Sharks, la gran sorpresa en la séptima fecha del Super Rugby

Rob du Preez. Un nombre y un apellido estrechamente vinculado al rugby. Actualmente, compartido por padre e hijo. El primero de ellos, entrenador en jefe de Sharks. Su primogénito, uno de sus conducidos. Pero ayer, en el inicio de la travesía de los sudafricanos por tierra maorí, el mayor de sus tres hijos -NdR: Jean-Luc y Dan también están en el plantel de la franquicia de Natal- fue la gran figura en el éxito sobre el tricampeón de este certamen. El apertura de 24 años anotó ¡38! puntos para que su equipo gane su primer encuentro en esta gira por Oceanía. Más allá de la gran producción del número diez, es imposible no destacar la labor de los delanteros en el punto de contacto y en el uno contra uno, además del juego táctico con el pie por parte de Curwin Bosch, que silbó bajo, pero que fue clave para llevarse cuatro puntos en uno de los estadios más importantes del rugby a nivel mundial. ¿Será un punto de inflexión? Para revalidar lo hecho, el viernes tendrán que visitar a Hurricanes, en el McLean Park de Napier; el dueño de casa, por su parte, ahora viajará al FMG de Hamilton, la casa de Chiefs, en lo que será el desenlace de la llamada Battle of Bombays.

Y justamente quien dio un nuevo paso al frente fue la escuadra de Waikato, que ante su público triunfó por 27-22 ante Highlanders, que tropezó por segundo fin de semana al hilo. La diferencia estuvo en los momentos decisivos, en los cuales el local logró vulnerar el ingoal de su adversario. Damian McKenzie, una de las joyas de la estructura neozelandesa, aportó doce puntos en el vencedor. La visita, que pese a los dos resultados adversos consecutivos se mantiene expectante en zona de playoffs, estará libre el próximo fin de semana. Su próximo compromiso será dentro de trece días, cuando reciban a Brumbies en el Forsyth Barr de Dunedin.

Además, en el histórico Ellis Park de Johannesburgo, Crusaders volvió a festejar en territorio Springbok. Al igual que en la final del año pasado, los de Christchurch dejaron en el camino a Lions, que ha involucionado en las últimas semanas. En esta ocasión, los siete veces ganadores de esta competición se impusieron por 14-8. Lograron inclinar la balanza en su favor debido a una ráfaga de cuatro minutos en la que consiguieron dos tries gracias a su capitán, Sam Whitelock, y a Jack Goodhue, una pieza fundamental en ataque. Luego, a pura defensa, pudieron controlar los embates de los dirigidos por Swys de Bruin, que aún mantienen el trono en la Conferencia Sudafricana.

Séptima semana (del 30 de marzo al 1° de abril):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 27-22 Highlanders (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 19-50 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 40-63 Sharks (Sudáfrica) Brumbies (Australia) 17-24 Waratahs (Australia) Bulls (Sudáfrica) 33-23 Stormers (Sudáfrica)

Domingo:

Lions (Sudáfrica) 8-14 Crusaders (Nueva Zelanda)

Libres: Jaguares (Argentina), Reds (Australia) y Sunwolves (Japón).

Síntesis de los partidos:

Chiefs 27-22 Highlanders:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Sean Wainui; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Taleni Seu, 7- Sam Cane (C) y 6- Liam Messam; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Jeff Thwaites, 19- Pita Gus Sowakula, 20- Lachlan Boshier, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Charlie Ngatai.

No ingresó: 22- Marty McKenzie.

Entrenador: Colin Cooper.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Matt Faddes y 12- Rob Thompson; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Josh Dickson y 4- Jackson Hemopo; 3- Siate Tokolahi, 2- Ash Dixon y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Tyrel Lomax, 19- Tom Franklin, 20- Shannon Frizell, 22- Fletcher Smith y 23- Paletasio Tomkinson.

No ingresó: 21- Josh Renton.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 10’ y 19’ Penales de Damian McKenzie (Chiefs 6-0 Highlanders). 23’ Try de Waisake Naholo convertido por Fletcher Smith (Chiefs 6-7 Highlanders). 39’ Try de Solomon Alaimalo convertido por Damian McKenzie (Chiefs 13-7 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 3’ Try de Nathan Harris convertido por Damian McKenzie (Chiefs 20-7 Highlanders). 11’ Try de Tevita Li (Chiefs 20-12 Highlanders). 18’ Penal de Fletcher Smith (Chiefs 20-15 Highlanders). 22’ Try de Paletasio Tomkinson (Chiefs 20-22 Highlanders). 28’ Try de Sean Wainui convertido por Damian McKenzie (Chiefs 27-22 Highlanders).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Waikato).

