Ranallo camino a MMA: "Espero que sea Bellator"

Mauro Ranallo está tan entretejido en la tela de MMA como cualquiera que haya dejado su marca en este deporte. El nativo de Abbotsford, Columbia Británica, ha llamado a las luchas icónicas que se remontan al apogeo del PRIDE Fighting Championship, fue la voz principal de Elite XC y Strikeforce en Showtime , y continúa llamando a algunos de los momentos de mayor perfil de este deporte como parte de Bellator. Equipo de MMA.

Esto se suma a su trabajo como uno de los jugadores más versátiles en todos los comentarios sobre deportes: manejará juego por juego para el muy esperado combate de boxeo entre Tyson Fury y Deontay Wilder el 1 de diciembre, y también es profesional. Comentarios de lucha libre para la WWE.

Entonces, cuando Ranallo dejó caer una pista sobre Twitter el mes pasado de que podría no estar llamando peleas de MMA en 2019, su tweet se convirtió de inmediato en la fuente de especulación.

En una edición reciente de "The MMA Hour with Luke Thomas", Ranallo aclaró las intenciones detrás de su tweet e informó que él y su equipo administrativo están en negociaciones para regresar al puesto de Bellator el próximo año.

"Twittear en ciertos momentos no siempre es inteligente, como dicen", dijo Ranallo. "Y ese día me sentí frustrado por un montón de cosas que suceden interna y externamente. Diré que seguiré haciendo MMA y espero que sea con Bellator MMA y que estemos negociando ".

Dear MMA promoters, I have called some of the most memorable moments in the sport and would love to continue doing so full time in 2019. Please contact my manager @frankshamrock if interested in my services! #MMAuro