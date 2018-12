5 punto a destacar de Destiny Of Champion

El telón ha caído en ONE: DESTINY OF CHAMPIONS, y con él, el calendario de eventos de 2018 de ONE Championship. A través de 11 batallas excelentes, los fanáticos en el Axiata Arena en Kuala Lumpur, Malasia vieron algunas exhibiciones sorprendentes de caras nuevas y familiares que enseñaron mucho a los fanáticos sobre lo que podemos esperar en The Home Of Martial Arts a medida que avanzamos en 2019. Estas son algunas de las lecciones para aprender de otra increíble noche de acción.

El ataque de Yodsanklai está en otro planeta

Luis 'Soot Raaeng Geert' Regis entró en su pelea de peso súper serie ONE Muay Thai con Yodsanklai IWE Fairtex lleno de confianza. Sin embargo, al igual que otros 200 antes que él, pronto se sintió humillado por la habilidad y el poder que tenía el hombre que estaba parado frente a él en la jaula.

'The Hero' ya había etiquetado al australiano con golpes dañinos antes de arrancar tres golpes de cabeza en su barbilla para cerrar el show por KO. Se acabó después de poco más de dos minutos.

Pocos hombres en la lista de ONE pueden igualar la precisión y el poder impresionante que posee 'La Computadora de Boxeo'. Sin embargo, si alguien puede, será una batalla increíble.

Radzuan es una superestrella en ciernes

Si no fue obvio desde sus primeras dos presentaciones en ONE, Jihin 'Shadow Cat' Radzuan irá a la división de peso atom. El héroe de Malasia obtuvo su tercera victoria en la organización, y la cuarta en general, contra Jenny 'Lady GoGo' Huang para mantener intacto su récord invicto, y emerger como una de las atletas más emocionantes e integrales de la lista de mujeres.

Se supone que la joven de 20 años debe estar en su mejor momento, y aunque hizo brillar a su oponente china con golpes, fue dominante nuevamente cuando el enfrentamiento golpeó el lienzo. La naturaleza de su desempeño dicta otro paso adelante en la competencia.

Si ella puede ganar de nuevo, las predicciones de una oportunidad por el título mundial en su futuro no parecen inverosímiles.

Demasiado para los europeos del juego

Dos combates de Muay Thai de la Súper Serie en la carta principal vieron a los atletas de Portugal e Inglaterra jugar su parte en dos batallas increíbles, pero sus oponentes tailandeses solo tuvieron ese factor X para sacar las victorias. Rui Botelho abrió la marquesina del evento frente a Panpayak 'El ángel guerrero' Jitmuangnon, y al igual que en su presentación de debut, causó problemas a su oponente con su velocidad y agresión.

Sin embargo, en la segunda ronda, el Campeón del Mundo Muay Thai en el Lumpinee Stadium de dos divisiones agitó su varita mágica de la pierna izquierda para anotar una caída con una patada en la cabeza y se encaminó hacia una victoria por decisión unánime. Del mismo modo, Liam 'Hitman' Harrison parecía tener la ventaja sobre Petchmorrakot Petchyindee Academy.

Pero cuando la superestrella tailandesa comenzó a aumentar el calor, conectó un codo que terminó la pelea en la segunda ronda.

Saruta es el factor en el peso paja

No puede haber muchas pruebas más difíciles para un debut de peso pajero que el ex campeón mundial Alex 'Little Rock' Silva. Ese es el desafío que Yosuke 'Tobizaru' Saruta tuvo que enfrentar en su primera actuación en The Home Of Martial Arts, pero demostró por qué era el campeón mundial de peso pajizo de Shooto, y ahora es el principal contendiente en su nueva organización.

La potencia japonesa era más fuerte, y siempre un paso por delante de su rival brasileño. Evitó sus peligrosos intentos de sumisión y lo superó en 15 minutos para salir con una victoria por decisión unánime.

Silva es uno de los cuatro hombres que han obtenido el oro en esta categoría de peso, por lo que Saruta puede esperar ser uno de los principales candidatos para un tiro en el cinturón después de que Joshua 'La Pasión' Pacio y Hayato Suzuki se enfrenten en Yakarta. Indonesia en UNO: GLORIA ETERNA.

Las MMA´s en camboyanas están en ascenso

Fue una noche de pancartas para los guerreros jemeres en Kuala Lumpur. Las preliminares comenzaron con un par de victorias de los atletas camboyanos cuando Sovannahry Em y Chan Rothana obtuvieron impresionantes victorias en las preliminares. Em comenzó todo con un nocaut técnico en el primer asalto de Iryna 'Delsa' Kyselova.

La camboyana-americana parecía confiada cuando rápidamente llevó a su oponente a la lona y la terminó con tierra y libra. Ella ahora tiene un perfecto 3-0 en su joven carrera, y si continúa desarrollándose, podría ser un pilar de la élite en The Home Of Martial Arts pronto, y en los próximos años.

Rothana tuvo que esforzarse más para vencer a Abro 'El Komodo Negro' Fernandes, pero se impuso a un TKO de segunda ronda después de una guerra de ida y vuelta. Fue la primera vez que vimos al líder del gimnasio SELPAK de Phnom Penh competir en más de un año y medio, y al derrotar a una estrella invicta, demostró hasta qué punto sus habilidades han progresado.

Sí continúa por ese camino, y los compatriotas de estos atletas pueden seguir su ejemplo, podríamos ver mucho más de Camboya en el escenario mundial de las artes marciales mixta. Ahora solo resta esperar el nuevo año para ver la evolución de dichos luchadores.