Rebels 19-50 Hurricanes:

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Tom English; 13- Reece Hodge y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Angus Cottrell y 6- Lopeti Timani; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Colby Fainga’a, 21- Richard Hardwick, 22- Michael Ruru y 23- Sefanaia Naivalu.

Amonestado: ST 26’ Bill Meakes.

Entrenador: Dave Wessels.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Sam Henwood y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Michael Fatialofa, 20- Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Penal de Beauden Barrett (Rebels 0-3 Hurricanes). 5’ Penal de Jack Debreczeni (Rebels 3-3 Hurricanes). 11’ Try de Ben Lam (Rebels 3-8 Hurricanes). 14’, 22’ y 25’ Penales de Jack Debreczeni (Rebels 12-8 Hurricanes). 29’ Try de Matt Philip convertido por Jack Debreczeni (Rebels 19-8 Hurricanes). 33’ Penal de Beauden Barrett (Rebels 19-11 Hurricanes). 34’ Try de Ben Lam convertido por Beauden Barrett (Rebels 19-18 Hurricanes). 39’ Try de Beauden Barrett convertido por él mismo (Rebels 19-25 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 5’ Penal de Beauden Barrett (Rebels 19-28 Hurricanes). 9’ Try de Gareth Evans (Rebels 19-33 Hurricanes). 11’ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Rebels 19-40 Hurricanes). 29’ y 39’ Tries de Ben Lam (Rebels 19-50 Hurricanes).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Blues 40-63 Sharks:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Jordan Trainor; 13- George Moala y 12- Rieko Ioane; 11- Melani Nanai; 10- Stephen Perofeta y 9- Sam Nock; 8- Akira Ioane, 7- Murphy Taramai y 6- Jerome Kaino; 5- Patrick Tuipulotu y 4- Josh Goodhue; 3- Mike Tamoaieta, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ross Wright, 18- Sione Mafileo, 19- Jimmy Tupou, 20- Kara Pryor, 21- Jonathan Ruru, 22- Bryn Gatland y 23- TJ Faiane.

Amonestado: ST 24´ Jordan Trainor.

Entrenador: Tana Umaga.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez (h) y 9- Louis Schreuder; 8- Tera Mtembu, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Tyler Paul, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Kobus van Wyk.

Amonestado: ST 3´ Sbu Nkosi.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Rob du Preez (Blues 0-3 Sharks). 10´ Try de Ruan Botha convertido por Rob du Preez (Blues 0-10 Sharks). 15´ Penal de Rob du Preez (Blues 0-13 Sharks). 21´ Try de Michael Collins convertido por Stephen Perofeta (Blues 7-13 Sharks). 26´ Penal de Rob du Preez (Blues 7-16 Sharks). 33´ Try de Jean-Luc du Preez convertido por Rob du Preez (Blues 7-23 Sharks). 38´ Penal de Rob du Preez (Blues 7-26 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 10´ Tries de Akira Ioane y Patrick Tuipulotu convertidos por Stephen Perofeta (Blues 21-26 Sharks). 12´ Try de Stephen Perofeta convertido por él mismo (Blues 28-26 Sharks). 16´ Try de Tera Mtembu convertido por Rob du Preez (Blues 28-33 Sharks). 20´ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Blues 28-40 Sharks). 23´ y 30´ Penales de Rob du Preez (Blues 28-46 Sharks). 31´ Try de Kobus van Wyk convertido por Rob du Preez (Blues 28-53 Sharks). 34´ Try de Rieko Ioane convertido por Bryn Gatland (Blues 35-53 Sharks). 37´ Penal de Rob du Preez (Blues 35-56 Sharks). 39´ Try de George Moala (Blues 40-56 Sharks). 40+4´ Try de Curwin Bosch convertido por Rob du Preez (Blues 40-63 Sharks).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Brumbies 17-24 Waratahs:

Brumbies: 15- Andy Muirhead; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Christian Leali’ifano (C); 11- Lausii Taliauli; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Blake Enever y 4- Rory Arnold; 3 Allan Alaa’latoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Faalelei Sione, 19- Richie Arnold, 20- Tom Cusack, 21- Matt Lucas, 22- Kyle Godwin y 23- Tom Banks.

