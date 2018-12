Leyenda de Jiu-Jitsu es investigado por delito grave

Ralph Gracie, un luchador de MMA durante mucho tiempo, practicante de jiu-jitsu y entrenador, está siendo investigado por un delito grave derivado de un incidente que involucró a su compañero entrenador Flavio Almeida en el Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu No-Gi de IBJJF en Anaheim, California, el fin de semana pasado.

Según el portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, sargento. Daron Wyatt. Se tomó un informe y la investigación está en curso, declaró Wyatt. La situación, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Anaheim, aún no se ha presentado al fiscal de distrito por ninguna presentación de cargos penales, dijo.

Apareció un video esta semana aparentemente mostrando a Gracie un codazo en la cara de Almeida durante una discusión, mientras que ambos hombres miraban en dirección a los luchadores en las alfombras. Es difícil distinguir del video lo que ocurrió antes o después del ataque aparente.

Ralph Gracie no respondió una solicitud de comentarios. Almeida, el hermano del mejor entrenador de MMA Ricardo Almeida, es un ejecutivo de Gracie Barra. La organización publicó una declaración esta semana en las redes sociales sobre el incidente. '

“Como sabrán, mientras entrenaban en el Campeonato Mundial No-Gi, Flavio fue brutalmente atacado”, se lee en el comunicado. “El ataque fue completamente por sorpresa, no fue provocado y no le permitió a Flavio la oportunidad de protegerse. Estaba claro que el ataque estaba destinado a herir a Flavio personalmente, y también a intimidar a Gracie Barra. La policía está involucrada y está investigando. Los doctores de Flavio le han aconsejado que se tome un tiempo para descansar con esta familia y recuperarse de sus lesiones bajo su cuidado, y que reanude el trabajo cuando pueda. Apreciamos mucho su preocupación. Abordaremos más esta situación cuando llegue el momento”.

Ricardo Almeida, quien entrena a gente como Frankie Edgar, Eddie Alvarez y otros, escribió en Instagram que su hermano está actualmente bajo atención médica: “Una vez en 'En la vida sucede algo que te hace cuestionar la base misma de lo que crees', escribió Almeida... Me siento confundido, traicionado e impotente. Gracias a todos los que se acercaron a preguntar por mi hermano Flavio, se está recuperando bajo atención médica”.

Ralph Gracie, de 47 años, no respondió a una solicitud de comentarios de los medios locales. No ha peleado en MMA desde Pride Bushido 3 en 2004, pero se esperaba que regresara para la empresa de MMA ONE Championship el próximo año. Ahora habría que esperar si su retorno será posible.