Rendimiento del deporte argentino en el 2016

Aguas abiertas:

Las primeras grandes alegrías para este deporte se dieron en marzo, durante el Sudamericano Absoluto de Lamabaré, Paraguay. Allí, Guillermo Bértola se colgó la de bronce en la prueba de 5 kilómetros, mientras Cecilia Biagioli se llevó el título en los diez kilómetros femeninos, al contabilizar 2horas, 5 minutos, 49 segundos y 29 centésimas y lo propio hizo Martín Carrizo Yunges entre los hombres (2 horas, 28 segundos y 89 centésimas). Finalmente, la delegación nacional cerró su participación con una presea dorada en la prueba por equipos de tres kilómetros.

Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la santafesina Pilar Geijo. Durante el Grand Prix de Lake St. Jean, Geijó completó los 32km en 7h6m15s, llegando a la meta en el tercer lugar y obteniendo su octavo podio consecutivo. En septiembre, la santafesina se consagró en la que todo nadador desea participar, la famosa y maratónica Capri-Nápoles (36km). A su vez, Damián Blaum fue segundo en el mismo certamen de la FINA.

Atletismo:

El gran evento del año, sin lugar a dudas, fueron los Juegos Olímpicos de Río, donde 13 atletas argentinos dijeron presente:

Juan Manuel Cano: el santiagueño no tuvo una buena carrera y terminó los 20km de marcha atlética en el 51° puesto, con un tiempo de 1:27.27.

Jennifer Dahlgren: la especialista en lanzamiento de martillo no logró superar la marca de 72.01m que la clasificaba directamente a la siguiente instancia, ni quedar entre las mejores 12, debido a que en su primer intento alcanzó los 63.03m y los dos siguientes fueron nulos, los cuales la terminaron ubicando en la 27° posición. En su paso por Alemania, Dahlgren cosechó dos oros, uno en el Meeting de Leverkusen (68.09m) y el restante en el de Shönebeck (67.31m).

Belén Casetta: en su debut olímpico, la joven marplatense de 21 años fue anteúltima (16°) en su serie clasificatoria de los 3000m con obstáculos, cronometrando 9m51s85. A su vez, culminó 45° en la general.

Germán Chiaraviglio: por primera vez en la historia, un argentino estuvo presente en la final del salto con garrocha. En la instancia clasificatoria, Germán saltó los 5.70m para pasar a la siguiente ronda. Allí, las duras condiciones climáticas condicionaron toda la prueba y Chiaraviglio tuvo tres nulos seguidos en los 5.65m para terminar 11° en su segundo Juego Olímpico.

Rocío Comba: tras lanzar 54.44 metros en su primer intento y dos nulos, la cordobesa quedó en la 27ª posición en el lanzamiento de disco.

Braian Toledo: en su primera experiencia olímpica, el lanzador de jabalina tiró 81,96 metros en su segundo intento para clasificar a la final, tras culminar 12° en la general. Allí, el lanzador no pudo superar los 80m en sus tres intentos y quedó 10°.

Germán Lauro: en sus tres intentos (19.89m, 19.56m y 19.61m) no logró superar los 20 metros y el gigante de Trenque Lauquen finalizó en la 19° posición. A su vez, en el torneo de Globen Galan en Suecia, Lauro tiró 20m07 y finalizó en el tercer puesto.

Maratón femenina: bajo un clima infernal, la cordobesa Rosa Godoy y la sanjuanina Viviana Chávez finalizaron los 42.195km en la 110° (2h52m31s) y 125° (3h03m23s) posición, respectivamente. La única que no pudo superar la prueba fue la marplatense María de los Ángeles Peralta, quien sufrió una tendinitis en su tobillo derecho cuando promediaba en kilómetro 19.

Maratón masculina: en medio de una posible lluvia, Mariano Mastromarino fue el mejor de los tres argentinos y llegó a la meta en el 53° puesto (2h18m44s), mientras que Luis Molina terminó 89° con 2h23m55s y Federico Bruno, a causa de una serie de calambres, fue 137 (2:40:05).

