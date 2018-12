Northcutt quiere el  todo por el todo en ONE Championship

Así que es justo que el próximo capítulo de la carrera del nativo de Houston lo encuentre viajando por el planeta en busca de campeonatos en varias disciplinas de artes marciales. El joven de 22 años terminó recientemente su agencia libre al abandonar UFC y unirse a la promoción más grande de Asia, ONE Championship.

Y el hecho de que ONE realice competiciones en MMA, Muay Thai y kickboxing influyó en su decisión de firmar, ya que Northcutt dice que quiere convertirse en un campeón mundial en las tres. "Lo que creo que es genial es que tienen, no solo tienen MMA, sino que también tienen Muay Thai y tienen kickboxing", dijo Northcutt en la edición del lunes de The MMA Hour con Luke Thomas.

"Entonces, quiero ser el campeón en MMA, quiero ser el campeón en Muay Thai y kickboxing. Quiero hacerlo todo. Y creo que UN campeonato va a ser realmente genial porque creo que voy a mostrar mis habilidades diferentes en cada uno de ellos y creo que ser el campeón en cada uno de ellos. Creo que es la liga perfecta ".



Northcutt, cuyo viaje de UFC de tres años culminó en un nocaut en el segundo asalto de Zak Ottow en UFC Boise en julio, supuso tener un montón de pretendientes como un luchador joven y comercial que apenas está empezando a aprovechar su potencial. Esto fue confirmado por Northcutt que necesitaba poco tiempo más allá de la ventana de exclusividad de 90 días de UFC antes de firmar con la compañía con sede en Singapur.



"Siempre mantenía las opciones abiertas para ver qué dirección tomo", pronunció Northcutt. "Pero sabía que cuando iba a tener la pelea con Zak Ottow iba a haber un período de 90 días. No estaba seguro de si el UFC iba a hacerme esperar todos los 90 días para volver conmigo para volver a firmar o si iban a venir para ofrecer y igualar lo que alguna otra liga estaba ofreciendo ".

Un viaje a Singapur para ver a ONE en persona ayudó a consolidar la opinión de Northcutt