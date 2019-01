Petrosyan en busca de un Dream Macht

'The Doctor' fue uno de los fichajes más tempranos en la nueva liga de ONE Championship, y apareció en la tarjeta de apertura en ONE: HEROES OF HONOR en abril con una victoria sobre 'Smokin' Jo Nattawut. Regresó a ONE: HEART OF THE LION en noviembre con una impecable victoria sobre Sorgraw Petchyindee Academy que le valió el ONE Performance of the Year.

En la parte posterior de su pizarra de 2-0 contra la oposición de élite, el nativo de Milán también recibió el galardón ONE Super Series Athlete Of The Year. Los poderes de Petrosyan siguen creciendo, una hazaña impresionante para un atleta que ha estado en el juego durante 17 años, y esto significa que 2019 está listo para ser un momento emocionante para los fanáticos de la organización de artes marciales más grande del mundo.

Sin embargo, recientemente, la anticipación se fue por las nubes con el anuncio del Gran Premio Mundial de Peso Pluma de la Supercersela ONE. The Italian ingresará al torneo con siete de los mejores artistas marciales del mundo, y el 'The Doctor' está listo para enfrentar a cualquier retador el próximo año.

La carrera de Petrosyan ha sido extraordinaria, con un récord de 98-2-2 que incluye victorias sobre muchos de los principales nombres del deporte. Como ha demostrado en sus recientes actuaciones, también está motivado y continúa evolucionando. Sus salidas en 2018 mostraron su estilo clínico, pero también una presión y agresión aún más avanzadas que hicieron que las batallas fueran emocionantes.

Sin duda, es uno de los favoritos para ganar el Gran Premio, pero no está dispuesto a aceptar esa etiqueta a expensas de sus compañeros hasta que demuestre que se lo merece al derrotarlo bajo las luces.

Yodsanklai IWE Fairtex es uno de los otros participantes del torneo, y un oponente en el que los fanáticos han expresado un interés particular. Como uno de los grandes de todos los tiempos del mundo de Muay Thai, obtuvo el apodo de 'The Boxing Computer' por su inteligencia en el anillo. El apodo de 'The Doctor' de Petrosyan es una historia similar: su precisión y su naturaleza cerebral le ayudan a superar incluso a los adversarios más difíciles.

La posibilidad de que la pareja se reúna, potencialmente con un título mundial de ONE en la línea, es una perspectiva emocionante que ahora está más cerca de la realidad que nunca. El italiano de 33 años revela que estará listo si llega el momento de que las leyendas se enfrenten.

Petrosyan está emocionado por el año venidero y por las oportunidades que presenta. Además de algunos de los oponentes de primera clase a los que se enfrenta, también espera con ansias la oportunidad de competir en el país que fue el escenario de muchos de sus triunfos más famosos.

Sin embargo, lo que lo mantiene más motivado que cualquier otra cosa es el título mundial de ONE. Incluso después de más de 100 concursos profesionales y una gran colección de cinturones, ese premio lo impulsa, lo mantiene concentrado y lo motiva a ofrecer algunas de las actuaciones más sensacionales del mundo de las artes marciales.

“Estoy absolutamente motivado para pensar que puedo luchar por el título. Espero ese día. Sería un sueño hecho realidad”, testificó “The Doctor”.