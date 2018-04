Daniel Angelici: "No me gustó el desahogo en el gol"

Una vez más, Boca Juniors definió el resultado en los últimos minutos del partido. Anteriormente había sucedido ante Tigre y Atlético Tucumán, y el último fin de semana, el Xeneize le ganó por 2-1 a Talleres en un partido clave por la Superliga.

En esta victoria que se dio en La Bombonera, transcurrió un episodio en el segundo gol en el cual Pablo Pérez se descargó con insultos para el público xeneize, y lo que produjo su arrepentimiento horas después. En Estudio Fútbol, Daniel Angelici habló sobre este tema y criticó la actitud del volante.

“Me puso contento su gol por lo que significó. Todavía no hablé con él, pero no me gustó el desahogo en el gol. No es lo que pretendemos de un jugador profesional de nuestro club. Sí me pareció muy bien que rápidamente salga a pedir disculpas”, opinó el presidente del club de la ribera.

Luego, Angelici agregó: “Puede haber un plateísta que esté molesto, pero los que tenemos la responsabilidad sabemos que hay que guardarse lo que uno siente. Y más con la hinchada maravillosa que tenemos”.

Si bien aclaró que el jugador no recibiría algún tipo de sanción, destacó el hecho de pedir disculpas a las pocas horas de este suceso: “Es bueno que como capitán no tarde dos o tres días en darse cuenta que estuvo fuera de lugar y que pida disculpas con toda sinceridad”.

Otro de los hechos que protagonizó el club durante estos días fue la presencia de la barrabrava en Casa Amarilla y ante esto, el presidente comentó: “No es algo que me guste, ni vamos a poner excusas. Acabo de llegar esta mañana del exterior y estaba enterado de lo que pasó. Lo primero que hice cuando me enteré fue abrir un sumario administrativo para aclarar el tema. Si bien no deja de sorprender, no nos gusta ni queremos aceptar que las cosas sean de esta manera”.

Por último, bancó a Guillermo Barros Schelotto y se mostró satisfecho con el desempeño del equipo: "Entiendo el enojo de Guillermo con sus ex compañeros, más porque son ídolos. Uno aspira a que los ídolos estén siempre para ayudar, sobre todo cuando el equipo viene primero hace mucho tiempo. Boca va camino al bicampeonato, ganamos un partido importante".