Austin Vanderford firma con Bellator

Se termina el 2018 para las Artes Marciales Mixtas y ya varias de las empresas más importantes del mundo, empiezan a planear el 2019, ya sea con la confirmación de eventos o el fichaje de nuevos luchadores. En ese último aspecto, Bellator publicó en las últimas horas la incorporación a su plantel de peleadores, del estadounidense de 28 años, Austin Vanderford (6-0 en MMA), que milita en la categoría welter.

El peleador invicto hasta el momento en su carrera profesional como artista marcial, es conocido por ser esposo de la luchadora de UFC, Paige VanZant, que peleará en el primer evento de la compañía del 2019 frente a Rachael Ostovich, el próximo 19 de enero en el Barclays Center de Nueva York. El oriundo de Portland, Oregon, participó este año de la segunda temporada del Dana White's Contender Series, donde el 17 de julio pasado venció por sumisión en el segundo asalto a Angelo Trevino. A pesar de la buena actuación no pudo obtener un contrato promocional con UFC.

Paige VanZant's fiancé, Austin Vanderford (5-0), wins his engagement with Angelo Trevino. The former NAIA wrestling champion toughed out a first-round knockdown, only to drop the Alpha Male prospect himself en route to a second-round RNC. #DWTNCS pic.twitter.com/dBHmTBoEE0

Bellator entendió que podía tener a una potencial figura y no dudó en incorporarlo a su staff de luchadores en la categoría welter. Todavía, no está definido cuando será su debut en una de las entidades más importantes de las MMA a nivel mundial. La incorporación de Vanderford se anunció a través de la cuenta oficial de Bellator en Twitter.

Welcome to the family @austinv170mma!



Who do you want to see Austin take on first? #BellatorNation pic.twitter.com/Zh3Ykb8yJ3