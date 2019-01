Quiere combatir el fuego con fuego

Una revancha épica entre dos finalistas probados verá la renovación de una de las mayores rivalidades en UN campeonato. El 19 de enero, Edward 'The Ferocious' Kelly se reunirá con Christian 'The Warrior' Lee en ONE: ETERNAL GLORY mientras Team Lakay se enfrenta a Evolve una vez más.

El encuentro se llevará a cabo en el Istora Senayan en Yakarta, Indonesia, como parte del primer evento en vivo de 2019 de The Home Of Martial Arts. La primera reunión de Kelly y Lee en ONE: BEYOND THE HORIZON llegó a un abrupto final cuando 'The Ferocious' no pudo continuar después de una falta accidental.

Eso significaba que a Kelly le fue otorgada una victoria, pero no estaba satisfecho con que le levantaran la mano de esa manera, y está decidido a demostrar que puede lograr la victoria a la antigua, con un nocaut, una sumisión o una decisión dominante. Aunque el partido fue corto, el guerrero filipino pudo comprender mejor a su oponente en el cuadrilátero en septiembre pasado, lo que cree le ayudará a triunfar esta vez.

Kelly fue atrapado por la ofensiva pelea de su rival la primera vez que se encontraron, por lo que sabe lo peligroso que puede ser. Sin embargo, 'The Ferocious' dice que ha trabajado en algunas cosas para protegerse a sí mismo y convertir las mesas en su joven oponente.

Su enfoque no necesariamente deberá de todo defensivo. Él tiene las herramientas necesarias para reclamar la victoria, y combatir el fuego con fuego de 'El Guerrero' podría ser su mejor camino hacia una famosa victoria.

El trabajo de Kelly en el gimnasio lo ha llevado a una mejor condición física para esta revancha, y también está mejor preparado mentalmente. Si bien el equipo Lakay mantuvo la ventaja en la rivalidad cabeza a cabeza de sus gimnasios, incluso cuando se conocieron por primera vez, Kelly todavía se sentía como la más débil contra uno de los mejores contendientes en su división.

Sin embargo, desde entonces, el Equipo Lakay ha estado en racha. Sus atletas agregaron tres títulos mundiales al gimnasio para llevar su total a cuatro en 2018. Eso le da confianza a Kelly, pero sabe que no puede arreglárselas con la reputación de sus compañeros de equipo, tendrá que estar en su mejor momento para triunfar en Yakarta.

Si puede agregar a Lee, un ex retador al título mundial de ONE de peso pluma, a la columna de triunfos de su impresionante récord, hay una buena oportunidad de competir por el cinturón que actualmente posee Martin 'The Situ-Asian' Nguyen podría estar en la posición de Kelly. a futuro.