Otras dos atletas cuyas actuaciones hay que reconocer son las de Victoria Woodward y Fiorella Chiappe. La primera batió el récord de los 100m llanos femeninos en el Campeonato Metropolitano de Atletismo de U20 y U18 al llegar a la meta en 11 segundos y 54 centésimas, haciendo historia en una de las pruebas más importantes del atletismo. En cuanto a Chiappe, obtuvo el oro en el heptatlon del Sudamericano Sub-23 de Lima, al ganar las pruebas de 100m con vallas y salto en alto. Además, finalizó cuarta en lanzamiento de bala y tercera en 200 metros. Finalmente, también se adjudicó salto en largo, fue carta en jabalina y 800 metros, obteniendo un total de 5149 puntos.

Básquet:

Si hubo un año donde este deporte sobresalió, fue en el 2016. En el plano nacional, dos históricos volvieron a la Liga Nacional: Ferro y San Lorenzo, coronándose este último como flamante campeón de la temporada 2015/16. Por si fuera poco, el equipo de Julio Lamas viajó a Canadá para enfrentar a los Toronto Raptors, siendo el primer enfrentamiento entre un equipo argentino y uno de la NBA. En el plano internacional, fueron varios los argentinos que se lucieron en sus respectivos equipos: Andrés Nocioni ganó la Liga ACB y la Copa del Rey con el Real Madrid; Facundo Campazzo fue la pieza clave para que el Murcia entrara por primera vez a los playoffs; Nico Laprovittola dio el gran salto de su carrera al concretar su traspaso del Movistar Estudiantes a los San Antonio Spurs, donde comparte equipo con el inigualable Manu Ginóbili. A su vez, Patricio Garino es la gran esperanza de basquetbol argentino y lo demuestra cada día en los Austin Spurs de la D-League. Otro de los que nos sorprendió a todos fue Nico Brussino, sorprendentemente fichado por los Dallas Mavericks y, donde cada día que pasa, tiene más minutos en cancha.

¿Qué decir de la Selección Argentina? Nos emocionaron a todos con su actuación en Río 2016, incluido un partido no apto para cardíacos ante Brasil y la mejor actuación del Chapu en sus 17 años vistiendo la camiseta albiceleste. El enorme torneo de Luis Scola y la definitiva vuelta de Carlos Delfino le dieron un plus de emoción a cada partido que había que jugar. Aunque las ilusiones desaparecieron ante los Estados Unidos, fuimos testigos del retiro de Manu y Nocioni en la Selección.

Béisbol:

En el Sudamericano de Lima, los Gauchos vencieron a Brasil, su eterno rival, por 4-1, consiguiendo así su cuarto título en cinco años. Meses más tarde, en tierras argentinas, los cariocas se tomaron revancha y vencieron a los locales por 10-4 en la final del Sudamericano. De esta manera, el béisbol nacional cerró un muy buen año, en vistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde este deporte formará parte del programa olímpico.

Boxeo:

Como en tantos otros deportes, el mejor resultado fue la participación de seis púgiles argentinos en Río 2016:

Leandro Blanc (49kg): perdió 2-1 ante el mexicano Joselito Velázquez en la primera ronda.

Alberto Palmetta (69kg): de manera unánime, el púgil bonaerense perdió ante Tuvshinbat Byamba de Mongolia, también en la primera ronda.

Ignacio Perrín (60kg): otro que se despidió rápidamente. Igual que Palmetta, fue 3-0 para el tailandés Amnat Ruenroeng.

Yamil Peralta (91kg): le ganó por decisión dividida al alemán David Graff, para clasificar a los cuartos de final, donde se vería las caras con el cubano Erislandy Savón. Allí, el último campeón olímpico y mundial fue más y se impuso de manera unánime.

Fernando Martínez (52kg): en un falló polémico, los jueces le dieron la victoria al búlgaro Daniel Asenov por 2-1, en los 32avos de final.

Alberto Melián (56kg): el cordobés debutó con un triunfo por 2-1 frente al ghanés Abdul Omar. En los octavos de final, Impacto tuvo un duro cruce de cabezas con el tunecino Bilel Mhamdi. Ambos sufrieron un gran corte en la misma y se dio por ganador al argentino. En la pelea para asegurar una medalla, Melián perdió por nocaut técnico uno frente al uzbeko Murodjon Akhmadaliev.

Por otro lado, Los Cóndores, la franquicia nacional de boxeo ya tiene su grupo definido para la Word Series Boxing 2017 y enfrentará a Cuba, México y Venezuela.

Canotaje en velocidad:

Sabrina Ameghino (K1 200m): terminó sexta (42.41s) en su serie clasificatoria y en las semifinales cronometró 41. 934 segundos y nuevamente culminó en el sexto puesto, finalizando en el 18º lugar de la clasificación final.

