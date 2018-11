Lo mejor de ONE Question Of Champions

Ha sido un año fenomenal para el Campeonato ONE, pero a medida que nos acercamos al final de 2018, la organización de artes marciales más grande del mundo no muestra signos de desaceleración.

ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS se llevó a cabo en el Mall of Asia Arena en Manila, Filipinas, el viernes 23 de noviembre, con dos títulos mundiales ONE en la línea y una tarjeta de apoyo llena de estrellas.

Los eventos principales y co-principales no decepcionaron, y antes de eso, vimos algunos acabados fantásticos, increíbles demostraciones de coraje y entretenidas batallas de ida y vuelta.

Vera volvió noqueador

La ausencia de dos años del campeón mundial de peso pesado Brandon "La verdad" de Vera significaba que había algunas preguntas sobre la rapidez con la que se encontraría de pie cuando regresara a la jaula.

No le tomó mucho tiempo responderlos, solo 64 segundos, de hecho. Cuando "The Hammer" giró su mano izquierda, el gran filipino contrarrestó hábilmente con un gancho en la mandíbula de su enemigo que se acercaba, que instantáneamente cayó al lienzo.

Folayang traspiró para ser nuevamente campeón

La batalla entre el héroe local Eduard "Landslide" Folayang y Amir Khan de Singapur por el título vacante del título mundial ligero llevó a la acción desde la primera campana hasta la última, tal como lo habían esperado los fanáticos.

La confianza de Folayang se disparó cuando aterrizó con fuerza girando hacia atrás los puños y los codos, así como los derribos que desafían la gravedad, dejando a su enemigo más joven abrumado y sin respuesta.

No había duda de la forma en que los jueces se inclinarían cuando se tomara la decisión, y el Mall of Asia Arena estalló cuando su héroe nacional recuperó su estatus de Campeón del Mundo .

La segunda vuelta de Machado

Los especialistas de BJJ Hideki "Shrek" Sekine y Alexandre "Bebezao" Machado se encontraron en un choque de peso pesado, y fue una historia de dos rondas.

En la primera ronda, el japonés Sekine usó su fondo de judo para sofocar y dominar a Machado. Dejó que el brasileño no dejara espacio para respirar mientras lo arrastraba al suelo una y otra vez, y conectó golpes de cabeza a lo largo del camino.

El ritmo frenético de apertura de la estrofa comenzó a contar en el segundo. "Shrek" trabajó implacablemente en los intercambios clínicos, y estaba claro que había agotado la mayor parte de su energía. Los intentos de derribo se hicieron más lentos y con menos vigor, y Machado percibió su momento.

"Bebezao" comenzó a aterrizar con más frecuencia en los pies, y luego capitalizó un tiro laborioso, tomando la primera posición para golpear a su rival con golpes para obtener la victoria por TKO .