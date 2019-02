A James Gallagher no le importan las críticas

Bellator tendrá el próximo fin de semana su quinto evento en lo que va del año. En esta oportunidad, el sábado que viene, el Bellator 217 se llevará a cabo en el 3Arena de la ciudad de Dublín, capital de Irlanda, donde la pelea principal de la cartelera estelar será protagonizado por el local James Gallagher (7-1 en MMA, 4-1 en Bellator) que enfrentará al estadounidense Steven Graham (5-3 en MMA), en una contienda enmarcada en la categoría gallo.

Foto: Bellator MMA

En la previa a su primer combate estelar en la compañía, Gallagher aclaró que no solamente se necesita ser un buen peleador para este tipo de eventos en declaraciones al podcast Eurobash: ''Para obtener este tipo de oportunidades tienes que traer algo a la mesa; "No solo puedo pelear sino que puedo atraer a una multitud".

Por otra parte, fue realista cuando le tocó hablar sobre los intereses que tienen tanto Bellator como él: ''No importa si a la gente le gusta o no, ellos vienen. Para una empresa como Bellator, las personas que organizan los eventos y los jefes, todo lo que les importa son los números. No se preocupan por nada más, pero para mí es diferente; Tengo el dolor y tengo personas detrás de mí o en mi contra. A Bellator no le importan las cosas, pero sí les importa que la gente venga a ver el programa y eso es lo que hago ... Traigo a la gente a ver el programa. Ya sea que vengan conmigo o en mi contra, yo vengo listo''.

''Me he dado cuenta de que nunca seré aceptado. Si hubiera estado en este juego para que me aceptaran los fanáticos o la gente que sintonizaba, habría renunciado hace mucho tiempo. No estoy en eso para eso; Me acepto "Sé lo que soy, sé el trabajo que estoy realizando, sé a dónde quiero ir y también a la gente que me rodea, eso es lo único que importa'', mencionó Gallagher sobre las críticas que recibió luego de su primera derrota como profesional frente a Ricky Bandejas en Bellator 204 en agosto del año pasado.

Para cerrar, aseguró que a pesar de que tenga una gran actuación en su próxima pelea, seguirían criticándolo pero aún así seguiría adelante: ''Podría ir allí y poner el mejor desempeño de mi vida y todavía van a decir algo; todavía me van a atropellar: "Todavía no ha luchado contra este tipo" o "No ha hecho esto o aquello". No me importa. Entraré allí y haré el mejor desempeño de mi vida y lo aceptaré porque seguiré adelante y me beneficiaré de ello. Las opiniones de las personas simplemente no me molestan''.