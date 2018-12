Vera: “No dormí debido a la presión”

La superestrella filipino-estadounidense Brandon "The Truth" Vera fue espectacular en su regreso a la acción después de casi dos años de distancia de la jaula del Campeonato ONE. El campeón mundial de peso pesado de ONE no mostró signos de oxidación cuando frustró al rival italiano Mauro "The Hammer" Cerilli a solo 64 segundos del evento principal de ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS.

La victoria por nocaut en el primer asalto en el Mall of Asia Arena en Manila, Filipinas, provino de un gancho de izquierda perfectamente cronometrado en un Cerilli arrollador, quien estuvo fuera antes de que llegara al lienzo. Aunque le recordó a los fanáticos lo dominante que es, el titular de 41 años admitió que sintió una enorme presión para actuar solo unas horas antes de caminar hacia la jaula.

"Me vomité cuatro veces dentro del dugout antes de salir, y una vez en la cortina", revela Vera. "Pero una vez que se abrió, era tiempo de juego. Estaba muy nervioso. La presión no es una cosa real, no es una fuerza física. Es algo que nos ponemos en la vida. Durante este campamento, tuve que recordarme que la presión no es real", continuó.



Antes de ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS, "The Truth" se vio por última vez en acción en ONE: AGE OF DOMINATION en diciembre de 2016 cuando detuvo al gigante japonés Hideki "Shrek" Sekine en una ronda. Después de la demolición de Sekine en la primera ronda, Vera tomó un descanso de las artes marciales mixtas mientras canalizaba su atención hacia el mundo del espectáculo.

Foto: ONE Championship

Vera intentó mantenerse en forma y apretar en algunas sesiones de entrenamiento, pero nada puede replicar la experiencia de la competencia en vivo frente a miles de fanáticos, y experimentó una gran ansiedad cuando comenzó su preparación dedicada para el italiano que golpea con fuerza. Afortunadamente, tenía una fuerte red de apoyo para llevarlo a su partido en condiciones óptimas.

"No dormí durante dos días seguidos durante el campamento de entrenamiento debido a la presión", compartió. "Hablé con mi esposa, papá y todo el mundo. Solo tenía que estar abierto con lo que está pasando en mi cabeza".

A pesar de la presión, Vera logró una actuación antigua contra Cerilli, quien llegó a la organización de artes marciales más grande del mundo con una reputación de temible final. "The Truth" tomó el control de la acción desde la campana de apertura utilizando su largo alcance y patadas para establecer el rango y mantener a su oponente en el exterior.

A Cerilli no le quedó otra opción que apresurarse para intentar aterrizar sus tiros, pero pagó el precio por su agresión. Vera vio una abertura para apagar sus luces cuando cargó hacia adelante y lo marcó con un gancho izquierdo.

Foto: ONE Championship

Tan pronto como terminó la pelea, el capo pesado pesó alrededor de la jaula en alivio y euforia. "Nunca planeo o pienso que voy a terminar una pelea como esa", admite Vera.

“Solo quiero entrar, totalmente preparado, empujando el ritmo y haciéndolos bailar a mi ritmo. Cuando comienzan a bailar conmigo, ahí es cuando puedo atraparlos. Me fui hace dos años, pero parece que todavía puedo hacerlo", afirmó el todo filipino-americano.

El triunfo de "The Truth's" terminó una noche espectacular para las artes marciales mixtas en Filipinas. Su victoria mantuvo la cuenta de su país de cinco Campeones del Mundo bajo la bandera del Campeonato ONE, lo que la convierte en la nación más dominante en Asia.

Pero Vera cree que los atletas de su patria pueden hacer aún más. En una llamada de concentración, alentó a sus compatriotas a apoyar a sus héroes y a ayudar a aumentar el tiro de oro filipino.

"En el mundo de las artes marciales, Filipinas posee cinco títulos mundiales. Podemos hacer esto. Continúa con tu apoyo. Vamos a conseguir todos los cinturones", testifica Brandon Vera.