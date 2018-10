Guía VAVEL Levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

Con los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Buenos Aires a la vuelta de la esquina, traemos a la mente la disciplina del levantamiento de pesas. Este deporte fue incluido desde los JJ.OO de Atenas en 1896 para los hombres. Las mujeres, en cambio, recién en Sydney 2000 pudieron practicar olímpicamente esta actividad.

Esta competencia está formado por dos partes: arranque y envión. Arranque es un movimiento continuo y ágil, en el cual el atleta levanta la barra con ambas manos desde la plataforma hasta la altura de los brazos extendidos por encima de la cabeza, terminando con el cuerpo recto. Se realiza en la primera mitad de la competencia. Envión es un movimiento de dos fases, durante el cual el atleta primero empuja la barra con ambas manos a la altura de los hombros, luego se levanta y de un tirón sube la pesa por encima de la cabeza con un movimiento rápido. El deportista termina con los brazos completamente extendidos y el cuerpo recto. Se realiza en la segunda mitad de la competencia. Cada participante podrá tener tres intentos de levantar la pesa con el kilaje determinado. Los mejores resultados logrados son sumados y eso va a determinar el resultado en la clasificación general.

La competencia se llevará a cabo entre los días 7 y 13 de octubre, quedando conformado el cronograma de esta forma:

El día 7 habrá las competencias entre las mujeres que pesan hasta 44 kg y los hombres que pesan hasta 56 kg. El día 8 se procederá al levantamiento de pesas de los hombres que no superen los 62 kg; mientras que las mujeres harán lo propio con un pesaje que no exceda los 48 kg.

Para el día 9 habrá acción de los hombres que no pasen la barrera de los 69 kg y las mujeres que no traspasen los 53 kg. El día 11 se pasará a competir en los 58 kg (mujeres) y 77 kg (hombres). Para el día 12 las finales serán entre las mujeres que no pasen los 63 kg y los hombres que no superen los 85 kg. Por último, habrá torneo para las mujeres que pasen la cifra de los 63 kg y los hombres que excedan los 85 kg.

Los argentinos que estarán levantando pesas

El correntino de 17 años Jonathan Leyes y la santafesina María Luz Casadevall –también de 17- serán quienes buscarán la medalla dorada en los pesajes de 56 y 63 kg, respectivamente.