K4 1000m: Daniel Dal Bó, Juan Ignacio Cáceres, Gonzalo Carreras y Pablo De Torres culminaron cuartos en la Final B (3m12s621) y 12° en la general.

K4 500m: Alexandra Keresztesi, Brenda Rojas, Sabrina Ameghino y Magdalena Garro terminaron quintas en la Final B (1m41s394) y 13° en la general.

K1 200m: octavo en la Final B (38s061) y 16° en la general.

Canotaje Slalom:

Sebastián Rossi (C1): con 108.81 unidades como su mejor marca, el único palista representante de este deporte en Río y Londres 2012, fue 17° y quedó a solo tres lugares (6.03 unidades) de clasificar a la semifinal.

Ciclismo BMX:

Gabriela Díaz: sobrellevando una lesión en su clavícula, la cordobesa sumó 17 puntos en la semifinal, terminando en la 10° posición y sin posibilidades de alcanzar una final.

Gonzalo Molina: el sanjuanino también se quedó en la puerta de la final. Con 16 unidades, Chalo fue 12° en la general.

Ciclismo de montaña:

Catriel Soto terminó en la 25º colocación con un tiempo de 1h42m01s.

Ciclismo de ruta:

Eduardo Sepúlveda fue 37°, con un tiempo de 6m22s23, en esta modalidad, mientas que Daniel Díaz y Maximiliano Richeze no pudieron concluir el recorrido. A su vez, Sepúlveda también terminó en el 26° puesto de la prueba contrarreloj, cronometrando 1:19:07.84 tras los 54,5 km.

Equitación:

Bruno Passaro: no logró pasar la primera ronda. Con Chicago Z, su equino, acumuló 47 puntos, quedó en el 68° puesto y fue eliminado de la competencia.

José María Larocca Jr: con Cornet Du Lys, se ubicó en en la 27° colocación con cuatro puntos de penalidad y avanzó a la segunda ronda. En dicha instancia, acumuló ocho puntos de penalización, para totalizar 12 en la general, quedando 46° en la tabla, a un solo puesto de la clasificación.

Ramiro Quintana: terminó la primera ronda en el 52° puesto, a causa de siete puntos, provenientes de cuatro por salto y tres por exceder el tiempo establecido. Junto a Appy Cara, sumó un nuevo punto (30° puesto) para clasificar a la siguiente instancia. Previo a la final, Quintana acumuló otras 10 unidades para ser 40° y no superar el corte.

Matías Albarracín: obtuvo el mismo puntaje y posición que Larocca en rueda inicial. Luego sumó otro punto de penalización para posicionarse 26°. Junto con Cannavaro 9, el jinete obtuvo otros nueve tantos, para terminar 30° y clasificarse a la Final A. Finalmente, el jinete terminó octavo en la prueba individual, obteniendo un nuevo diploma para la equitación argentina, algo que no se conseguía desde que Argentino Molinuevo registró un 7º puesto en México 1968.

Esgrima:

Nuevamente la más destacada fue Belén Pérez Maurice. Ni bien comenzado el año, la Flaca se consagró en el Torneo Satélite de Estambul, logrando su sexto título en certámenes de la Federación Internacional de Esgrima. Dos meses más tarde, la nicoleña volvió a tener una muy buena actuación en un Torneo Satélite, esta vez en Roma. Allí, Pérez Maurice no pudo ante la italiana Flaminia Prearo, quien la superó por 15-11 y relegó a la argentina al segundo lugar y la medalla de plata. Ya en los Juegos de Río, la historia fue la misma que en Londres 2012. Belén debutó ante la francesa Cecilia Berder, campeona mundial, la cual no le dio respiro y la eliminó en la primera ronda, dejando un sabor amargo en la boca, pero yéndose con la cabeza alta, sabiendo que dio todo para intentar dar el batacazo.

En marzo, durante el Panamericano Juvenil de Cancún, el equipo argentino formado por Mateo Pettinato, Augusto Servello, Nicolás Marino y Erik Varas consiguieron la medalla de bronce tras derrotar 45-42 a Brasil en la serie por el tercer lugar. A su vez, Servello ya había ganado la plata en el individual cadetes.

Finalmente, Jesús Lugones se colgó el bronce en la St Duje Cup en Split, Croacia luego de perder por 15-11 ante el italiano Matteo Tagliarol en las semifinales.

