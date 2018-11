Folayang quiere ganar el título para inspirar a una nación

En noviembre de 2016, el ícono filipino de artes marciales Eduard 'Landslide' Folayang realizó su sueño de convertirse en un campeón del mundo. El veterano del Equipo Lakay derrotó a la leyenda japonesa Shinya 'Tobikan Judan' Aoki a través de un nocaut técnico en el tercer asalto en ONE: DEFENDING HONOR en Singapur para capturar el título mundial de peso ligero de la empresa ONE.

Fue una victoria que definió su carrera para el veterano de 34 años que vivirá para siempre en su mejor momento, y lo convirtió en una parte permanente de la historia de las artes marciales filipinas. La mayoría de los artistas marciales aspiran a ser campeones del mundo para que puedan demostrar que son los mejores en lo que hacen, pero Folayang cree que sostener el cinturón significa mucho más.

“Ser campeón para mí significa que estoy en posición de inspirar a la gente”, dice el filipino. “Cuando gané el título hace dos años, muchas personas se me acercaron para decirme cuánto los había motivado mi éxito para superar sus partes difíciles en sus vidas. En Filipinas, muchas personas pasan por dificultades diarias”, siguió.

“Fui criado bajo tales circunstancias, por lo que sé por lo que están pasando. Si puedo inspirarlos a trabajar duro y nunca perder la esperanza, entonces estoy haciendo mi parte como artista marcial. Por eso creo que hay más en ser un campeón ”; destacó Eduard.

Eso no quiere decir que a Folayang no le guste demostrar que es el mejor peso ligero del mundo. Llevar el prestigioso cinturón de ONE Championship alrededor de su cintura significaría que 'Landslide' está en la cima de una de las divisiones más apiladas de la promoción, una vez más.

Tendrá esa oportunidad cuando se enfrente al Amir Khan de Singapur este viernes, 23 de noviembre, en el evento co-principal de ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS. Sin embargo, frente a una multitud local en el Mall Of Asia Arena en Manila, Filipinas, Folayang se enfrenta a uno de los artistas marciales mixtos más peligrosos del mundo.

Khan tiene el récord de la mayor cantidad de victorias (11) y más nocauts en ONE historia (8), y comparte el primer lugar por la mayor cantidad de acabados en la organización (10) con su compañero de equipo Evolve, Christian 'The Warrior' Lee . Es por eso que ha redoblado sus esfuerzos en el gimnasio para asegurarse de que saldrá de su choque co-principal del evento con su mano levantada.

“Sé lo importante que es esta pelea para mí, por eso me preparé muy bien”, declaró Folayang. “He estado encerrado durante los últimos meses, centrado en mejorar todos los aspectos de mi juego. Sé que Amir es un gran pegador, así que tengo que estar listo para eso. Además él es joven, hambriento y decidido. Es difícil ir en contra de eso”.

Si Folayang puede derrotar a Khan, se convertirá en el primer campeón mundial de peso ligero de ONE en la historia de la promoción. También habrá logrado su objetivo de recuperar el título.

Con sus ojos fijos en el premio y la tarea en cuestión, el destacado del Equipo Lakay dice que ahora está más preparado que nunca para inspirar a sus compatriotas y mostrarles lo que el trabajo duro y la perseverancia pueden hacer.