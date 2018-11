Joven promesa del MMA camino al oro

Después de dominar a otra estrella en ascenso en su última pelea, el héroe de Malasia está avanzando en la competencia en ONE: DESTINY OF CHAMPIONS el 7 de diciembre. El producto Ultimate MMA Academy se enfrentará a la ex retadora del título mundial Jenny "Lady GoGo" Huang en la tarjeta principal en el Axiata Arena en Kuala Lumpur.

Jihin viene de una actuación casi impecable en julio en el mismo lugar, donde superó a la Priscilla Hertati Lumban Gaol de Indonesia en tres rondas.

Foto: ONE Championship

"Thathie" ha estado en lo más alto este año, y participó en el concurso con una racha de tres victorias consecutivas, lo que hizo que "Shadow Cat" se detuviera antes de inscribirse para enfrentarla en ONE: PURSUIT OF POWER . Sin embargo, la nativa de Johor Bahru demostró su valentía al decidir no retroceder ante un desafío.

"Ella es una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Wushu, y cuando supe que ella era mi próxima oponente, me tomé un tiempo para pensar en redactar el acuerdo", admite Jihin.

"Teníamos otra opción, pero ella parecía una decisión más dura y mejor para mi carrera. Vi algunos ataques de ella, y siento que es muy agresiva en sus golpes y patadas laterales. Tenía muchas dudas de tomar la pelea ".

“Cuando entré en la jaula, ella lanzó varias patadas laterales, y después de eso, me acerqué a ella y me dije a mí misma: 'Vamos a ponerla a prueba en el suelo'. No era mi plan, pero sentí que podía vencerla mejor a través de la lucha".

Después de algunos ajustes, Jihin demostró su valía al perseguir a su oponente más experimentado. A pesar de que Lumban Gaol se mantuvo allí a través de algunos finales cerca, "Shadow Cat" nunca se desanimó, y ella continuó presionando a su oponente durante los 15 minutos completos para reclamar una gran victoria .

"Ella tiene piernas grandes y una constitución muy atlética, y después de dos rondas, pude ver que era una atleta dura", dice la joven artemarcialista. "Cuando intenté armarla, podía escuchar la grieta en su articulación y, a decir verdad, sentí ganas de rendirme porque era muy agotador".

“Pero estaba en una mejor posición, y nunca me rendí. "No quería abandonar la oportunidad y, afortunadamente, gané por decisión unánime".

La malaya tendrá que estar en su mejor momento cuando regrese la próxima semana para enfrentar a una mujer que ya se ha enfrentado a los mejores competidores de la división. Huang tiene cuatro victorias en The Home Of Martial Arts, y ella tendrá hambre de un quinto para poner en marcha una carrera de regreso a la cima y una segunda oportunidad para competir por el cinturón.

Ella también es responsable de algunas de las presentaciones más espectaculares en la historia de la organización, pero Jihin está lista para manejar cualquier cosa que "Lady GoGo" le muestre. Jihin estará respaldada por el apoyo apasionado de miles de sus compatriotas en la Arena Axiata.

Los fanáticos de Malasia le han proporcionado la banda sonora de sus dos éxitos en lo que va de año en la organización de artes marciales más grande del mundo. Antes de su prueba más grande hasta el momento, ella les dice que lo mejor aún está por venir, ya que va por un hat-trick de victorias en 2018.