Futsal:

Si hay una selección que tuvo un año consagratorio, fue la de futsal. En el Mundial de Cali, el equipo de Diego Giustozzi rompió todos los pronósticos en un torneo que no tuvo como protagonistas a Brasil, Portugal y España, los siempre candidatos al título. En la final, los argentinos se vieron las caras ante Rusia y, en un acto de pura garra y corazón, jugaron un partido acorde de un campeón, aunque sobre el final los rusos se pusieron a solo un gol del empate, la Argentina venció por 5-4 y revolucionó el futsal mundial. Nicolás Sarmiento fue elegido el mejor arquero, el capitán Fernando Wilhelm el mejor jugador y todo el equipo se llevó una medalla y una copa que jamás olvidarán.

Y como si fuera poco, la selección sub 20 se consagró en la Copa América llevada a cabo en Canelones, Uruguay tras vencer a Brasil por 2-1, obteniendo así dicho título por primera vez en su historia.

Gimnasia artística:

Otro de los deportes que tuvo un enorme 2016 fue ésta rama de la gimnasia. Primeramente, en el Panamericano de Sucre, la Argentina cosechó 11 medallas (dos oros, dos platas y siete bronces), teniendo como gran figura a Federico Molinari, quién obtuvo el oro en anillas. Otro de los que tuvo una gran actuación fue Julián Jato, discípulo de Molinari: con 14,000 unidades obtuvo el primer lugar en barras paralelas.

También en Bolivia, aunque en la ciudad de Cochabamba, la Argentina tuvo un excelentísimo torneo al cosechar 21 preseas:

· Brisa Carraro (Infantiles): Oro en All Arround y en Barras Asimétricas / Plata en Viga y Suelo.

· Catalina Derma (Infantiles): Oro en Barras Asimétricas / Bronce en All Arround / Bronce en Salto.

· Rolandi Chiorazzo (Infantiles): Oro en Viga.

· Equipo Femenino Infantil (Carraro, Derma, Chiorazzo, Iglesias y Martínez): Oro.

· Martina Dominici (Júnior): Plata en Salto y Suelo / Bronce en All Arround / Bronce en Barras Asimétricas.

· Agustina Pisos (Júnior): Bronce en Viga.

· Julián Jato (Júnior): Oro en All Arround / Plata en Anillas y Caballo con arzones.

· Santiago Mayol (Júnior): Bronce en Caballo con arzones y Anillas.

· Equipo Masculino Júnior (Jato, Mayol, Chiapponi, Espíndola e Inguantín): Bronce.

· Equipo Femenino Júnior (Dominici, Bonzo, Pisos, Bernal y Araujo): Plata.

A su vez, Río 2016 dejó buenas actuaciones de los gimnastas argentinos:

Nicolás Córdoba: el Colo participó en barra horizontal, donde obtuvo 14.800 puntos, con los que terminó en el 17° lugar y sin posibilidades de disputar la fase final.

Ailén Valente: la gimnasta de 20 años totalizó 50.065 puntos en los cuatro aparatos (barras asimétricas, salto, suelo y viga). Si bien no clasificó a la final, ganó mucha experiencia en su primer Juego Olímpico.

Golf:

Otro de los deportes que cierra un buen año es el golf, nuevamente con Emiliano Grillo a la cabeza. En Río, el chaqueño obtuvo un diploma olímpico tras culminar en el 8° puesto, con 277 golpes, siete bajo el par, y otorgarle el primer diploma es este deporte para la Argentina. A su vez, el nombrado novato (debutante de la temporada) del año por el PGA Tour, terminó segundo, a tan solo un golpe del ganador, en The Barclays, torneo en el que sólo participan los 125 mejores golfistas del mundo y corresponde a los Playoffs de la FedEx Cup.

Fabián Gómez, el otro de los argentinos destacados en la temporada, terminó 15° en Río 2016, con 279 (-5) y quinto en Deutsche Bank Championship.

A su vez, el cuarteto formado por Andrés Gallegos, Andrés Schounbaum, Julián Fedele, Gastón Bertinotti y Alejandro Tosti se consagró en la Copa Los Andes, convirtiéndose en los máximos ganadores de dicho trofeo con 37 títulos.

