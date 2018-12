Seis masivos impactos en The New Era

ONE Championship está sacando sus mejores armas para su evento inaugural en Tokio, Japón. Algunas de las mejores y más conocidas superestrellas de las artes marciales están dispuestas a competir en la mega tarjeta ONE: A NEW ERA, que contará con tres partidos de World Title. El evento se llevará a cabo en el mundialmente famoso Ryogoku Kokugikan el domingo 31 de marzo.

Eduard 'Landslide' Folayang defenderá el título mundial de peso ligero ONE que reclamó el mes pasado en una revancha tan esperada contra Shinya 'Tobikan Judan' Aoki. La pareja se conoció en noviembre de 2016 cuando Folayang derrotó al ícono japonés a través de TKO para comenzar su primer reinado como Campeón del Mundo.

Ahora, después de tres victorias consecutivas en el paro de la primera ronda, Aoki tendrá la oportunidad de ajustar la puntuación contra el héroe filipino en su ciudad natal frente a sus compatriotas.

También en la cubierta está la súper pelea de la campeona del mundo vs campeona del mundo, entre “The Panda” Xiong Jing Nan y “Imparable” Angela Lee. Este enfrentamiento estaba originalmente programado para ONE: HEART OF THE LION en noviembre, pero Lee de Singapur se vio obligada a retirarse debido a una lesión. Ahora, la reina del peso atómico está saludable, y aumentará de peso para desafiar al título mundial de Paja de paja de su rival china.

Por otro lado hay una revancha de la mejor pelea de artes marciales mixtas en la historia de ONE también se llevará a cabo en el evento. Campeón del Mundo ONE de dos divisiones Aung La “The Burmese Python” N Sang defiende su Campeonato del Mundo de Peso Medio ONE por segunda vez, y la tercera, en general, contra Ken Hasegawa.

Su último combate fue una batalla épica en Myanmar a fines de junio, que llegó hasta la quinta ronda antes de que Aung La N Sang eliminara a su rival. Esta vez, viajará a la tierra natal de Hasegawa para poner su oro en la línea. Además de este trío de combates por el título mundial, tres concursos más que podrían ser atracciones principales en cualquier otro evento captarán la atención del mundo en ONE: A NEW ERA.

Un choque de kickboxing de la Súper Serie ONE verá cómo dos leyendas de las artes marciales se enfrentan, ya que Yodsanklai IWE Fairtex se encuentra con Andy Souwer. Esta será una revancha de su reunión anterior en 2008, cuando Souwer obtuvo una victoria por decisión unánime en su tierra natal de los Países Bajos después de una ronda de extensión.

En cuanto al que estará volviendo a la acción de las artes marciales mixtas en la tarjeta principal, dos de las últimas firmas de marquesina de la promoción de los Estados Unidos de América harán su reverencia en el escenario mundial de las artes marciales. Como parte de la primera noche del Gran Premio Mundial de peso mosca ONE, Demetrious 'Mighty Mouse' Johnson será recibido en The Home Of Martial Arts por el nativo de Tokio Yuya 'Little Piranha' Wakamatsu.

Johnson es conocido como el campeón mundial más dominante en la historia de las artes marciales mixtas, pero tendrá sus manos llenas con su oponente, que tiene una gran experiencia en un formato de gran premio como Campeón del Torneo de Peso Mosca de Pancrase.

The ONE Lightweight World Grand Prix también continuará después de su debut el 22 de febrero en ONE: CALL TO GREATNESS en Singapur con un partido de cuartos de final entre Eddie 'The Underground King' Alvarez y Timofey Nastyukhin. El tres veces campeón del mundo de artes marciales mixtas competirá en Japón por primera vez desde 2009 contra la potencia rusa, que cuenta con una tasa de detención del 83 por ciento.