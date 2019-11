El rugby argentino con los objetivos claros

Aquel histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007, le abrió a Argentina las puertas del rugby internacional. Con un incansable trabajo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la participación de Agustín Pichot (capitán de Los Pumas en el Mundial de Francia) fue alcanzando los objetivos planteados a futuro. Primero se logró ingresar al Rugby Championship desde 2012 y a partir de 2016, Argentina contará con un equipo en el campeonato más importante del rugby del hemisferio sur, el Súper Rugby.

En 2008, la UAR, emprendió un proyecto que revolucionó el rugby nacional. Se contrataron 28 jugadores y se inició el trabajo previo para que en 2010, los primeros becados y más tarde contratados para disputar el tercer torneo en importancia del rugby sudafricano, la Vodacom Cup. Fue la primera participación de un combinado argentino en un torneo organizado por uno de los países miembros de la Sanzar. Pampas XV, participó en cuatro ocasiones en la copa Vodacom y consiguió el título en 2011. A partir de 2014, este equipo comenzó a jugar la Pacific Rugby Cup de Australia y se alzó con el campeonato en su primera participación.

Durante 2011, la UAR mantuvo negociaciones con la SANZAR (South Africa, New Zealand and Australia Rugby) y durante el Mundial disputado ese mismo año, se firmó el acuerdo para la incorporación de Los Pumas al Rugby Championship a partir de 2012. El primer paso estaba dado, el seleccionado tendría una competencia anual, a la altura del nivel que mostraba en el campo de juego, se codearía todos los años con los mejores del mundo. Con la participación en este torneo, la UAR, llegó a un acuerdo con los clubes profesionales, y los jugadores que formen parte de equipos europeos no podrían jugar para Los Pumas durante la ventana de junio, pero estarían disponibles para el Cuatro Naciones.

La inclusión de Los Pumas en el Rugby Championship, llevó a un crecimiento tanto a nivel deportivo de los jugadores, profesional de los entrenadores y dirigencial, ya que la Unión Argentina, debía crecer, y saber separar la parte amateur del rugby argentino y la que empezaba a crecer como profesional, con jugadores rentados y que se dediquen cien por ciento al rugby. Armar una estructura que los haga crecer en su juego, pero que los contenga psicológicamente ante diferentes situaciones traumáticas como lesiones.

Con una estructura armada y firme, lo logros deportivos llegaron y el 2014 arrojó la primera victoria en el Rugby Championship, y otra muy buena ante Francia. Pero en lo institucional, se consiguió la tan ansiada plaza para que la UAR tenga una franquicia en el Súper Rugby. “La formalización del ingreso de una franquicia argentina en el Súper Rugby le permite a nuestro rugby seguir creciendo apoyado en la participación confirmada de dos competencias del más alto nivel, algo que nos llena de orgullo y alegría", dijo Carlos Araujo, Presidente de la UAR, luego del anuncio oficial en noviembre de este año.

El intermediario y representante argentino ante SANZAR, fue nada menos que Agustín Pichot, y se mostró muy conforme y feliz luego de la firma del contrato y manifestó que: “Esto nos permite cerrar el ciclo que planificamos desde el rugby amateur al rugby profesional. El ingreso al Súper Rugby le dará a nuestros jugadores enormes posibilidades de continuar creciendo y a nuestros hinchas de ver a un equipo argentino enfrentando a los mejores jugadores del mundo durante siete meses, cada año, durante un mínimo de cinco temporadas”.

En relación a la franquicia y como se conformará la misma, en diciembre último, Araujo, Pichot y Fernando Rizzi secretario de la UAR, anticiparon que la franquicia será totalmente de la Unión, sin capitales privados ni estatales, y los ingresos dependerán de lo que se termine de negociar por televisación, pero según Pichot se consiguió más de lo mínimo. Aquellos jugadores que no participen del Súper Rugby, es decir que jueguen en Europa no podrán vestir los colores de la Argentina, y no se contratarán extranjeros, pero se les permitirá a jugadores participar de otras franquicias.

A partir de esto, la UAR creará una Gerencia de Recursos Humanos, que será la encargada de negociar los contratos de manera individual, ya que los que jueguen para Los Pumas cobrarán un plus, pero no habrá premio por ganar, ya que eso está en el espíritu puma. La idea es cerrar 24 contratos antes de fin de año, y que serán elegidos por el staff de entrenadores de Los Pumas, y para 2015 armar un plantel con 35 0 45 jugadores que estén disponibles para disputar este certamen. Aún no se definió quienes dirigirán al equipo, pero la idea es que no sean los mismos entrenadores que el seleccionado.

Restan definir algunos temas como el nombre de la franquicia, para las que se convocó a tres empresas de marketing, que definirán el mismo, y diseñarán logo y camiseta. Se sabe que no menos de ocho partidos se jugarán de local y que deberán disputarse en Buenos Aires por un tema de organización y de no viajar tanto, pero aún no está confirmado el estadio.

Con algunos proyectos en carpeta como la creación de un estadio nacional, de un centro de alto rendimiento propio, y la idea de organizar el Mundial de 2023, el 2014 de la UAR como institución fue muy positivo. El objetivo que se planteó a largo plazo desde que se inició este proyecto, era tener una franquicia en el Súper Rugby y ampliar la base de jugadores del ámbito local para que su nivel les permitiese jugar en Los Pumas cuando esto se concretase. Ambas objetivos parecen estar cumplidos. Los Seniors demostraron con el transcurso de los años poder competir a primer nivel internacional y esta temporada los pondrá a prueba con mucha competencia y lucharán por un lugar en la RWC Inglaterra 2015.