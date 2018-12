¿Quién es “Old Guard”?

Convertirse en un campeón nunca es algo fácil de lograr, sin importar el deporte. Sin embargo, en MMA, puede ser incluso más difícil que la mayoría, ya que los luchadores simplemente confían en sí mismos para realizar su trabajo. Claro, tienen los equipos que los ayudan a llegar al baile.

Sin embargo, en un sentido diferente, ya que el equipo no los sigue directamente a la batalla como en la noche de la pelea, están literalmente solos en una jaula que busca salir como la última en pie. Para la nacida en Arkansas, Jinh Yu Frey, comenzó su carrera profesional de MMA como campeona y también se encuentra como una.

Finalmente, después de poner su reciente rivalidad con Minna Grusander en el Invicta FC 33, se ha consolidado como la campeona del peso atom. “Siento mucho alivio. Hubo mucho estrés en [esta última] pelea”, dijo Frey a BJPenn.

“Sentí mucha presión. Hubo muchos detractores de la primera [pelea] y tuve muchas cosas sucediendo en mi vida personal. Definitivamente me tomó mucha perseverancia para superarlo, pero lo logré, hice lo que tenía que hacer. Ahora [es] simplemente un poco relajado tratando de tomar el momento y quitarme la carga”, manifestó.

Frey comenzó su carrera profesional en abril de 2013 cuando luchó y ganó el título de peso atómico de Sugar Creek Showdown con una presentación de primera ronda (trasero-naked-choke) sobre Meghan Wright. Una defensa del título más tarde, y Frey se fue a la promoción de MMA para mujeres más grande y mejor del mundo, Invicta Fighting Championship.

Haciendo su debut en Invicta FC 8 en septiembre de 2014, este sería el comienzo de una carrera histórica para la actual reina del peso atómico, ya que Frey ha empatado el récord promocional de victorias dentro de la organización con Tonya Evinger a las ocho. Sus seis victorias están en segundo lugar detrás de las siete de Evinger.

Vinger, la ex gobernante de peso gallo, se ha ido a la UFC donde ahora ha peleado dos veces. Pero a pesar de escalar su camino hacia la cima de la montaña, para Jinh Yu Frey no fue nada fácil.

Foto: MMAWeekly

La actual campeona perdería su debut en Invicta por decisión dividida ante Jodie Esquibel antes de armar una racha de tres victorias consecutivas para ganar su primera oportunidad en el título de la promoción de 105 libras.

Una vez en el nivel de campeonato, Frey no decepcionó, ya que demostró sus habilidades maravillosamente al superar claramente a la entonces campeona Ayaka Hamasaki en el transcurso de una ronda y media. Eso fue hasta que ella fue considerada incapaz de continuar.

Un gran disparo de Hamasaki hacia el final de la segunda ronda abriría un mal corte junto al ojo izquierdo de Frey. El corte fue lo suficientemente malo como para que los médicos detuvieran la pelea y le otorgaran la victoria a Hamasaki por TKO.

Después de la derrota, Frey se recuperó con una victoria dominante sobre Ashley Cummins antes de dirigirse al extranjero para su primera y única pelea fuera de América del Norte. Sería aquí donde ella buscaría convertirse en campeona una vez más mientras desafiaba al campeón de peso atómico de ROAD FC, ex peso de UFC, Seo Hee Ham.

Desafortunadamente, Frey volvería a ser detenido cuando Ham anotó el TKO en la primera ronda. La perseverancia es una parte masiva de cada deporte y tener la capacidad de hacerlo y aún así encontrar el éxito es lo que hace a los verdaderos campeones, ya sea que tengan un objeto para demostrarlo o no. Y para Jinh Yu Frey, de 33 años, ni siquiera estaba cerca de terminar de tener que luchar contra la adversidad para alcanzar su meta.

En el regreso de la residente de Texas a la jaula de Invicta, su segunda oportunidad por el título con la compañía la esperaba, ya que se enfrentaría a la recientemente impresionante fin, Minna Grusander. Este sería oficialmente el momento culminante de Frey en Invicta. Como el momento brillante que se suponía que era para Frey, no lo era.

Como una de las atletas más exitosas de Invicta en la historia de la promoción, su cuestionamiento sobre si ella debería haber avanzado o no ahora es razonable. Pero al mismo tiempo, el único otro lugar actual para ir sería Asia. Se ha visto innumerables veces con los campeones del Invicta FC, donde un cinturón, más una defensa o dos igualan el boleto al gran escenario que es el UFC.

Desafortunadamente para Frey y su división de las 105 libras, el UFC no tiene una división propia para que ella 'suba' a ... todavía. Según la campeona, sin embargo, eso no significa que no esté en la dCuando hay humo, hay fuego. Con claras cualidades de estrella en su talento y personalidad, sería una sorpresa si el UFC no pensara que Jinh Yu Frey podría construirse como uno de sus nuevos campeones en una nueva división.

Por supuesto, eso no significa en absoluto que lo lograrán a pesar de los recientes defensores de otros en la división, así como de los luchadores en UFC. Al final, hay un sinfín de posibilidades para el actual campeón de peso atómico Invicta FC... algunos de los cuales ni siquiera implican luchar contra el peso atómico.

“No me opondría a [una pelea de campeón contra campeón con un campeón de peso paja]. Si el dinero es correcto, podemos hacer que eso suceda”, dijo Frey.iscusión. Aunque ella misma no se vende por su probabilidad.

No importa lo que termine siendo el siguiente para ella, Jinh Yu Frey estará bien con lo que sea que depara el futuro mientras continúa abriéndose camino en los libros de historia como una de las mejores 105 personas que lo han hecho.