Máster Final Pádel Madrid 2016 semis masculinas

No podiamos disfrutar de un mejor cierre de año para el Padel internacional. El World Padel Tour se dará esta tarde, dentro de unos minutos, el lujo de brindar unas semifinales de alto vuelo deportivo. Y vos lo podés seguir en vivo por VAVEL DIGITAL. Primero se enfrentarán la pareja número uno del ranking Fernando Belasteguín (ARG) - Pablo Lima (BRA) ante los rankeados número tres, Juani Mieres (ESP) - Miguel Lamperti (ARG). Seguido a ellos será el turno de los segundos: Sanyo Gutiérrez (ARG) - Paquito Navarro (ESP) versus los siempre duros Matías Díaz (ESP) - Maxi Sánchez.

Sin duda, dos duelos muy parejos que explotarán de adrenalina el IFEMA de Madrid, España, y que podrá ser visto vía Streaming por el canal de Youtube del World Padel Tour. La lógica sería ver a Bela y Lima llevarse el partido ante Juani y Miguel, y verse las caras en la final ante la magia de Sanyo y la cuchilla de Paquito.

Pero no podemos dejar fuera del análisis cómo levantaron su nivel durante la ronda de grupos los rivales de esta tarde. Mati y Maxi acompañaron a los primeros del ranking en el Grupo A tras vencer a la experiencia de Willy Lahoz y Aday Santana en un encuentro "win or go home". Quien ganaba ayer pasaba a las semis, y el nivel del argentino y el español fue superior. Cerraron un duro partido 7-6 7-6.

Por el lado del Grupo B tampoco se dieron sorpresas: allí Mieres y Lamperti jugaron un partidazo frente a Lucho Capra y Marcelo Jardim, un amuleto para ver buenos puntos siempre. Esta no fue la exepción y los cuatro jugadores dejaron dos de los mejores puntos del año. El resultado final fue para los bahienses, por un doble 6-4. Tuvieron que esperar que Sanyo y Paquito hagan su parte frente a Grabiel y Cristian Gutierrez (que debían llevarse la victoria en dos sets para llegar a las semis pero cayeron 6-2 y 7-5).

Por el lado femenino, tampoco hubo sorpresas y ya están las dos mejores parejas para jugar la gran final mañana: Marta Marrero y Alejandra Salazar ante las hermanas Salayeto.