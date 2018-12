Fairtex anota un nocaut en el histórico evento principal

Después de obtener 200 victorias y múltiples campeonatos mundiales en todo el mundo, Yodsanklai IWE Fairtex demostró una vez más por qué es una leyenda viviente en los mundos de Muay Thai y kickboxing. El viernes, 7 de diciembre, "The Hero" estuvo a la altura de su reputación estelar con una espectacular actuación en el Axiata Arena en Kuala Lumpur, Malasia.

El tailandés de 33 años eliminó a Luis "Soot Raaeng Geert" Regis de Australia en el evento principal de ONE: DESTINY OF CHAMPIONS. Para hacer que la ocasión fuera más especial, marcó la primera vez que una pelea de Muay Thai de la Súper Serie ONE encabezó una carta.

Después de un breve toque de guantes de artes marciales mixtas de 4 onzas, los pesos de las plumas de inmediato parecieron engancharse, con Yodsanklai balanceando rápidamente una patada a la izquierda en las costillas de su oponente.

El Aussie se mantuvo activo y respondió con un ataque variado, pero "The Hero" lo presionó hacia la cerca al encontrar un hogar con sus fuertes patadas.

Yodsanklai acosó a Regis, esquivó las patadas de su enemigo y trató de cerrar la distancia para poder desatar sus golpes. Continuaron intercambiando huelgas, pero los tailandeses lograron lo mejor de los intercambios. Sin embargo, a medio camino de la estrofa de apertura, "Soot Raaeng Geert" se lanzó hacia adelante con un enorme gancho de derecha.

Yodsanklai no se dejó intimidar y reorientó sus esfuerzos para cerrar la distancia. El Aussie continuó empleando un ataque de ataque variado, incluso intentando una patada giratoria, pero "The Hero" lo bloqueó, devolvió el fuego con su marca registrada, e inmediatamente respaldó a su rival contra la cerca.

Al encontrar una abertura, el tailandés descorchó una combinación de jab-cross, que puso a Regis en las piernas temblorosas. Lo siguió con tres uppercuts de plomo de fuego rápido, que al instante lo noquearon.

Foto: ONE Championship

El árbitro Atsushi Onari detuvo oficialmente el concurso en la marca de 2:08 de la ronda uno. Con su victoria deslumbrante, Yodsanklai mejoró su récord profesional a 201-71-4.

Después de obtener su segunda victoria consecutiva en UNA Super Serie, "The Hero" le dijo a Mitch Chilson sobre sus intenciones de competir por la promoción en 2019. "Depende de UN campeonato, pero estoy listo para pelear el próximo año", atestigua “The Hero”. "Estoy siempre listo."

Los fanáticos anhelan ver a "The Boxing Computer" con Giorgio "The Doctor" Petrosyan , y ese podría ser su próximo enfrentamiento en la organización de artes marciales más grande del mundo. Sin embargo, solo el tiempo lo dirá.