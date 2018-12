Cómo ganó Kadestam su título mundial

Le tomó a Zebaztian 'The Bandit' Kadestam 24 minutos y 32 segundos, pero finalmente encontró el nocaut que estaba buscando. Aunque se dirigía hacia una victoria por decisión contra Tyler McGuire en ONE: WARRIOR'S'S DREAM en Jakarta, Indonesia, el sueco quería un final, siempre quiere un final.

Con momentos para irse, se abalanzó sobre su oponente estadounidense y lo atrapó con la mano derecha. El atleta invicto cayó y una rodilla de seguimiento en el suelo terminó el trabajo: Kadestam fue el nuevo campeón mundial de peso welter ONE.

‘’Ganar el cinturón es algo surrealista, pero fue una buena sensación y una buena recompensa por 10 años de arduo trabajo’', declaró Kadestam.

'The Bandit' es un guerrero de acción que siempre quiere poner un espectáculo. Es por eso que admite que puede haber tenido algunos problemas para lograr el tipo de rendimiento que quería en las primeras rondas de este evento principal. McGuire quería llevar el combate a la lona y frustró a Kadestam, que no pudo encontrar el ritmo y desatar sus combinaciones.

Foto: ONE Championship



Eso lo hizo tensarse y empujar demasiado fuerte para un golpe decisivo. A medida que el encuentro llegaba al final de la tercera ronda, un cambio en la estrategia estaba en orden y, según explica, ahí es cuando las cosas empezaron a mejorar.



El proceso de volver a marcar las cosas en la jaula fue una experiencia extranjera para Kadestam. Normalmente, es implacable y presiona duro para ganar, al igual que en su pelea anterior contra Agilan 'Alligator' Thani.

Admite que era extraño comprometerse con un plan de juego que era un poco más conservador, incluso trató de volver a su forma normal de hacer las cosas, pero pronto encontró el mejor enfoque.



Fue otro final dramático para un concurso en ONE Campeonato para Kadestam, que ahora ha ganado cada una de sus victorias en The Home Of Martial Arts a través de KO en la ronda final. Esta vez, le ganó el premio final. Sin embargo, el cinturón fue directo sobre el hombro de Omar Bouiche, su entrenador en jefe, en homenaje al efecto transformador que ha tenido en la carrera del sueco.

'The Bandit' también se apresura a señalar que la correa también pertenece a su mentor, Ole Laursen. Sin él, dice, ninguno de sus logros hubiera sido posible. Mientras estaba en la jaula, también se disculpó con los fanáticos por no hacer un show.

Eso sorprendió a muchos que vieron una batalla de artes marciales mixtas técnica, táctica y de alto nivel que terminó con una detención increíble. Sin embargo, después de un tiempo para reflexionar, el sueco ha cambiado de tono y cree que le dio a los fanáticos en Jakarta un buen espectáculo, aunque si se sale con la suya, irá cara a cara la próxima vez que salga.