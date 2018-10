Juegos Olímpicos de la Juventud 2018: día 2

Los Juegos Olímpicos vivieron este lunes su segundo día de competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con VAVEL repasamos lo mejor de los deportistas argentinos.

Bádminton

El argentino Mateo Delmastro cayó en forma individual 21-8 y 21-5 ante el irlandés Nhat Nguyen en una nueva fecha de la fase de grupos y quedó sin chances de pasar el corte clasificatorio.

La alegría le llegó gracias a un buen partido en relevos por equipos, donde el Equipo Delta que él integra, ganó 110 a 99.

Beach Handball

Tanto el equipo femenino como el masculino tuvieron una jornada perfecta y ganaron los dos partidos que jugaron en sus grupos. Las chicas vencieron a Turquía y Paraguay por sendos 2 a 0, mientras que los chicos derrotaron 2 a 1 a Croacia y 2 a 1 a Paraguay.

Beach Vóley

El equipo masculino dio un paso en falso y cayó en su debut ante Suiza 2-1. Ahora deberá enfocarse y tratar de mejorar su performance de cara a su próximo cotejo.

Breaking

Mariano Carvajal no pudo continuar en carrera y perdió en los cuartos de final. Cabe destacar que el día anterior había realizado un muy buen desempeño.

Ecuestre

Richard Kierkegaad compitió por equipos internacionales y logró terminar sin ningún problema esta fase.

Esgrima

En esta disciplina se hizo presente Ignacio Pérez Contreras, quien arribó hasta los octavos de final, instancia donde fue eliminado por el ruso Artur Tolasov.

Gimnasia artística

Martín Espíndola se hizo presente de manera individual y cerró 30° en suelo con 11.666 puntos y 14° en anillas, con 12.333.

Olivia Araujo también participó de manera individual pero no logró culminar la prueba ante una accidental caída en plena competencia.

Facundo Espíndola logró el séptimo puesto en salto de potro con un total de 13.566 puntos.

Por último, Santiago Escallier se posicionó noveno en trampolín.

Hockey 5

El equipo nacional masculino sigue a paso firme en la competencia y este lunes terminó con una holgada victoria 18-0 ante Vanuatu.

Natación

En las aguas Joaquín González Piñero acabó décimo cuarto en la general de 200 metros combinados. Julieta Lema, en cambio, quedó 19 en los 100 metros libres.

Patinaje de velocidad

La patinadora Fernanda Illanes alcanzó la tercera colocación en los 500 metros combinado y quedó a un lugar de acceder a semifinales. Nahuel Schelling Quevedo llegó segundo y logró pasar el corte clasificatorio. Pero luego en las semifinales arribó en el tercer puesto y se quedó sin poder estar en la gran final del deporte.

Remo

Las mejores noticias llegaron en este deporte. Sol Ordás ganó las series en segunda y tercera ronda y continúa en carrera hacia una medalla.

Tomás Herrera y Felipe Modarelli siguieron la misma suerte en las mismas fases y también estarán compitiendo en los días siguientes en busca del ansiado premio.

Taekwondo

En esta disciplina de lucha, José Luis Acuña quedó afuera en los cuartos de final al ser vencido por Mahamadou Amadou 10-7. Antes había vencido a Sulayman Alqade.

Tenis

Los tenistas Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez, en dobles, le ganaron en primera ronda a la dupla Ho/Tseng de China Taipei.

Tenis de mesa

Ya sin chances, el argentino Martín Bentancor cayó por tercera vez ante el italiano Matteo Mutti por cuatro sets contra uno.

Tiro deportivo

Alliana Volkart no pudo seguir con vida y se quedó sin la posibilidad de acceder a la final de la disciplina. Culminó décimo tercera en la general.

Vela

Celina Saubidet Birkner acabó 12º en la tercera regata de la categoría Winsurf Techno 293 F . Belisario Koop Abraham no pudo ser parte de la competencia y no clasificó. Dante Cittadini y Teresa Roimarone arribaron segundos en Nacra 15. Por último, Ona Romani y Gerónimo Lutteral no compitieron porque se pospuso el evento.