Paula Pareto: "Hoy no me veo en Tokyo pero..."

Foto: Maximiliano Le Rose

Vavel Argentina llegó a YouTube

En nuestro primer informe viajamos a la Corporación Sur para presenciar la inauguración del mural en homenaje a Paula Pareto. La medallista olímpica se mostró muy contenta por el reconocimiento y tuvimos la posibilidad de hablar con ella. La Peque destacó: "Me pidieron permiso para hacer el mural porque son muy respetuosos, pero creo que a nadie le puede molestar que quieran poner un mural, aparte en el lugar que está. Van a venir muchos deportistas de otros paises que capaz no me conocen y van a ver el mural y preguntar quién es. Eso quiere decir que tu país te respeta y te muestra lo importante que sos".

El mural de 55 metros de alto está ubicado en Villa Soldati en las inmediaciones de lo que será la Villa Olímpica de los Juegos de la Juventud en Buenos Aires 2018. El artista Martín Ron lo retrató en 15 días con ayuda de otros tres pintores y utilizaron 180 litros de pintura.

En exclusiva, Martín nos contó: "A mi me pareció que era fundamental hacer a Paula por todo lo que significa, el ser la primer campeona mujer en una disciplina en la que hay mucho que investigar, y porque es una referente".

Además, nos explicó lo que intentó representar en su pintura, que fue elegida entre tres bocetos por más de 13000 personas: "Lo importante es que se vea la batalla, el momento antes y el momento después del encuentro". Agregó que no se le ocurrió retratar el momento en que recibió la medalla porque es una imagen que ya tiene muchas fotos y que se centró en la gestualidad de las manos, que según su punto de vista dicen mucho.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud tendrán lugar en Buenos Aires en octubre de 2018, siendo estos las primeras olimpiadas en Argentina. Sobre el tema dialogamos con Leandro Larrosa, CEO del cómite organizador de los Juegos: "Argentina se presentó cinco veces para organizar un Juego, el país es uno de los 13 miembros fundadores del movimiento olímpico y nunca antes había organizado uno".

Con vista a futuro opinó: "El nivel de chicos que hemos encontrado alrededor del país es increíble. Descubrimos joyas en todos los deportes, no solo en los tradicionales de Argentina". Para cerrar, Paula Pareto añadió: "Está todo funcionando de la mejor manera, yo vi lo que van a ser las maquetas de la Villa Olímpica y tiene todas las comodidades que merecen los deportistas que van a venir".

La judoca dejó abierta una duda para su futuro: "Hoy no me veo en Tokyo (JJOO 2020) pero nunca me vi y siempre de alguna manera u otra siempre llegue. Mejor no digo nada y planeo mis entrenamientos mes a mes y año tras año, sería un orgullo volver a representar al país".

Mirá el video con las declaraciones completas y las mejores imágenes en nuestro canal de YouTube. ¿Qué esperas para suscribirte?