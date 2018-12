Fairtex predice KO: "Voy a ganar por Knockout"

Luego de un excelente debut en ONE Super Series, Yodsanklai IWE Fairtex está preparado para presentar otro espectáculo en su primer combate de titulares de ONE Championship.

"The Hero" se enfrentará a Luis Regis en un combate de Muay Thai en la parte superior de la tarjeta principal de ONE: DESTINY OF CHAMPIONS en Kuala Lumpur, Malasia.

Este evento final en 2018 de la organización de artes marciales más grande del mundo se transmitirá en vivo desde el Axiata Arena el viernes 7 de diciembre.

“Me siento muy honrado de que ONE me haya brindado la oportunidad de encabezar un evento. Es muy emocionante para mí ", dice Yodsanklai.

Los fanáticos han tenido que esperar más de seis meses para el regreso del hombre que se conoció como "La Computadora de Boxeo" por su habilidad ejemplar en el ring.

En mayo, el jugador de 33 años hizo su debut en el escenario mundial de artes marciales en una batalla sensacional contra Chris "The African Warrior" Ngimbi en Singapur.

Yodsanklai ganó el combate por decisión unánime, a pesar de admitir que pudo haber estado un poco oxidado .

El dos veces Campeón del Mundo de Lucha contra el León acredita cualquier falta de nitidez (no es que fuera obvio para los fanáticos que estaban emocionados por una actuación impresionante) a su regreso de su retiro al inicio de este año, luego de una larga batalla con las lesiones.

Sin embargo, él cree que ha progresado en su entrenamiento desde ese concurso, y se está acercando a la cima de sus poderes antes de su cita en Kuala Lumpur.

"Él es grande y alto. Tiene buenos codos, rodillas y patadas ”, dice Yodsanklai. "Estoy muy familiarizado con las reglas de [Muay Thai y kickboxing], así que no cambiaré mucho mi entrenamiento".

Yodsanklai admite que estaba "un poco sorprendido" porque no pudo terminar su último concurso, aunque Ngimbi se ha convertido en uno de los competidores más valientes en sus primeros dos combates ONE Super Series.

Esta vez, "El héroe" cree que habrá una conclusión definitiva de su inclinación del evento principal. Ha entrenado más y está en mejores condiciones que en su última salida, lo que significa que está listo para enviar a sus partidarios de Malasia felices a casa.

"Predigo que voy a ganar por TKO", se ríe. "Para todos mis fanáticos, mire mi evento el 7 de diciembre y apóyeme y anímeme porque definitivamente le estaré dando el 100% de mi esfuerzo".