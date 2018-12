Los resultados más destacados de Destiny of Champions

Este viernes se llevó a cabo un nuevo evento de ONE Championship, la promotora de MMA más importante de Asia. En este caso, la velada que se denominó Destiny of Champions, se desarrolló en la imponente Axiata Arena de la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. En el evento estelar y bajo las reglas de Muay-Thai, el tailandes Yodsanklai Fairtex venció por nocaut en el primer asalto al australiano Luis Regis.

Ya dentro de las reglas de las Artes Marciales Mixtas y en las peleas estelares de la velada, el kirguiso Kiamrian Abbasov venció por sumisión, a través de un mataleón, en el primer round al local Agilan Thani, en peso welter. Luego en otra de las peleas, en categoría átomo femenina, la malaya Jihin Radzuan venció por puntos en decisión unánime tras tres vueltas, a la taiwanesa Jenny Huang.

En categoría mediano, el ruso y ex campeón del peso dentro de ONE, Vitaly Bigdash, venció por sumisión en el primer asalto, a través de un triángulo, al japonés Yuki Niimura. También dentro de las estelares y en peso paja, el japonés Yosuke Saruta derrotó en su debut en la compañía por puntos en decisión unánime al ex campeón de la categoría, el brasileño Alex Silva.

Resultados de la velada (MMA)

Kiamrian Abbasov derrotó a Agilan Thani por sumisión (mataleón) – Round 1, 2:35.

Jihin Radzuan derrotó a Jenny Huang por decisión unánime.

Vitaly Bigdash derrotó a Yuki Niimura por sumisión (triángulo) – Round 1, 4:25.

Yosuke Saruta derrotó a Alex Silva por decisión unánime.

Mei Yamaguchi derrotó a Jomary Torres por decisión unánime.

Chan Rothana derrotó a Abro Fernandes por nocaut técnico (golpes) – Round 2, 4:06.

Sovannahry Em derrotó a Iryna Kyselova por nocaut técnico (golpes) – Round 1, 1:21.