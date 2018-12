Johnson y Álvarez ya tienen fecha para debutar en ONE Championship

Después de saltar de Ultimate Fighting Championship (UFC) a ONE Championship, Eddie Alvarez y Demetrious Johnson debutaron en la promoción de combate con sede en Singapur. Según el comunicado de prensa oficial de ONE (a través de ESPN), 'The Underground King' y 'Mighty Mouse' participarán en el primer evento de lucha de ONE en Japón el 31 de marzo de 2019.

Demetrious Johnson y Eddie Alvarez harán su debut en el One Championship en el primer show de la promoción de artes marciales mixtas en Japón el 31 de marzo. One Championship el miércoles reveló varios enfrentamientos de peleas a The Associated Press para su evento emblemático en Tokio. El espectáculo en la arena de Ryogoku Kokugikan presentará a la campeona del peso atómico, Angela Lee, para desafiar a la campeona de peso paja Xiong Jing Nan. El campeón de peso mediano Aung La N Sang y el campeón de peso ligero Eduard Folayang también defenderán sus cinturones contra los retadores japoneses. Johnson y Alvarez son dos ex campeones de UFC que se mudaron al One Championship con sede en Singapur a principios de este año.

Johnson, el ex campeón de peso mosca de UFC, se enfrentará a Yuya Wakamatsu en la que será la primera pelea sin título de 'Mighty Mouse' en seis años.

Johnson sufrió su primera derrota desde 2012 en UFC 227 a principios de este año, quedándose corto ante Henry Cejudo, terminando su carrera dominante sobre la división de 125 libras. Poco después, Johnson formó parte de un intercambio histórico que lo llevó a ONE a cambio del destacado peso welter, Ben Askren.

En cuanto a Alvarez, el ex campeón de peso ligero de UFC, se enfrentará a Timofey Nastyukhin. Eddie también se quedó corto en su última pelea dentro del Octágono, perdiendo ante Dustin Poirier en el nocaut de segunda ronda el verano pasado. Ahora, Álvarez comenzará su carrera para ganar otro título para su tercera promoción de pelea.