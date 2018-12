Claxton quiere poner a bailar a Meyer en Honolulu

Bellator 212: 'Saludo a las tropas' cae el viernes 14 de diciembre de 2018 en el estadio Neal S. Blaisdell en Honolulu, Hawai. El evento es gratuito para todas las fuerzas armadas y sus familias que pueden asistir en vivo para ver a Brent Primus (8-0) defender su título de peso ligero en una revancha contra 'Iron' Michael Chandler (18-4).

Antes de que tenga lugar la pelea, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a Tywan Claxton (3-0) en acción de peso pluma. Su debut en Bellator se produjo a través de un rodaje destacado que vio cómo su pelea preliminar fue recompensada en la transmisión en vivo.

Ha permanecido invicto desde entonces e incluso mostró sus habilidades de Fortnite en una pelea destacada en Bellator 204. Aunque es un jugador de corazón con los movimientos para unir, Chinzo Machida es el hombre al que quiere jugar, y lo ha estado buscando. Esa pelea desde septiembre.

Claxton habló recientemente en los medios acerca de su pelea en Bellator 212 y la respuesta que recibió a su provocación de parte de Bellator 204 que se hizo viral en las redes sociales.



"Muchos de mis luchadores juveniles y los luchadores en la escuela secundaria en los que estoy entrenando ... todos me preguntaron: '¿Qué estaba pasando por tu cabeza?' Era como 'Oh, lo golpearé con el baile de los Fortnitas y haz que se levante 'porque sabía que iba a volverse loco. Ya sabes, simplemente salió. "Lo hice bromeando en la práctica (antes de la pelea) y se manifestó y se convirtió en algo de la vida real".

"Mi nuevo oponente es Kaeo Meyer, él es 155 libras, y es un hawaiano local. Aceptó pelear con un preaviso de un par de semanas, acepté pelear con él con un par de semanas de preaviso".



Dado que su último oponente perdió peso, se le pregunto a Claxton si le preocupaba que Meyer hiciera el límite de 145 (y una libra) en un corto plazo.

"Sabes que no me preocupaba que (Cris) Lencioni perdiera peso, y él perdió peso y supimos que estábamos peleando durante cuatro o cinco semanas, ¿sabes a qué me refiero? Esa cultura hawaiana, ya sabes, creo que se hará hombre y aumentará de peso, igual que yo tengo que hacerlo y ganar peso en dos semanas, así que es un poco diferente. Está bajando de 155, por lo que será naturalmente más grande, y no tengo que reducir tanto a 45. Me siento como para los dos, peleando con dos semanas de anticipación, eso es justo y creo que él Llámame y hazlo, lo lograré y lo conseguiremos ”.

Es difícil decir cuánto más grande será Meyer ya que sus estadísticas vitales no estaban disponibles en el momento de la publicación, pero Claxton dice que no hay diferencia una vez que se cierra la puerta de la jaula.

"Sabes que entreno con hombres más grandes todo el tiempo, luché con hombres más grandes, golpeo con boxeadores más grandes, kickboxers más grandes, cosas de esa naturaleza. El peso realmente no me importa mucho, pero tengo 145 libras por una razón. Luché 149 en la universidad y era un poco pequeño y 145 es la clase de peso adecuada para mí. Sí, tendrá un poco de tamaño, pero definitivamente tendré algo de velocidad, así que seguro que será una combinación interesante".

A pesar de ser "natural" en 145 libras, Claxton dice que no descarta pelear más alto si los ceros en el cheque justificaran la decisión.

"¡Nunca me oirás decir que algo es demasiado para mí que simplemente no está en mi personaje para admitir eso! Pero los incentivos tienen que ser correctos, ¿sabes? El dinero tiene que ser correcto y la lucha tiene que ser correcta. Peleó con 145 (y) camino en 159. Así que para pelear con 155 es (solo) cuatro libras - la mayoría de esos muchachos están cortando desde 185. Así que como dije, el partido tendría que ser correcto, e incluso si el emparejamiento no fue correcto, el dinero tendría que ser correcto. Solo puedes luchar por tanto tiempo”.

El recorte de peso en sí puede acortar las carreras como lo atestiguan los luchadores de Bellator como Chidi Njokuani. ¿Claxton tiene alguna preocupación sobre los recortes de peso peligrosos en el deporte?



“La gente es competitiva. Si puedes llegar a cierto peso, entonces querrás luchar con ese peso si te da una ventaja. No importa qué tan bien se reduzca el peso, etcétera, etcétera, qué tan bien está su dieta, la deshidratación es parte del recorte de peso. Todo se reduce a comprender cómo reducir peso, comprender el cuerpo de nutrición, comprender cuánto puedes levantar, qué tipo de levantamientos puedes hacer para que tu masa muscular no sea demasiado. Comprender cómo deshidratarte correctamente y luego hidratarte adecuadamente. ¡Creo que el problema en este momento es que muchas personas están reduciendo el peso pero honestamente no saben cómo reducir el peso de la manera correcta!".

¿está preparado Claxton para enfrentar a Kaeo Meyer cuando apenas ha tenido tiempo de explorarlo?



"Miré una de sus peleas. Luchó tres o cuatro veces este año, ninguno de ellos estaba en línea, y las únicas peleas en línea fueron un par de peleas de aficionados. Dicho esto, voy a confiar en la fuerza de lo que he estado haciendo y confiar en mí mismo. Al final del día, mi plan de juego no cambia. No importa quién es mi oponente. Mi objetivo es salir e imponerle mi voluntad ”.

Ahora solo resta esperar que pasen las horas para llegar al 14 de diciembre y ver cómo se desarrolla la pelea, la cual se puede robar las candilejas de todas las peleas en la velada, en donde será homenajeado las tropas del ejército.