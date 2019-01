Tarjeta completa para Bellator 214 Fedor VS Bader

A través del comunicado de prensa, la organización anunció su tarjeta de lucha completa de cinco combates en la tarjeta principal junto con 11 inclinaciones preliminares. Bellator 214 'Fedor vs. Bader' se transmitirá en vivo en la Red Paramount a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT y será transmitido simultáneamente en DAZN. Los combates preliminares también se emitirán en Bellator.com, la aplicación móvil Bellator y DAZN.



Encabezando el evento serán las finales del Gran Premio Mundial de Peso Pesado de Bellator, donde el ex rey del peso pesado del Campeonato de Combate de Orgullo Emelianenko se enfrentará al campeón de peso semipesado de Bellator, Bader, por el cinturón de peso pesado. El co-encabezado será un choque de peso pluma entre el súper prospecto Aaron Pico y Henry Corrales.



También en la tarjeta principal estará el ex estrella de lucha profesional Jake 'Jack Swagger' Hager haciendo su debut profesional contra J.W. Kiser en el peso pesado. Se llevará a cabo una pelea de peso gallo entre los principales contendientes Juan Archuleta y Ricky Bandejas, con los dos hombres compartiendo un récord combinado de 32-2, y cada hombre solo sufrirá una derrota en sus respectivas carreras. Completando la tarjeta principal estará Adel Altamimi, que representa a la organización de 'Merging Vets and Players' de Jay Glazer, contra Brandon McMahan en peso gallo.

Bellator 214 alineación: