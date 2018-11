Bellator 210: pelea principal y un agregado de último momento

Luego de lo que fue el último jueves en el Menora Mitvachim Arena de la ciudad de Tel Aviv en Israel, Bellator 209, donde el brasileño Patrício Freire retuvo el título pluma de la entidad al derrotar por puntos en fallo unánime tras cinco asaltos al estadounidense de origen mexicano, Emmanuel Sánchez, ya se están delineando los últimos detalles para el evento del próximo viernes 30 de noviembre.

Bellator 210 se llevará a cabo en el WinStar World Casino & Resort de la ciudad de Thackerville, Oklahoma, donde la pelea principal de la cartelera principal la protagonizarán el norteamericano de origen nigeriano, Chidi Njokuani (18-5-1NC en MMA, 5-1 en Bellator) y el oriundo de Alabama, John Salter (15-4 en MMA, 5-1 en Bellator), en un duelo pactado en peso mediano. En principio, Njokuani iba a enfrentar a Melvin Manhoef, pero este se bajó del combate debido a una lesión.

La última pelea de Njokuani fue el 1° de diciembre del año pasado durante Bellator 189, cuando en el mismo escenario que tendrá en la pelea con Salter, venció por puntos en decisión unánime tras tres vueltas, al francés de origen japonés, Hisaki Kato. Las tres tarjetas de los jurados marcaron 30-27 a favor del estadounidense.

Por otra parte, la última pelea de Salter fue el 21 de septiembre pasado, cuando en el CenturyLink Arena de la ciudad estadounidense de Boise, Estado de Idaho, durante Bellator 205, cayó por sumisión en el tercer asalto frente a su compatriota Rafael Lovato Jr.

Por otra parte, en los últimos días se agregó una nueva pelea para las preliminares, donde en peso semipesado, el joven invicto Jordan Young (9-0 en MMA, 4-0 en Bellator) se las verá con el veterano de 41 años, Anthony Ruiz (34-22 en MMA, 0-2 en Bellator), en un duelo a tres rounds. Cabe destacar que Ruiz no pelea en Bellator desde septiembre de 2015.

La cartelera de Bellator 210 (sujeta a cambios)

Cartelera principal

Peso medio: Chidi Njokuani vs. John Salter

Peso welter: David Rickels vs. Bomba Vasconcelos

Peso pluma: Juan Archuleta vs. Jeremy Spoon

Peso mosca: Bruna Ellen vs. Kristina Williams

Preliminares

Peso medio: Jose Leija vs. Joe Schilling

Peso medio: Scott Futrell vs. Mike Shipman

Peso gallo: Dominic Mazzotta vs. Brandon Phillips

Peso pluma: Adil Benjilany vs. Daniel Carey

Peso medio: Chris Honeycutt vs. Costello Van Steenis

Peso ligero: Daniel Weichel vs. Goiti Yamauchi

Peso semipesado: Anthony Ruiz vs. Jordan Young