Handball:

Claramente el handball argentino su mejor experiencia en los Juegos Olímpicos. La Garra y los Gladiadores, si bien no lograron superar la fase de grupos, cerraron un buen torneo: los hombres cosecharon cuatro derrotas (25-19 vs Dinamarca, 27-26 vs Croacia, 31-24 vs Francia y 22-18 vs Qatar) y solo obtuvieron una victoria (23-21 vs Túnez). En cuanto a las mujeres, cayeron en sus cinco presentaciones 31-21 ante Suecia, 26-18 frente a Holanda, 27-11 vs Francia, 35-29 ante Rusia y finalmente, 28-22 ante Corea del Sur. A pesar de haber perdido todos los partidos, La Garra supo jugarle de igual a igual ante las grandes potencias mundiales.

Hockey sobre césped:

Si hay un deporte que tuvo su año consagratorio fue el hockey. Acostumbrados a los constantes éxitos de Las Leonas, esta vez fue la selección masculina quien sorprendió al mundo. En una actuación histórica, Los Leones obtuvieron un empate en tres ante Holanda, victoria por 3-1 a Canadá, derrota ante la India por 2-1, una nueva igualdad en cuatro ante Alemania y un triunfo por 3-2 a Irlanda. En el partido por los cuartos de final, los dirigidos por Carlos Retegui superaron a España por 2-1 para meterse entre los cuatro mejores del torneo olímpico por primera vez. A su vez, los del Chapa volvieron a escribir la historia al vencer al conjunto alemán por 5-2 y pasar a la final, donde ya tendrían una medalla asegurada.

En un partido extraordinario, Los Leones vencieron 4-2 a Bélgica y se alzaron con el oro, siendo la primera medalla para el hockey masculino argentino.

En cuanto a las mujeres, Las Leonas no pudieron superar los cuartos de final, donde Holanda salió victoriosa por 3-2, dejando un sbaor amargo en un equipo que sufrió muchos cambios y el debut olímpico de varias jugadoras. Por otra parte, Las Leoncitas, la selección sub21, vencieron a las naranjas por 4-2 en la final de Mundial de dicha categoría y consagrándose luego de 23 años.

Hockey sobre patines:

Durante el Mundial de Iquique, Chile Las Águilas comenzaban con las mejores sensaciones de defender el título obtenido en Tourcoing 2014. Con goleadas en todos sus partidos (9-1 vs Colombia, 14-0 vs Egipto y Brasil y 3-0 ante Italia), las chicas de Néstor Perea volvieron a vencer a las cafeteras, aunque esta vez por 5-0 y el pasaje a la semifinal era un hecho. Allí, España le puso un freno a Las Águilas, ganpo por 2-1 y las obligó a jugar el partido por el tercer puesto ante Francia, a la cual venció por 4-0 y se colgó la medalla de bronce.

Judo:

Otra vez Paula Pareto fue la figura excluyente del judo argentino. Ganó el oro olímpico tras superar a coreana Bokyeong Jeong en la final de la categoría de hasta 48kg y se convirtió en la primera mujer individual en ganar una medalla de oro para el país.

Pesas:

Joana Palacios, de 18 años, tuvo un excelente torneo olímpico, donde culminó 11° tras levantar un total de 190 kilos (83kg arranque y 107kg envión) en la categoría de hasta 63kg.

Paralímpico:

La primera gran alegría llegó de la mano de Yanina Martínez en los 100m T36. Allí, la paratleta se lució en una de sus dos especialidades. Con un tiempo de 14.46 –nueva mejor marca-, Yanina cruzó la meta en el primer lugar y se quedó con el primero oro para la Argentina desde Atlanta 1996.

En lanzamiento de bala F35, Hernán Urra tuvo una gran actuación durante toda la competencia y coronó su paso por Río con una plata, gracias a su marca de 14.91m.

Otro de los que tuvo una gigantesca labor fue Hernán Barreto, quien arribó en el tercer lugar no una, sino dos veces: en los 100m T35 (12.85) y los 200m T35 (26.50).

Finalmente, Los Murciélagos debieron sufrir en la definición desde los tiros del punto penal para vencer a China y colgarse la presea de bronce. Tras un 0-0 en el tiempo regular, el arquero Germán Muleck se vistió de héroe para contener tres tiros y que su país ganase la serie por 1-0.

