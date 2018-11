Miesha Tate y su llegada a ONE Championship

La ex-luchadora de MMA y formal ganadora del título de peso gallo femenino de UFC, Miesha Tate fue noticia en las últimas semanas, ya que después de su retiro de la actividad profesional a finales 2016, oficializó su llegada a ONE Championship, una de las empresas de Artes Marciales Mixtas más importantes de Asia, donde ocupará el puesto de vicepresidenta. Además, será comentarista en las carteleras y embajadora de la promotora con sede en Singapur.

Durante un viaje a Singapur, donde conoció al CEO de ONE, Chatri Sityodtong, Tate contó como surgió la propuesta con la empresa, en una nota con la página especializada MMAJunkie: "Poco sabía que realmente lo haría algún día, pero tenía el indicio. Esto fue probablemente hace casi cuatro años. Era algo que simplemente se materializó. Fue un pensamiento que cruzó mi mente. Había escuchado un poco sobre ONE Championship un poco más en nuestros medios occidentales''.

Por otra parte, destacó que ONE es una empresa que pretende proyectar historias de vida de sus peleadores: ''Creo que es ideal para peleadores como Demetrious Johnson o Eddie Alvarez. O algunos de los luchadores más tranquilos que se agachan, hacen el trabajo y tienen una historia diferente que contar. No son tan ruidosos en su promoción. Son más sobre el artista marcial y la historia de dónde vinieron, la lucha de cómo llegaron a donde están''.

"Creo que eso es lo que realmente aprecio de ONE. Es que quieren contar las historias. Todo el mundo tiene una historia. Y creo que muchos peleadores en particular, tienen una historia que es genial contar, con la que la gente se puede relacionar y motivarse ", añadió Tate.

Para cerrar, trató de hacer una comparación sobre lo que ofrece ONE Championship como empresa de MMA, comparado con UFC, usando de ejemplo al luchador Demetrious Johnson, recientemente llegado a la organización asiática: ''Solo pienso que es solo un asunto del tipo de acercamiento que quieras tener para tu carrera. No hay ni mal ni bien. UFC no es un lugar terrible. Es un buen ajuste para muchas muchas personas. Y eso está bien bien también. Yo pienso que ONE Championship trae a la mesa un gran hogar para algunos luchadores menospreciados por nuestros estándares de cultura occidental, que la gente quiere ver, aquellos que están dispuestos a abandonar el dinero que generan los PPV. Algunos de esos peleadores. Usaré de ejemplo a Demetrious Johnson para un ejemplo, el nunca ha vendido muchos Pay-Per-View. Él siempre fue subestimado, sin embargo el es grandioso. Y ese no será el caso en ONE. Él será una estrella. Una superestrella. La gente lo amará, es un enfoque cultural totalmente diferente''.