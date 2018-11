Ilima-Lei Macfarlane mantiene su cabeza bajo control

Ilima-Lei Macfarlane y su entrenador, Manolo Hernández, usualmente se ven cara a cara, como usted encontrará en cualquier buena relación entrenador-luchador. Pero tienen un poco de desacuerdo sobre un tema: qué tan rápido sabían que Macfarlane iba a triunfar en el juego de artes marciales mixtas.

"Me tomó como tres años admitir que podría llegar a ser buena en esto", declaró Macfarlane a la prensa. "Esa bombilla acaba de apagarse. Incluso cuando empecé a competir, todavía era como un hobby, no era serio. Incluso cuando fui profesional con Bellator, aún así, sí, es algo temporal. No fue hasta que, creo, la primera pelea de Emily Ducote , pensé que tal vez podría hacer de esta mi carrera, mi trabajo de tiempo completo. Se tomó un tiempo."

Hernández, por su parte, tiene buena fe en el deporte que se remonta al legendario Lion's Den de Ken Shamrock , por lo que conoce el talento cuando lo ve. E insiste en que sintió que había algo especial desde el momento en que Macfarlane entró en su décimo gimnasio de Planet San Diego.

"Sabía que ella tenía el potencial de ser una campeona mundial desde el primer día", testificó Hernández. "Sé que eso va a sonar como una mierda. Casi nunca digo eso de nadie. Pero supe desde el principio que la determinación, el atletismo y la actitud de Ilima, que todos los bloques de construcción estaban allí desde el primer día que golpeó el tapete ".

En este caso, tendremos que apoyarnos con el entrenador, ya que hay una gran cantidad de pruebas de que Macfarlane es muy bueno en lo que hace.

Con 8-0, Macfarlane, de 28 años, tiene seis finales, es la campeona inaugural del peso gallo de Bellator, ha mostrado signos de ser una atracción televisiva de vanguardia y, sí, la nativa de Honolulu encabezará el primer evento importante de MMA en su estado natal en casi una década cuando se enfrente a la veterana Valerie Letourneau en Bellator 213 el 15 de diciembre en el Centro Blasidell en Honolulu.

Pero a pesar del éxito rápido que ha derribado a muchos luchadores antes que ella, Macfarlane se niega a dejar que los elogios o los elogios de su entrenador lleguen a su cabeza.

"La gente con la que me rodeo, mis amigos, si conocieras a mi familia y verías cómo y serían los primeros en llamarme y mantenerme a raya", dijo Macfarlane. "La gente que me rodea, los entrenadores, los compañeros de equipo, no tendrán problemas para llamarte".