A su vez, la delegación argentina cosechó 35 diplomas paralímpicos:

Natación (12): Daniela Giménez, Matías De Andrade, Guillermo Marro, Elian Araya, Fernando Carlomagno, Sergio Zayas, Nadia Báez, Facundo Arregui, Anabel Moro (2), Ana Luz Pellitero y Marco Pulleiro.

Atletismo (9): Nicolás Aravena (2), Diego Martín González (2), Yanina Martínez, Sergio Paz, Florencia Romero, Daniel Tataren y Mariano Domínguez.

Ciclismo (7): Rodrigo López (2), Mariela Delgado (3) y Cristina Otero (2).

Judo (2): José Effrón y Paula Gómez.

Fútbol 7: Los Tigres.

Tenis: Gustavo Fernández.

Tenis de mesa: Giselle Muñoz.

Boccia: Mauricio Ibarbure, Luis Cristaldo, Sebastián González y María Esther Sahonero (equipo BC1-2).

Canotaje: Lucas Díaz Aspiroz.

Lucha:

En una actuación memorable, Patricia Bermúdez terminó en el quinto puesto, tras perder con la búlgara Elitsa Yankova por 6-7, y se adjudicó el primer diploma olímpico desde el obtenido por Daniel Vernik (8°) en Montreal 1976.

Por otra parte, en el Sudamericano de Cartagena, Luciano Del Rio (130kg) y Roni Sosa (75kg) obtuvieron el oro y plata respectivamente.

Nado sincronizado:

Las mellizas Etel y Sofía Sánchez pusieron fin a su carrera en el cierre del Open Argentino. A su vez, las máximas exponentes de este deporte terminaron 19° en la general con 159,3162 puntos (79,8333 unidades en la Rutina Libre y 79,4829 en Rutina Técnica), mejorando su actuación en Londres 2012.

Natación:

Martín Naidich: en los 400m libres cronometró 3:54.58 y llegó tercero en su serie, aunque 39° en la general. Finalmente, en los 1500m libres, el bonaerense tuvo un tiempo de 15m39s93 para ser 43°.

Virginia Bardach: fue 31ª en los 400m combinados (4:49.69), 37ª en los 200m combinados (2:17.94) y 26º (2:13.58) en los 200 mariposa.

Julia Sebastián: la santafesina fue 21° (2:27.98) en su debut, en los 200 metros pecho.

Santiago Grassi: finalizó séptimo con 52.56 y 24° lugar en la general.

Federico Grabich: fue 22º (1m47s4) en 200m libre, 22º (48.78) en 100m libre y 31º (22.44) en 50m libre.

Otra de las actuaciones destacables fue la de Delfina Pignatiello, quien, con 16 años, fue sexta en los 800 metros libres con un tiempo de 8:26.41 del Mundial de Pileta Corta en Windsor, Canadá.

Semanas más tarde, estableció un nuevo récord nacional (57.83) en los 100m libres del Campeonato Argentino en el CeNARD.

Padel:

Argentina extendió su reinado en esta disciplina tras gritar campeón en el Mundial de Cascais, Portugal, luego de vencer a España por 2-1, obteniendo así su décimo torneo de ésta magnitud. Un mes más tarde, damas y caballeros terminaron en el primer lugar Panamericano Juvenil de Pádel que se desarrolló en Vicente López.

Patinaje en velocidad:

Varios fueron los argentinos que tuvieron enormes actuaciones, pero solo una fue la gran destacada: Maira Arias. Triple medallista en el Mundial de Nanjing con un oro (10 mil combinados) y dos bronces (15 mil por puntos y 20 mil metros por eliminación), se retiró del alto rendimiento con luego de tener un año inolvidable. A su vez, Arias y Ken Kuwada obtuvieron el oro en los 10.000 metros combinados. Finalmente, Juan Cruz Araldi le dio la tercera dorada a la delegación nacional tras ganar en los 42km con un crono de una hora y 37 segundos.

Pato:

Los tres torneos más importantes del deporte nacional argentino se repartieron de la siguiente manera: Los Baguales Agropharma se coronó campeón de la Copa General Las Heras, Capital Nacional del Pato tras igualar en 12 (habiendo ganado la ida por 19-15) ante Los Mochitos-Las Heras Ford Camiones I. La Copa El Recuerdo vio campeón a Los Mochitos, quienes vencieron a Baguales por 17-16. Por último, Los Baguales se quedó con el título del 75º Abierto Argentino de Pato tras vencer a Los Mochitos por 17-14. De esta manera, consiguieron su primer título de la historia en este torneo.

