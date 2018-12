Una cronología de MMA que se vive desde la lesiones

Anthony Gonzalez no era un ser humano perfecto. Experimentó las profundidades de la adicción a la heroína y la desintegración de su matrimonio con una esposa adicta al crack antes de cambiar su vida y hacer algo de sí mismo. Su hija, Pearl, era su todo.

Su motivación para ser una mejor persona. Su motivación para ser un verdadero padre. Su motivación para asegurarse de que su hija tomboy canaliza su implacable energía en algo productivo, para que ella evitara las trampas que había experimentado en su vida.

“Tomó mi mano, sostuve su mano en el auto yendo a la escuela hasta que estaba en octavo grado”, dijo González. “Sé que suena raro, pero él me tomaba de la mano y siempre me abría la puerta y me llevaba al cine y me regalaba una rosa en el Día de San Valentín y me daba chocolate en mi cumpleaños”.

Si a otros les puede parecer un poco extraño que el Sr. González insistiera en sostener la mano de su pequeña hija en sus años de escuela secundaria cuando la llevó a la escuela, que así sea. Pearl González era el orgullo y la alegría de su padre y nunca iba a dejar que ella lo olvidara.

“Tan fuerte como era, siempre fue muy amable y gentil”, testificó González. “Y hasta el día de hoy, no permitiré que ningún hombre me trate menos que eso”. Esta es la historia de un buen hombre que amaba a su hija con cada fibra de su ser, y de la hija que quiere vivir la vida. el resto de sus días honrando la memoria de su padre después de que él abandonó este mundo demasiado pronto.

foto: Facebook Gonzalez

El sexto sentido de Pearl le dijo que debía quedarse un poco más en la casa de su padre cuando regresara a Chicago para una visita en mayo. Después de haberse retirado de la UFC a fines del año pasado, González había decidido comprometerse a tiempo completo en el décimo gimnasio de Manolo Hernández en San Diego, el hogar de competidores como la pionera Liz Carmouche y la campeona de peso mosca Bellator Ilima-Lei Macfarlane, que ha distinguido.

En los últimos años se ha convertido en una de las principales plataformas centradas en las mujeres en el deporte. Familia en su hogar en Chicago era importante, por supuesto, pero un luchador de MMA tiene una ventana limitada en la que pueden dejar su huella. Y si González, quien fue eliminada de UFC a fines del año pasado después de perder sus dos peleas en la compañía, iba a aprovechar al máximo sus oportunidades restantes, ella necesitaba estar al tanto de su carrera.

“Fallé en el UFC y tuve que hacer algunos ajustes en mi vida”, expresó González. “Entonces, mi esposo se estacionó en Japón (con la Armada), ahí es donde vive ahora. Lo que estaba haciendo en Chicago no funcionaba, así que decidí mudarme solo a San Diego y no tengo familia aquí, así que puedo concentrarme únicamente en mi carrera de pelea”.

La prueba de que hizo la llamada correcta fue proporcionada por sus resultados en la jaula. El ex peso pajizo tiene un récord de 3-0 en Invicta y se ha reinventado en el peso mosca, donde se encuentra en la lista corta de candidatos para el campeonato vacante.

Foto:Invicta fighting champions

Anthony González observó la victoria de su hija sobre Acioly 'mil veces'. Consideraba que su visita de Pearl era un regalo de cumpleaños muy especial.

Pero cuando llegó el momento de volver a casa en Chicago y visitarla, no mucho después de que derrotara a Barbara Acioly a través del armbar de primera ronda en el Invicta FC 29 el 4 de mayo, algo le dijo que debería quedarse un rato.

Nada parecía estar mal cuando dejó a Pearl en el aeropuerto para su regreso a San Diego y luego se reportó a trabajar en una sucursal local de Firestone, donde había trabajado como mecánico de automóviles durante 22 años, desde que había limpiado su vida y había tomado en Pearl, que había estado saltando entre otros miembros de la familia después de que el matrimonio de sus padres se derrumbó cuando ella tenía nueve años.

Luego se produjo un desastre durante su cambio en la forma de un ataque de asma catastrófico. El anciano González estaba inconsciente con su inhalador en la mano cuando llegó el departamento de bomberos.

El paro cardíaco se había establecido, y se necesitaron siete intentos para reanimarlo y llevarlo a un hospital local, donde terminó con soporte vital. Pearl recibió la mala noticia tan pronto como su vuelo aterrizó en San Diego, e inmediatamente regresó a Chicago.

Hubo un poco de optimismo desde el principio que Anthony Gonzalez podría salir de su terrible experiencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que se había producido mucho daño cerebral después de su paro cardíaco, y finalmente fue declarado con muerte cerebral.

