ONE CHAMPIONSHIP: combates que podrían robar el espectáculo en CALL TO GREATNESS

Ese evento principal hará una reverencia en lo que promete ser una noche increíble de acción de artes marciales en ONE: CALL TO GREATNESS.

El Estadio Indoor de Singapur albergará una carta apilada con dos cuartos de final del Grand Prix Mundial Ligero, una revancha muy esperada, una selección de concursos épicos de la Super Serie ONE con Campeones del Mundo, y mucho más.

Antes del primer evento en vivo de ONE Championship en su casa en The Lion City en 2019, el equipo editorial de onefc.com ha seleccionado un trío de concursos que podrían tener fanáticos de las artes marciales de todo el mundo hablando todo el fin de semana.

Ev Ting VS Saygid Guseyn Arslanaliev

Los dos partidos de cuartos de final del Grand Prix Mundial de Peso Ligero seguramente serán emocionantes, pero es probable que no haya una pelea más probable que produzca un paro explosivo que la competencia entre Ev 'E.T.' Ting de Malasia y Saygid 'Dagi' Guseyn Arslanaliev de Turquía.

Ambos competidores tienen habilidades completas, y cada hombre presiona constantemente a sus oponentes en busca de un final. Ting entra en el choque con más experiencia al enfrentarse a varios ex campeones mundiales de ONE, entre ellos Honorio Banario y Nobutatsu Suzuki, que terminó en la primera ronda.

Aunque Arslanaliev ha aprendido a competir con más paciencia después de su única derrota en su carrera, una descalificación debido a una falta accidental, no es menos peligroso. Una presentación en la tercera ronda de Tetsuya Yamada y un sorprendente nocaut a Timofey Nastyukhin de Rusia demostraron que solo necesita una oportunidad para terminar un partido en un instante.

Será fascinante ver cómo Ting se enfrenta a la explosividad de Arslanaliev y si 'Dagi' puede ralentizar al duradero malayo y ponerlo en peligro. Con un lugar en las semifinales del Gran Premio Mundial Ligero de ONE en la línea, espera que ambos hombres apliquen constantemente una presión constante y eliminen todos los trucos de su arsenal.

Nieky Holzken VS Mustapha Haida

Nieky 'The Natural' Holzken y Mustapha 'Dynamite' Haida hicieron su debut espectacular en The Home Of Martial Arts en 2018, cuando alcanzaron impresionantes nocauts en Cosmo 'Good Boy' Alexandre y Daniel 'The Rock' Dawson, respectivamente.

Holzken es siete veces campeón del mundo, y también tiene un extenso récord de boxeo. Tiene golpes nítidos y poderosos, pero en el estilo clásico holandés, también los une bien con poderosas patadas bajas. Haida es un Campeón del Mundo de Kickboxing de ISKA que también genera velocidad de final de combate desde sus puños, y tiene patadas a la cabeza increíblemente rápidas.

'Dynamite' demostró que tiene las herramientas adecuadas para vencer a un boxeador fuerte cuando noqueó a Dawson en el Combate de Super Serie ONE del año. Logró escapar de las garras de 'The Rock' para ir a la victoria cuando se vio sacudido en la segunda estrofa, pero Holzken no deja que su oponente se salga del apuro cuando los tiene heridos.

El elemento más fascinante de este concurso será como cada hombre opta por navegar en el poder final de su rival: si deciden que su mejor ruta es la delantera, entonces será espectacular.

Petchdam Petchyindee Academy VS Masahide Kudo

No hay manera de que no podamos resaltar el retorno de la fuerza más destructiva en UNA Super Series. Petchdam Petchyindee Academy ha pisado las luces en The Home Of Martial Arts hasta ahora, y las dos veces ha ganado a través de una increíble eliminatoria por cortesía de su distintiva patada circular.

Tanto Josh Tonna como Kenny Tse descubrieron que una vez que el Campeón Mundial de Muay Thai del CMB encuentra su rango con su arma favorita, casi no hay forma de detenerlo. A pesar de que la estrella tailandesa de peso mosca está compitiendo bajo las reglas de kickboxing por primera vez, se puede esperar que no vacile en desatarla de nuevo.

Sin embargo, hay muchas posibilidades de que veamos mucho más de Petchdam este viernes, ya que su oponente es uno de los más competidores de todos los juegos de artes marciales. El 'Crazy Rabbit' de Masahide de Japón Kudo no sabe como dejar de fumar. No importa el tipo de ofensa que se le presente, de alguna manera encuentra la manera de continuar avanzando para desatar sus poderosos ataques.

El campeón de peso pluma RISE es bien conocido por sus ataques con ampollas en el cuerpo, por lo que debería hacerle una prueba a su oponente a diferencia de lo que había enfrentado antes en ONE.