Pentathlon:

Emmanuel Zapata: El pentatelta argentino terminó 30° con 1340 puntos, provenientes de los 166 en esgrima, 320 en natación, 277 en equitación y 577 en la prueba combinada (tiro y la carrera a pie).

Iryna Khokhlova: la ucraniana, pero nacionalizada argentina fue 28° con 1200 puntos, gracias a los 184 de la esgrima, 281 en natación, 268 en equitación y 467 en la prueba combinada.

Polo:

Esta vez no hubo equipo que ganara la Triple Corona: La Dolfina y Ellerstina volvieron a disputar las finales de los tres grandes torneos: los de Adolfo Cambiasso ganaron en Tortugas (18-12) y Palermo (16-12), mientras que el equipo de la familia Pieres lo hizo en Hurligham (10-9).

Remo:

Brian Rosso: terminó 15° (tercero en la Final C) con un tiempo de 6m58s58 en Río 2016.

Lucía Palermo: fue quinta en la Final C con un tiempo de 7m50s59 y 17° en la general de los Juegos Olímpicos.

Rugby:

El Seven una enorme actuación en la primera edición de este deporte en un torneo de esta magnitud. Debutaron con un 17-14 ante los Estados Unidos, para luego con Fiji por 21-14, el futuro campeón olímpico. En busca de los cuartos de final, Los Pumas vapulearon a Brasil por 31-0. Luego se despidieron del sueño por las medallas al perder 5-0 en el suplementario ante los británicos. Finalmente, fue derrota ante Nueva Zelanda por 17-14 y se quedó con el sexto lugar de la general.

Sóftbol:

En el Sudamericano de Panamá, la selección mayor superó a Venezuela por 2-0 y gritó campeona invicta.

La Selección Femenina perdió 6-1 ante Colombia y no alcanzó llegar a la final del Campeonato Sudamericano que se disputó en Cartagena. De esta manera, logró subirse al podio y finalizó tercera.

En el partido decisivo de la Copa Thin Compact, el seleccionado argentino tuvo una grandísima actuación al derrotar en la final a Nueva Zelanda, número 1 del ranking, por 7-1.

Squash:

El squash argentino tuvo una destacada labor en el XXIV Campeonato Panamericano de Mayores 2016 en el Trinity College de Hartford, Connecticut, Estados Unidos:

· Oro de Leandro Romiglio en singles, tras vencer al mexicano Arturo Salazar por 3-2 (9-11, 11-4, 3-11, 12-10 y 12-10).

· Bronce de Gonzalo Miranda en singles, tras caer ante Romiglio por 3-0 (11-5, 11-4 y 11-4).

· Oro de Miranda y Antonella Falcione en el dobles mixto luego de superar a los colombianos Erick Herrera y Catalina Peláez por 2-1 (11-7, 9-11 y 11-4).

· Bronce de Pezzotta y Romiglio en dobles masculino, tras perder por 2-1 (4-11, 11-4, 11-6) ante los mexicanos Salazar y Eric Gálvez.

· Plata del equipo masculino tras perder con el local por 2-1.

· Bronce del equipo femenino tras caer ante México por 2-0.

Taekwondo:

Año marcado por más malas que buenas noticias tuvo el taekwondo nacional. Los cuatro argentinos que participación en el Preolímpico de Aguasdulces, Lucas Guzmán, Alexis Arnoldt, Luciana Angiolillo y Sebastián Crismanich, lamentablemente no lograron obtener su clasificación a Río 2016. Por otro lado, el campeón Olímpico en Londres 2012 anunció su retiro en julio, luego de que una fractura de tibia y peroné le impidiera volver a su mejor nivel.

Tenis:

El mejor año para este deporte. Argentina campeón de la Copa Davis, enormes rendimientos individuales y la definitiva vuelta de Juan Martín Del Potro, con una plata olímpica incluida.

Sin lugar a dudas el triunfo ante Croacia en la final de la tan ansiada Davis quebró el maleficio que tenían los equipos argentinos cuando debían competir en la serie por la ensaladera. Delpo demostró superó una difícil prueba ante Ivo Karlovic, para luego tener una titánica remontada ante Marin Cilic y dejar la serie igualada en 2, dejando que toda la fe y esperanzas recayeran en Fede Delbonis. En un encuentro no apto para cardíacos, el azuleño jugó el mejor partido de su vida ante Karlovic y le dio la primera Davis a un país que anhelaba esta Copa como ninguna otra.

