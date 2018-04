Pinola: "Se está viendo el River que Gallardo preparó en la pretemporada"

Google Plus

En el mediodía de hoy, Javier Pinola habló en rueda de prensa en el River Camp, en donde se lo mostró bastante felíz con el presente futbolístico de River Plate.



"Se sigue por el camino que se inició hace una semanita. Se está viendo el River que preparó Marcelo durante la pretemporada. Por ahí no se había podido mostrar por distintas circunstancias, pero estamos contentos por que jugamos liberados de presiones", manifestó.



Posteriormente se refirió a lo que le significó el gol que le marcó a Defensa y Justicia: "La importancia es porque en ese momento estábamos revirtiendo el resultado. Después te da confianza para seguir estando muy concentrado, pero lo más importante es que ayudó a seguir por el camino que veníamos teniendo".

Pinola lleva tres goles desde que está en River: Guaraní, Banfield y Defensa.



También habló de la vitalidad que le dio al Millonario el hecho de haberle ganado a Boca Juniors, en la Supercopa Argentina: "Ese era el partido que estábamos necesitando para tratar de dejar todo lo malo atrás. Había que cerrar una herida que no se había cerrado del todo (en referencia a la eliminación de la Libertadores del año pasado a manos de Lanús). Fue un partido importantísimo y a partir de ahí todo fue fluyendo naturalmente".



En este sentido añadió: "Nosotros estamos felices porque ganamos la final ante el máximo rival. Es un dolor grande el que tienen ellos. Sino preguntenle a ver si ellos se la jugaban a perder y no les importaba. Ganamos el partido del semestre".



Por último destacó que para la seguidilla de partidos que se le viene a River, tanto en Superliga como en Copa Libertadores, el plantel deberá prepararse a conciencia, y habló de la confianza que le brinda el entrenador Marcelo Gallardo: "Siempre sentí la confianza del técnico. Pero asentarme me llevó un tiempo más del que esperaba. También tenía el dolor del partido con Lanús. Siempre prioricé el rendimiento colectivo al individual. Mi rendimiento dependía más del equipo que de mí. Y en el partido ante Boca confié más en mí. Tuve charlas con gente de mi entorno y cada cosita a uno lo ayuda. Hoy estoy tranquilo y muy contento", cerró.

Gol de Pinola a Defensa: