arco y ejercicio de suelo.

El 14 habrá finales de gimnasia en trampolín para ambos géneros, y las instancias decisivas en salto de potro y anillas en caballeros. El 15 habrá finales en barra de equilibrio y ejercicio de suelo para las mujeres, barras paralelas y fijas en los hombres, y la final de gimnasia acrobática en pareja mixta. El 16, último día de la gimnasia artística, las mujeres se desempeñarán en la final individual de pruebas múltiples.

Gimnastas nacionales

Los argentinos que dirán presente en la disciplina son: Santiago Escallier y Fernando Espíndola (trampolín); Olivia Araujo (artística) y Celeste D’Arcangelo (all round - rítmica).