Tiro:

Fernanda Russo: sus lágrimas nos emocionaron a todos, tras enterarse de que había terminado 20° (414.4 puntos) en Rifle de Aire 10m.

Amelia Fournel: en la misma modalidad de Russo, fue 41ª con 407.9. A su vez, la experimentada tiradora también compitió en rifle de 50 metros de tres posiciones, donde culminó 31° con 571.

Fernando Borello: el santiagueño fue anteúltimo (31º) en Fosa Olímpica, tras romper 105 platos de 125 posibles.

Melisa Gil: con su diploma olímpico en Skeet, la bonaerense tuvo una actuación sobresaliente al terminar octava con 69 sobre 75, aunque debió determinar su puesto final a través del shoot off para determinar su puesto final.

Federico Gil: el hermano de Melisa terminó 27° en la misma especialidad, donde tiró 116 platos sobre 125.

Triatlón:

Gonzalo Tellechea: fue 45° con un tiempo de 1:53.43.

Luciano Taccone: completó las tres pruebas en 1:55.30, llegando a la meta en el 48° puesto. Por otra parte, el bonaerense se colgó el oro en el Panamericano de Puerto Lagos, Escobar al finalizar con un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 36 segundos (19m18s natación, 51m48s ciclismo y 33m39s pedestrismo).

Vela:

Julio Alsogaray: en la medal race de la clase Laser, el velista fue descalificado y terminó 10°

Lucía Falasca: tras 10 regatas, fue 11° con 113 puntos de penalizad en la clase Laser Radial.

Facundo Olezza: en su primera experiencia olímpica, en la clase Finn, el bonaerense terminó 9° en la medal race, con un total de 101 unidades.

Bautista Saubidet Birkner: no logró entrar en la regata final y fue 21° con 210 puntos. En RS:X masculino.

María Celia Tejerina: en la misma clase que Saubidet y con el mismo resultado, la mendocina culminó 21 con 206.

Sol Branz y Victoria Travascio: en 49er FX, la pareja nacional terminó 13° (129) y no consiguió entrar a la medal race.

Yago y Klaus Lange: en su debut, los hijos de Santiago obtuvieron un diploma olímpico al terminar séptimos (111) en 49er masculino.

Lucas Calabrese y Juan de la Fuente: no pudieron repetir su actuación en Londres 2012 (bronce) y terminaron 16° con 129 unidades de penalización.

Santiago Lange y Cecilia Carranza: hicieron historia al obtener el primer oro en dicha disciplina por primera vez. Los velistas fueron sextos en la medal race y les alcanzó para subirse al primer puesto del podio en la clase mixta Nacra 17. A su vez, Lange, un luchador de la vida, fue elegido como el Rolex World Sailor Of The Year (mejor navegante del año) por la Federación Internacional de Vela.

Vóley:

Masculino: debutó con un firme 3-0 ante Irán, para luego dar el batacazo y vencer a los soviéticos por 3-1. Luego perderían el invicto ante la poderosa Polonia, por 3-0. E sus últimos dos encuentros, fue victoria, ambas por 3-0 a Cuba y Egipto. A pesar de haber terminado primeros en el grupo, los argentinos enfrentaron al conjunto local en busca de las semifinales. Finalmente, fue triunfo para los brasileños por 3-1.

Femenino: si bien no lograron pasar la fase de grupos, donde perdieron en cuatro ocasiones (ante Rusia, Brasil, Corea del Sur y Japón), todas por 3-0, las de Guillermo Orduna ganaron su primer partido olímpico ante Camerún por 3-2 (19-25, 25-19. 26-28, 25-21 y 15-13), hecho que quedará en la historia.

Beach vóley:

Las Guerreras, Ana Gallay y Georgina Klug, cayeron en sus tres presentaciones olímpicas. Primero fue 2-0 ante las españolas Liliana/Elsa, luego el mismo resultado ante las locales Agatha/Bárbara y finalmente 1-2 ante las checas Sluková /Hermannová.

Waterpolo:

La Selección masculina se quedó con la medalla dorada en el Sudamericano de Deportes Acuáticos de Asunción, al ganar los siete partidos que debió disputar. Ya en la final, Los Yacarés derrotaron a Colombia por 8-6.