Santa Fe busca la cima

River recibe a Independiente de Santa Fe este jueves a partir de las 19.15 horas en el Monumental por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

El conjunto colombiano viene de caer 3-0 ante Deportivo Cali, en la Jornada 12 del Apertura (liga local). Partido bastante negativo, no solo por el resultado si no por las lesiones que tuvieron dos jugadores que no viajaron a Buenos Aires.

El mediocampista Juan Daniel Roa, sufrió un esguince del ligamento medial en su rodilla, y el arquero Leandro Castellanos, tuvo un desgarro muscular del aductor izquierdo, fueron desafectados para el partido ante el Millonario. En el lugar de ellos estarán Robinson Zapata, portero suplente. Sebastián Salazar en lugar del volante.

En la Copa Libertadores, Independiente clasificó al Grupo D tras ganar en el Repechaje a Deportivo Táchira y Santiago Wanderers. Wilson Morelo, quien estuvo en la órbita del Muñeco Gallardo, es el goleador con dos al primero y cuatro al segundo rival ya mencionados. Ya por la fase de grupos, el equipo cafetero empató de local 1-1 con Emelec.

Cabe destacar, que Javier López está concentrado para disputar el partido ante River pero que en la liguilla colombiana no puede jugar por tres fechas ya que, está sancionado por agredir a un rival con un codazo en una acción sin balón a Felipe Ponce de Bocayá Chicó.

Los 18 jugadores convocados por el entrenador Gregorio Pérez: Róbinson Zapata, Miguel Solís; José Moya, William Tesillo, Víctor Giraldo, Javier López, Carlos Arboleda, Carlos Henao; Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Almir Soto, Jonathan Herrera, Yeison Gordillo; Wilson Morelo, John Pajoy, Ruben Bentancourt, Brayan Fernández, Anderson Plata.

El conjunto de Bogotá tenía que partir a las 00 horas del miércoles pero su vuelo se atrasó dos horas. El plantel se hospeda en el Hotel 725 Continental y en la tarde se entrenó en la cancha de Huracán. Después del partido partirán a Colombia el día viernes a las 10 am.