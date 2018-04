Entrevista. Leonardo Senatore: “A Jaguares no le falta un gran resultado, le falta encontrar su mejor versión”

Google Plus

El argentino que jugó dos mundiales con la camiseta de la selección de rugby, debutó en el año 2003 con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Rosario. También tuvo un paso por Europa en distintos clubes (RC Toulon y Worcester Warriors).

- ¿Cuándo tenías quince años soñabas con debutar en la primera de Gimnasia y Esgrima de Rosario?

- Si, yo arranqué de muy chico, desde que tengo conciencia, mi papá era jugador y también dirigente del club. O sea desde muy chico soñaba con debutar en primera y ese sueño se me dio.

- ¿Qué sensación tuviste cuando debutaste como jugador profesional? (Rugby-Club Toulonnais año 2011)

- Fue increíble, un mundo totalmente diferente. Llegué al mejor club de europa (Rugby-Club Toulonnais) con las estrellas más importantes y seguí haciendo la misma esencia que tenía en mi club; eso fue muy lindo en lo personal. Tenía una esencia muy similar a la que tenía mi club (Gimnasia y Esgrima de Rosario).

- ¿Cómo estás viviendo tu etapa en Jaguares?

- Siempre es un placer. Tuve la chance de jugar en Francia y en Inglaterra, pero acá lo hacemos en el Súper Rugby, la liga más hermosa del mundo. Disfruto muchísimo de mi pasión, este deporte. Tengo la suerte de ser profesional en lo que amo.

- Algunos seguidores del rugby sostienen que a Jaguares le falta ganar un encuentro importante. ¿Coincidís?

- No, porque tenemos claro los objetivos: vamos partido a partido. Suena como casette, pero no lo es. A nosotros nos frustra ponernos un resultado en la cabeza, nos hace mal. Debemos encontrar la mejor versión y mantenerla, algo que es difícil. A Jaguares no le falta un gran resultado, le falta encontrar su mejor versión.

- ¿Qué sentís o qué sensación tenes cuando cantas el himno?

- La sensación es muy linda, es un orgullo tremendo en donde te dan ganas de llorar cada vez que escucho el himno con la camiseta de Los Pumas. Se me viene a la cabeza todo lo que pasé del primer contacto que tuve con la pelota de rugby y también por todas las personas que pasaron por mi vida y pusieron un granito de arena.

- ¿Y cuándo escuchas el Haka de los All Blacks?

-No tengo recuerdos del Haka así dentro de la cancha. En ese momento estoy tan metido en el partido, cosas que me haya dicho el director técnico; estoy muy metido en el partido.

- ¿Cómo ves al rugby en general?

- A mi me parece que tenemos algo que es espectacular que son los clubes. Creo que todo el mundo no puede creer que Los Pumas hayan llegado con jugadores de clubes amateurs, debemos seguir teniendo pasión por el deporte y el rugby.

- ¿Hiciste muchos amigos en el rugby?

- Muchísimos, la mayoría de mis amigos están alrededor del rugby. Todo lo que está relacionado con mi vida está vinculado en el rugby. Este deporte es como una forma de vida más que un deporte.