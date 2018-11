Filipinas está de fiesta

Después de casi dos años de ausencia de la competencia, el filipino Vera regresó para defender su codiciado título en el evento principal de ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS.

Frente a un público local en el Mall Of Asia Arena en Manila, Filipinas, se enfrentó al italiano "The Hammer" Cerilli de Mauro y cerró el espectáculo con un impresionante golpe de gracia de un solo golpe en la primera ronda para retener el oro.

Cerilli llegó a The Home Of Martial Arts con una reputación de temible finalizador, pero fue el poder de golpeo de Vera el que prevaleció cuando el héroe local detuvo al debutante campeón de peso pesado de Cage Warriors, con una mano izquierda perfectamente sincronizada.

Rápidamente estableció su rango, usando su alcance superior y patadas para mantener a su rival en el exterior. Eso obligó al italiano a precipitarse mientras intentaba dar un fuerte golpe. Cuando el disparo de Vera se conectó, detuvo al italiano y lo envió directamente al lienzo.

El árbitro Olivier Coste se apresuró a detener el combate después de solo 64 segundos. "Me he ido por dos años, pero parece que todavía puedo hacerlo", le dijo Vera a Mitch Chilson, después de su victoria.

Folayang, dos veces campeones

Foto: ONE Championship

Eduard "Landslide" Folayang es una vez más el ONE Campeón mundial de peso ligero. Frente a una ruidosa multitud en Manila, Filipinas, derrotó a Amir Khan de Singapur por decisión unánime en el evento principal de ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS para reclamar el cinturón vacante.

Fue una ida y vuelta en los pies cuando el incondicional del Equipo Lakay trató de encontrar espacio para trabajar sus explosivos ataques de largo alcance. En respuesta, el representante de Evolve hizo un buen trabajo al usar su alcance y disparó una serie de golpes directos.

A pesar de sus esfuerzos, luchó para defender las patadas que venían de su rival. Folayang comenzó a avanzar con su marca registrada, combinaciones a la velocidad de los rayos tan pronto como comenzó la segunda ronda.

En la quinta y última ronda, el ícono del Equipo Lakay mantuvo su salida ofensiva y mostró algunos nuevos trucos en su arsenal, incluyendo una serie de codos en el clinch contra la jaula. Folayang mantuvo el control manteniendo su distancia y descorchando combinaciones de alto volumen que terminaron con patadas.

Al final, los jueces otorgaron a Folayang la decisión unánime, que mejoró su récord a 21-6 y lo convirtió en el dos veces campeón mundial de peso ligero de ONE. Ahora, el país tiene cinco Campeones del Mundo UNO: Joshua Pacio en peso paja, Geje Eustaquio en peso mosca, Kevin Belingon en peso gallo, Eduard Folayang en peso ligero y, por supuesto, Vera en peso pesado.