No ingresó: 18- Mees Erasmus.

Entrenador: Dan McKellar.

Waratahs: 15- Bryce Hegarty; 14- Israel Folau; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Michael Wells; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Will Miller, 22- Lalakai Foketi y 23- Alex Newsome.

No ingresó: 21- Mitchell Short.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Penal de Bernard Foley (Brumbies 0-3 Waratahs). 9’ y 19’ Penales de Wharenui Hawera (Brumbies 3-6 Waratahs). 24’ Penal de Bernard Foley (Brumbies 6-6 Waratahs). 26’ Try de Lausii Tauliali (Brumbies 11-6 Waratahs). 40’ Try de Taqele Naiyaravoro convertido por Bernard Foley (Brumbies 11-13 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Taqele Naiyaravoro (Brumbies 11-18 Waratahs). 9’ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 14-18 Waratahs). 24’ Penal de Bernard Foley (Brumbies 14-21 Waratahs). 31’ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 17-21 Waratahs). 37’ Penal de Bernard Foley (Brumbies 17-24 Waratahs).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Bulls 33-23 Stormers:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johnny Kotzé; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Thembelani Bholi y 6- Marco van Staden; 5- Hendre Stassen y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Frans van Wyk, 18- Lizo Gqoboka, 19- Ruben van Heerden, 20- Roelof Smit y 21- Embrose Papier.

No ingresaron: 22- Manie Libbok y 23- Duncan Matthews.

Amonestado: ST 39’ Lizo Gqoboka.

Entrenador: John Mitchell.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Dillyn Leyds; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Justin Phillips; 8- Nizaam Carr, 7- Cobus Wiese y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Chris van Zyl, 20- Kobus van Dyk, 21- Sikhumbuzo Notshe, 22- Jano Vermaak y 23- Craig Barry.

Amonestados: PT 15’ Damian de Allende y ST 2’ Pieter-Steph du Toit.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Try de Adriaan Strauss convertido por Handré Pollard (Bulls 7-0 Stormers). 14’ Penal de Damian Willemse (Bulls 7-3 Stormers). 16’ Try de Adriaan Strauss (Bulls 12-3 Stormers). 24’ Penal de Damian Willemse (Bulls 12-6 Stormers). 30’ Try de Johnny Kotzé convertido por Handré Pollard (Bulls 19-6 Stormers). 36’ Try de Jan de Klerk (Bulls 19-11 Stormers). 39’ Try de Damian de Allende convertido por Damian Willemse (Bulls 19-18 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de Adriaan Strauss convertido por Handré Pollard (Bulls 26-18 Stormers). 25’ Try de Siya Kolisi (Bulls 26-23 Stormers). 29’ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 33-23 Stormers).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Lions 8-14 Crusaders:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Madosh Tambwe; 10- Elton Jantjies y 9- Dillon Smit; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert (C) y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Corne Fourie, 17- Jacques van Rooyen, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Marvin Orie, 21- Marnus Schoeman, 22- Howard Mnisi y 23- Shaun Reynolds.

Entrenador: Syws de Bruin.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaa’latoa, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Olivier Jager, 19- Quinten Strange, 20- Tom Sanders, 21- Mitchell Drummond, 22- Mike Delany y 23- Manasa Mataele.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 13’ Try de Madosh Tambwe (Lions 5-0 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 9’ y 13’ Tries de Sam Whitelock y Jack Goodhue convertidos por Mitchell Hunt (Lions 5-14 Crusaders). 36’ Penal de Elton Jantjies (Lions 8-14 Crusaders).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 18 6 +46 2- Waratahs 14 5 +28 3- Reds 13 5 -7 4- Brumbies 9 5 -24 5- Sunwolves 2 5 -108

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Hurricanes 19 5 +81 2- Crusaders 19 6 +46 3- Chiefs 17 5 +53 4- Highlanders 14 5 +11 5- Blues 6 5 -50

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 20 7 +20 2- Sharks 13 6 +5 3- Stormers 13 7 -21 4- Bulls 9 6 -40 5- Jaguares 8 6 -40

Próxima fecha (6 y 7 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Sharks

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Sunwolves-Waratahs 4:35 Chiefs-Blues 6:45 Brumbies-Reds 12:15 Lions-Stormers 18:40 Jaguares-Crusaders

Libres: Bulls, Highlanders y Rebels.