En el momento en que tuvo que llamar para sacar el tubo de respiración y dejar pasar a su padre, González ya había canalizado completamente el mismo impulso que la convirtió en una luchadora competitiva en la determinación de vivir el resto de su vida de una manera que honra su legado.

El camino de curación después de la pérdida de un ser querido, rara vez es un camino recto. Hay días buenos y malos. A veces sonríes en agradecimiento por los recuerdos agradables. Otros, esos mismos recuerdos pueden cortar como un cuchillo.

Algunos de los momentos más turbulentos ocurren cuando menos los espera, cuando ocurre algo de rutina que instintivamente hace que desee comunicarse y conectarse, solo para darse cuenta de que ya no están más. González tuvo uno de esos momentos difíciles de predecir una noche de otoño cuando perdió las dos llaves de su auto.

Ella recordó con una mezcla de emoción cuánto había crecido para depender de su padre mecánico de automóviles en asuntos relacionados con el automóvil, y cómo quería llegar y hacer que él la rescatara de su atasco.

“Perdí dos juegos de llaves de auto”, manifestó González. “Mi papá trabajó en Firestone toda mi vida, y me decía, 'Pearl, déjame mostrarte cómo cambiar una llanta', y yo decía: 'No papá, puedes cambiar la llanta'. ¡Te tengo a ti, no necesito hacerlo! Así que con mi auto siempre he sido capaz de salirme con la suya, 'Papá, necesito tu ayuda', él haría todo por mí”.

Foto: UFC

A veces, incluso las personas que tienen las mejores intenciones también pueden volverse molestas. Un amigo le oye demasiadas veces que la persona que perdiste te está cuidando y ya no quieres escucharlo. Pero entonces todo comenzó a hacer clic.

Tal vez ella realmente sintió su presencia después de todo. Después de todo, no fue hasta el final del juego cuando Anthony González se dio cuenta del nombre que su hija había hecho para ella en el juego de lucha.

Pearl llegó a los titulares no deseados cuando la Comisión Atlética del Estado de Nueva York se puso muy nerviosa por sus implantes mamarios y casi la obligó a abandonar su pelea de UFC 210 con Cynthia Calvillo en Buffalo, pero los fanáticos se quedaron para verla luchar por sus propios méritos, y papá comenzó a escuchar sobre en el trabajo.

El padre que había hecho todo lo posible con su hija, desde tirar aros hasta enseñarle a golpear para poder defenderse, estaba allí para verla ganar su pelea el 4 de mayo. Perla se consuela al saber que incluso si su padre no estaba cerca para todo. En el viaje, había llegado a comprender que su bebé había tenido éxito.

La constatación de que su padre había entendido completamente su lugar en el deporte y estaba alrededor para ver su rebote después de que ella se hubiera cortado de la UFC fue la pieza de rompecabezas que faltaba para González, una que le permitió canalizar los recuerdos de su padre y volver a sentir Su presencia como ella regresó para perseguir sus objetivos profesionales.

Anthony González dejó esta vida con los sonidos de su canción favorita, 'Highway to Hell' de AC / DC. Sí eso también suena un poco extraño, detén ese pensamiento en sus pistas: Pearl no lo habría tenido de otra manera.

Foto: Twitter Gonzalez

González dio un gran paso hacia el cumplimiento de este objetivo cuando regresó a la jaula para su primera pelea después del fallecimiento de su padre, en Invicta FC 31 el 1 de septiembre. Con la foto de su padre en la pancarta de su esquina, González hizo una declaración en la división de peso mosca de Invicta y obtuvo una victoria por decisión unánime unilateral sobre una muy dura Diane Firmino, luego dio una entrevista emocional dedicada a su padre después, una que mostraba todas las emociones de arriba a abajo por las que ha pasado.

Quizás la victoria sobre Firmino termine como el primer paso en un glorioso relato de redención, un camino que conduce a un campeonato de Invicta y una segunda oportunidad en UFC como un nuevo luchador en el peso mosca, capaz de lograr el tipo de carrera. Lo que no sucedió la primera vez.

Es un plan audaz, uno que podría o no podría lograr, pero el punto es que González tiene la visión para establecer el plan y el coraje para dar lo mejor de sí. ¿Era Anthony Gonzalez un santo? No.

Foto: Invicta fighting Champions

Pero cuando tuvo su buena y larga mirada en el espejo sobre dónde lo había llevado su vida y reflexionado sobre el tipo de hombre que quería ser, decidió ser una figura de fuerza, estabilidad y apoyo para su hija.

Y si nada más se deriva del dolor que González ha sentido con la pérdida del hombre que la convirtió en la persona que es hoy, espera que al menos otros hombres sigan su ejemplo como una figura paterna