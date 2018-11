Sityodtong da vista previa del futuro ONE FC

ONE Championship y UFC hicieron historia en MMA recientemente con el primer 'intercambio' de luchadores. El intercambio vio un intercambio entre el ex campeón de peso mosca de UFC Demetrious Johnson y el ex campeón de peso welter ONE, 'Funky' Ben Askren.

Con el intercambio ahora en el espejo retrovisor y cada luchador con su debut esperado previsto, el CEO de ONE, Chatri Sityodtong, no cree que sea el último intercambio de MMA que veremos. El ambicioso Sityodtong hizo su predicción durante una conferencia telefónica reciente (a través de MMAFighting).

“HAY MUCHAS DISCUSIONES QUE SE ENCUENTRAN GLOBALMENTE, ESO ES TODO LO QUE DIGO. POR SEGURO, ESTE HISTÓRICO PRIMER COMERCIO EN LA HISTORIA DE LA AMM AUMENTÓ MUCHAS DISCUSIONES GLOBALMENTE CON TODAS LAS ORGANIZACIONES PRINCIPALES. ENTONCES, SI TUVIERA QUE HACER UNA PREDICCIÓN, NO PIENSO QUE ES LA ÚLTIMA VEZ QUE SUCEDE, LO QUE ES GRANDE PARA LOS FANS, LAS ORGANIZACIONES Y LOS ATLETAS”.

En cuanto a los futuros inmediatos de los dos combatientes que han encontrado su camino hacia nuevos hogares, 'Mighty Mouse' Johnson participará en el fly fly de ocho hombres título Grand Prix que tendrá lugar a principios de 2019.

El debut promocional de Askren para el UFC también se producirá a principios del nuevo año, ya que se espera que se enfrente a Robbie Lawler en UFC 233 en Anaheim, California el 26 de enero. Sityodtong cree que la transición es una situación definitiva de ganar-ganar para cada luchador.

“PIENSO QUE TODOS GANAN. GENUINAMENTE CREO QUE UN CAMPEONATO GANA. GENUINAMENTE CREO QUE GANA UFC. GENUINAMENTE CREO QUE BEN ASKREN GANA. GENUINAMENTE CREO QUE DJ GANA. PIENSO EN ESTA SITUACIÓN QUE TODOS SON REALMENTE FELICES PORQUE UN CAMPEONATO LLEGAMOS AL ARTISTA MARCIAL MIXTO MÁS GRANDE DE LIBRA POR LIBRA EN LA HISTORIA, Y SU ESTILO YA ES COMO UNA PERSONA ESTÁ VAN A RESONAR MUY BIEN EN ASIA”.

“Y BEN ASKREN IR AL UFC, VA A PROBAR QUE ES EL MEJOR DEL MUNDO Y VA A DOMINAR. SU ESTILO TAMBIÉN ES ALGO QUE ESTÁ MUY APRECIADO POR LOS FANS AMERICANOS, POR LO QUE PIENSO QUE TODOS GANAN”. “ESTAMOS EN DISCUSIONES MÚLTIPLES CON ATLETAS MÚLTIPLES, ESO ES TODO LO QUE PUEDO DECIR. MANTÉNGASE EN SÍNTESIS PARA ANUNCIOS MÁS GRANDES ”.

En referencia a otros anuncios importantes que se realizaron, antes del intercambio, ONE adquirió al ex campeón de UFC y Bellator Eddie Alvarez en la agencia libre. Tras el intercambio, Miesha Tate fue incorporada como nueva Vicepresidenta.

Sage Northcutt parece ser la próxima adquisición más probable, pero aún no se ha confirmado nada desde la asistencia de Northcutt a ONE.